Lukiolainen Jere Ala-Korpi tähtää ravimenestykseen: "Hevosala houkuttaa, mutta pidän vaihtoehdot auki"

Jere Ala-Korpi on hevosurheiluperheen lapsi, mutta kolmesta sisaruksesta aina, joka on alan syrjässä kiinni. Kuva: Jukka Vepsäläinen

Lukion ensimmäistä luokkaa käyvä Jere Ala-Korpi panostaa koulun ohella raviurheiluun. Viime vuonna suoritetun C-ajoluvan myötä on nuori ohjastaja ajanut jo viisi hevosten lähtöä. Kotiin tuomisina on ollut jo kaksi sijoitusta kolmen parhaan joukkoon.

Lapinlahdella vaikuttavan Ala-Korven perheen tallista löytyy tällä hetkellä yksi ajohevonen ja pari ponia.

”Minun vastuullani on hevosten valmennus ja tallinhoito iltapäivisin koulun jälkeen. Vanhemmat auttavat aamuisin hevosten kanssa”, nuori mies aloittaa.

Poniohjastajana startteja on tähän mennessä kertynyt vajaat 190. Vaikka ohjastaja saisi ikänsä puolesta ajaa ponilähtöjä, on tulevaisuus hevosten lähdöissä. Vielä valmennuslistalla olevan Genesis Ween tilalle on tarkoitus hankkia toinen ajohevonen.

”Toinen poneista on sellainen eläkeläisponi. Jos Genesis Weetä ei saada myytyä, niin totta kai ajan sillä vielä tällä kaudella muutaman startin. Mutta muuten poniura on minun kohdaltani taputeltu hyvin suurella todennäköisyydellä.”

Jere Ala-Korvelle innostus raviurheiluun siirtyi vanhemmilta. Isä Hannu Ala-Korpi on toiminut jo yli 20 vuoden ajan Pohjois-Savon Hevosjalostusliiton toiminnanjohtajana sekä Kuopion raviradan kilpailusihteerinä.

Äiti Anne Ala-Korpi on puolestaan kasvattanut mukavan määrän ravi- sekä ponivarsoja. Jere on kuitenkin kolmesta sisaruksesta ainoa raviurheilusta kiinnostunut.

”Pienestä pitäen olen ollut tallissa mukana. Mutta muut sisarukset eivät ole tällä tavalla kiinnostuneita raviurheilusta. Meille ei ole muutamaan vuoteen ei ole syntynyt omia varsoja, mutta viimeisimmät kasvatit kilpailevat vielä aktiivisesti.”

Ala-Korpi on etenkin Pohjanmaan ravien lähtölistalla usein toistuva sukunimi.

Yksi menestyneimmistä Ala-Korvista on Halsualla vaikuttava Henry Ala-Korpi. 400 voittoa urallaan ohjastanut Henry Ala-Korpi onkin Jere Ala-Korven isän serkku. Perheen starttihevonen South Fruit on liisattu juuri Henry Ala-Korvelta.

”Etsittiin viime vuonna sopivaa harjoitteluhevosta minulle. Henry tarjosi tammaa sitten meille.

Reilut 4000 euroa ansainnut ja ennätyksen 15,8 viime kesänä juossut tamma oli kotiradalla vauhdissa myös viime sunnuntaina. Viisivuotias tamma saa kehut ohjastajaltaan.

”Se on oikein mukava hevonen joka lähtöön niin kotona kuin kilpailupaikalla. Minun kaltaiselleni aloittavalle ohjastajalle on tosi tärkeä saada luotettava ja hyväajoinen hevonen ensimmäisiin startteihin.”

”Eiköhän me ajeta tasaisesti kilpaa läpi talven. Kuopiossa ajetaan kuitenkin hyvin raveja talvikuukausina. Hokit tuntuvat sopivan tammalle oikein mallikkaasti”, Jere Ala-Korpi kertoo.

Hevosala houkuttaa 17-vuotiasta Jere Ala-Korpea kaikin tavoin, mutta lopullista päätöstä tulevaisuudesta ei ole vielä lyöty lukkoon. Kuva: Jukka Vepsäläinen

Jere Ala-Korpi on vasta uransa alussa hevosten lähtöjen parissa. Ponilähdöt ovat tarjonneet hyvän pohjan hevosten lähtöihin. Hän ajoi ensimmäiset ponilähtönsä 11-vuotiaana. Vaikka vauhdit etenkin lämminveristen kanssa ovat aivan eri tasolla kuin poneilla ajettaessa, tarjoaa poniraviurheilu paljon muuta arvokasta oppia hevosia varten.

”Totta kai volttaaminen hevosten kanssa on helpompi hahmottaa, kun on ajanut paljon ponilähtöjä. Mutta minulle tärkein asia ponilähdöistä oli rutiinin saaminen kilpailupaikalla toimimisesta. Se on tuonut omaan tekemiseen hyvän tasapainon.”

Omien ponien valmentaminen on myös luonut hyvän pohjan South Fruitin valmentamiseen. Jere Ala-Korpi vastaa hevosen valmentamisesta suurelta osin omien ajatusten perusteella, vaikka isä toimii hevosten vastuuvalmentajana vielä nuorukaisen 18-vuotispäivään saakka. Perheen kotitallilta löytyy myös oma harjoitusrata. Lisäksi Kuopion radalla käydään tarpeen mukaan ajamassa kovempivauhtisia ratahiittejä.

”Vanhempien kanssa mietitään yhdessä tietysti kuinka tammaa olisi hyvä valmentaa. Kolmesta neljään kertaan viikossa se on valjaissa kotona. Jos saadaan hankittua toinen ajohevonen tähän, niin päästäisiin ajamaan hevosia samanaikaisesti.”

Myös Henry Ala-Korpi on tarjonnut Jere Ala-Korvelle mahdollisuuden tutustua raviurheilun maailmaan syvällisemmin.

”Olen ollut Henryllä kesätöissä. Hänellähän on reilun 10 hevosen talli, joten kyllä siellä on riittänyt tekemistä. Olen ollut myös Tuomas Pakkasen tallilla kesätöissä. Ollut tosi mielenkiintoista ja totta kai opettavaistakin nähdä, miten muilla talleilla tehdään töitä.”

Tulevaisuudessa Jere Ala-Korpi toivoo saavansa mahdollisuuksia ajaa myös muiden valmentamilla hevosilla kilpaa.

”Kun saa nyt oman tamman kanssa sopivasti startteja alle, niin olisihan se mukava kokeilla ajaa nuorten ohjastajien lähdöissä kilpaa. Tosi hyvä, että nuorille ohjastajille on nykyään tarjolla lähtöjä mukavasti ympäri Suomen.”

Lukion jälkeistä aikaa nuori mies ei ole vielä suuremmin miettinyt. Hän myöntää lukion tarjoavan sopivasti miettimisaikaa tulevaisuuden kuvioiden suhteen.

”Lukio tuntui oikein hyvälle vaihtoehdolle tähän saumaan. Saa ylioppilastodistuksen ja samalla mietittyä eri tulevaisuuden vaihtoehtoja. Vuosi sitten olisi tuntunut vaikealle tietää mille alalle haluaisin kouluttautua.”

Hevosala houkuttaa nuorta ohjastajaa. Tuleeko hevosista ammatti, se on vielä auki. Samalla Jere Ala-Korpi panostaa hevosiin ja raviurheiluun kuitenkin todella paljon. Lähiajan suunnitelmissa on muun muassa kengitystaitojen kartuttaminen. Kotoa löytyy sekä sopiva harjoittelukappale että opettaja.

”Olen alkanut harjoittelemaan kengittämistä oman russ-ponin kanssa. Isä on ollut hyvä opettaja siihen hommaan. Kyllähän raviurheilu kiinnostaa ihan työnäkin. Mutten halua vielä sulkea mitään ovia tulevaisuuden osalta.”