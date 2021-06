Elina Paavola

Odd Herakles voitti Tom Erik Solbergin ajamana Nordic Kingin vuonna 2019. Tänä vuonna kärryille hyppää Mats E Djuse.

Odd Herakles on tehnyt vakuuttavat esitykset sekä Elitkampenissa että Alm Svartenin muistojaossa Oslo GP-viikonloppuna Bjerkessä. Lauantaina Fredrik Franssonin valmennettava yrittää kolmannen Pohjoismaan valloitusta tälle vuodelle Nordic Kingissä.

Lähtörata-arvonnassa onni ei ollut mukana, vaan Mats E Djusen tällä kertaa ohjastama Odd Herakles sai radan 12 mailin ryhmäajoon.

"Solvallassa 8, Bjerkessä 10 ja nyt Härmään rata 12. Arpaonnemme ei ole ollut ihan täydellinen viime aikoina. Radan 12 olisin itsekin valinnut, jos olisin päässyt valitsemaan. Ei vaan, ori on ollut todella hyvä viimeisissä starteissaan, ja voittanut huonoilta lähtöradoiltakin", hymähtää maanantai-iltapäivällä tavoitettu Fredrik ”Frasse” Fransson nähtyään lähtölistat.

Odd Herakles palautui hyvin reilun viikon takaisesta Oslon matkasta, ja tuntui valmentajansa mukaan hyvälle lauantain vedoissa. Ori on täyteen varattu siitoksessa, mutta ori on tähän asti selviytynyt hyvin siitos- että kilpailupuolesta samanaikaisesti.

"Odd Herakles on poikkeusyksilö, uskomattomalla tavalla se säilyttää tasonsa kovissa lähdöissä siitoskiireistä huolimatta."

Launtain tehtävään Frasse suhtautuu realistisesti. Suomalaiset kilpakumppanit ovat esittäneet hienoja otteita viime aikoina, ja ikävältä lähtöradalta tehtävästä muodostuu haastava. Tämän lisäksi Odd Herakles tulee juoksemaan kengät jalassa.

"Otetaan mitä pystytään tuolta lähtöpaikalta. Kaviot ovat vähän kuluneet parista edellisestä startista. Kengillä ajaminen ei ole optimaalinen balanssi. Suomalaiset ovat esiintyneet todella edukseen”, toteaa Frasse antaen tunnustusta kilpakumppaneille.

Tulevista starteista Fransson ottaa hieman puheita takaisin.

"Meillä on suunnitelma starteista, mutta mennään startti kerrallaan. Nämä ovat kovia lähtöjä, ja siitospuolikin on hoidettava kunnialla."

Odd Heraklesin matkakaverina on Monster Mustasch joka sijoittui viimeksi Rommessa neljänneksi Sleipner Cupin-finaalissa. Ori osallistuu iltapäivän neljänteen lähtöön.

"2 600 metrin lähtö sopii sille tässä vaiheessa oikein hyvin. Saamme kunnon startin alle ennen isompaa nelivuotislähtöä heinäkuun alkupuolella. Ori menee matkan varmaan 27-vauhtia, on vaikea sanoa mihin se riittää. Ajamme kuten tavallisesti ilman takakenkiä. Se juoksee jenkkikärryillä, kuten muutkin hevosemme Härmässä."

Perjantaina Maaseudun Tulevaisuuden nimikkolähdössä Nordic Queenissa ottavat toisistaan mittaa avoimen sarjan kylmäveritammat. Suomenhevostammojen parhaimmistoa saapuu haastamaan 22-aikainen ja lähes 1,5 miljoonan kruunun voittosumman kerännyt ruotsalaistamma Torpa Olea Franssonin tallista.

9-vuotias Torpa Olea siirtyy siitokseen tämän kauden jälkeen. Isäoriiksi lähes puolitoista miljoonaa kruunua tienanneelle yhdeksänvuotiaalle tammalle on valittu Odd Herakles. Käytännön syistä tamma onkin Franssonin valmennuksessa tamman tiinehtymiseen asti.

"Torpa Olea oli ihan hyvä ensimmäiseen starttiin meiltä käsin. Tällä kertaa ajamme kuitenkin kengät jalassa. On vähän vaikea verrata tammaa suomalaisiin kilpasisariin, mutta Torpa Olea on kunnossa. Hienoa, että tammoille on tarjolla 15 000 euron ykkönen”, toteaa Fransson Hans Berghin ohjastamasta Torpa Oleasta, joka tiineysultrataan juhannuksen jälkeen.