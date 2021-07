Kuisla iloitsee Super Schisseliä - kovat kortit pöydässä viikonloppuna ja jatkossakin

Vermossa keskiviikkoilta loistanut ja pitkien matkojen viime aikojen Suomen kuninkaan Don Williamsin kumonnut Super Schissel on kovaa satsaavan omistajansa Reima Kuislan uusin ilonaihe. Viikonloppuna Kuislalla on uudet kortit pelissä molemmin puolin Pohjanlahtea.

Terhi Piispa-Helisten

Amerikasta muuttanut Super Schissel vaikuttavaisi olevan melkoinen ässä valmentajansa Iikka Nurmosen ja omistajansa Reima Kuislan pakkaan sekä Suomen avoimiin sarjoihin ja pitkille matkoillekin.

Moni ajatteli keskiviikon Vermon kolmannesta lähdöstä: "Kannattaakohan Iikka Nurmosen tosiaankin ajaa Super Schisselillä (Uncle Peter, ii. Cantab Hall) keulasta kolme kierrosta Don Williamsia vastaan? Nurmonen tiesi mitä teki ja voitti helposti uudella viisivuotiaalla jenkkiruunallaan korvat kiinni. Esitys jätti veden kielelle jatkoa ajatellenkin.

"Se tuli Amerikassa lopun usein parhaiten", huomauttaa Reima.

"Suku on sellainen, että siitäkin voi aistia jaksavuutta. Emälinja on ranskalainen ja siitäkin sitä voi tulla. Iikka Nurmonen kilpailutuksesta vastaa, ja hän keksi ilmoittaa Super Schisselin pitkille matkoille. Treenissä tuntui, että se voisi olla jaksava. Sehän ei intoile ollenkaan, vaan on aika laiska hevonen, ehkä poikkeuksellisesti jenkkihevoselle."

"Tuonti Amerikasta aiheutti kahden kuukauden paussin valmennuksessa, ja siksikin ruuna on nyt jatkossa kiinnostava. Ja myös siksi, että se liikkuu niin, että arvelen kenkien riisumisen tuovan lisää vauhtia. Amerikassa usein aika kovilla kaviourilla sillä ei riisuttu kenkiä. Varmaan Mikkelin pitkällä matkalla jatketaan. Iikka päättää kilpailutuksesta, mutta ihan jännää on kyllä nähdä, mitä jatko tuo."

Viikonloppuna on Kuisla Stablella tulessa Marschall Match Suur-Hollolassa ja Evaluate Färjestadin kultadivisioonassa, mitä odotat?

"Hyviä suorituksia kummassakin päässä. Marschall Match (lauantai Jokimaan T75-3) teki älyttömän esityksen viimeksi kahdella laukalla. Minusta se voisi vaikka haastaa takariviin joutuneen tallikaverinsa Run For Royaltyn, mutta ravia pitää tietysti mennä. Odotan kyllä finaalipaikkaa, niin hyvässä iskussa ruuna on."

"Evaluate (lauantai Färjestadin T75-3) on aina takarivissä tai huonolla paikalla, mutta kyllä se kunnossa on, mutta voitto voi olla tiukassa taas tuolta. Voisin ajatella tuoda sen vaikka uudelleen Suomeen, mutta katsotaan nyt mikä on fiksua."

Mitä muuta odotat jatkolta?

"No ainakin Federal Hill (Muscle Hill) on kiinnostava. Se oli aivan terve viime startin jälkeenkin, kun Pekka Korpi taivutti hevosen. Oriilta puuttuu treeniä välistä, kun jalat olivat kipeät operaation jälkeen, ja se on vasta kehitysvaiheessa nyt. Luulen, että se menee vaikka kuinka kovaa jatkossa jos päästään tasaisesti eteenpäin. Se voi mennä vaikka ylös asti - uskon että vauhtia tulee koko ajan lisää. Se on sellaista sukua (mm. huippuoriiden Father Patrick ja Pastor Stephen veli kovemmasta isästä vieläpä), että täytyy varmaan kokeilla astuttaakin sillä jotain ensi keväänä. Pitää selvittää onko se periyttäjä, kun suku on hirmuinen ja hevonen hieno kuin mikä."