Antti Ojanperälle nuori menestysnimi Alankomaista - Kansas Lobell

Ville Toivonen

Antti Ojanperän treenattavat ovat olleet tälläkin kaudella vauhdissa. Tallin vuoden voittoprosentti on 30. Pihtiputaalle on tulossa lisää tulivoimaa, kun Team Ojanperän muonavahvuuteen liittyy nuori Kansas Lobell.

Conway Hallin ja Wichita Riverin 4-vuotias poika Kansas Lobell siirtyy Pihtiputaalle Antti Ojanperän valmennukseen ja hänen kokoamansa kimpan omistukseen. Alankomaissa syntyneen oriin paras meriitti on Wolvegan radalla ravatun Fokkers Trofeen voitto viime joulukuussa. Täysosuma oli arvoltaan yli 11 000 euroa. Kansas Lobell on voittanut uransa 11:stä kisastaan neljä.

J.W.M. Engwerdan valmennuksessa kisanneen Kansas Lobellin ennätys on 14,1ake, ja se syntyi oriin tuoreimmassa startissa Wolvegassa 21. kesäkuuta. Oriin sijoitus kyseisessä pohjoismaisillekin raviharrastajille tutun King Schermerin nimiinsä viemässä kriteriumsarjassa oli kolmas. Kansas Lobellin uran voittosumma on noin 26 000 euroa.

”Nummenmaan Mitjan kautta hevonen löytyi, ja kasaan porukan oriin ympärille. Mitä noita Hollannin kisoja katsoin, niin ori on riski menemään. Se selvittää varmasti kaikki matkat, ja sehän conwayhallilaisissa on plussaa, että ne kehittyvät vielä myöhäisemmälläkin iällä. Emälinjakin on tosi kova”, Antti Ojanperä sanoo. Oriin emä Wichita River ravasi lyhyen mutta menestyksekkään kilpauran, ja General Novemberin tytär on ehtinyt näyttämään jo periyttämisvoimansakin.

”Hollannissa radat eivät ole nopeimpia, joten Kansas Lobellin ennätyksissä on varmasti parantamisen varaa. Kyllä mun mielestä tässä on näkymää tulevaisuuteen. Kansas Lobell lähtee jo perjantaina Suomea kohti, ja ori on alkuviikosta täällä perillä.”