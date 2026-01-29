Siirry pääsisältöön
Mediat: Maanviljelijä tuomittiin ex-tyttöystävänsä taposta – ensin hyönteismyrkkyä kahvissa, sitten tilanne kärjistyi
Isä ja poika Paimiosta kiertävät maatalousmessuja yhdessä, seuraavaksi suuntana Sarkamessut
Saukot turmelleet jo 25 uutta autoa satama-alueella Hangossa – häiriköiden pyyntiin myönnettiin toista kertaa poikkeuslupa
Saukot ovat tähän mennessä aiheuttaneet noin 200 000 euron vahingot sataman logistiikkakeskuksessa.
Metsä
|
Erä
29.1.2026
07:00
Katja Lamminen
Artikkelin aiheet
saukkojen haitat
Hangon satama
poikkeuslupa
Riistakeskus
luontodirektiivi
