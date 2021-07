Atupem astuu kesän ja odottaa koelähtöä - ”Jos ori olisi toisen hevonen, nuotit olisivat silloin selvät”

Huippuori Atupem on ollut kilparadoilta sivussa pian puolitoista vuotta. MT Ravinetti otti selvää, mitä Antero Tupamäen timantille kuuluu tällä hetkellä.

Terhi Piispa-Helisten

Antero Tupamäki on Atupemille kaikki kaikessa. Hän on oriin kasvattaja, omistaja ja valmentaja.

Kevään 2019 Seinäjoki Racessa suomalaisyleisöä huudattanut Atupem on viettänyt hiljaiseloa maaliskuun 2020 jälkeen.

Ori sai haavan vasempaan etujalkaansa Seinäjoki Race -voittoa seuranneessa Åbyn Olympiatravetin finaalissa. Haava jäi vihoittelemaan, ja se johti lähes vuotta myöhemmin jännevammaan.

Urallaan yli 300 000 euroa palkintorahaa ravanneen Atupemin paluuta on odotettu, mutta takapakkeja on tullut matkan varrella.

”Hevosen piti tulla takaisin jo marraskuussa, mutta alkutalvella tuli harmia taas siihen jänteeseen. Kyllä Atupemia päästiin sitten talvi kuitenkin treenaamaan. Ori on taas astumassa Kangasniemellä Rautiaisen Terholla. Atupem on ollut siellä nyt sen pari kuukautta. Just lähdin Terhon luota”, kertoo oriin kasvattaja, omistaja ja valmentaja Antero Tupamäki.

”Atupemia liikutellaan koko ajan. Ori on päivittäin vesikävelyaltaassa, ja minä käyn silloin tällöin ajamassa sillä. Jos kaikki menee hyvin eikä takapakkeja enää tule, niin koelähtö voisi olla ajankohtainen syksyllä astutuskauden jälkeen. Sen näkee sitten, kun valmennusta kiristetään, että kestääkö jalka.”

Eläkkeellä oleva Tupamäki on suomalaisen hevoseläinlääketieteen suuri nimi. Atupemin kohdalla hän näkee, että ”suutarin lapsilla ei ole kenkiä” -ilmiö konkretisoituu.

”En pysty sanomaan, olenko luottavainen vai pessimistinen Atupemin kilpauran suhteen. Jos ori olisi toisen hevonen, nuotit olisivat silloin selvät. Voisin määrätä vain pitkän toipumisajan. Mutta kuten Mönttisen Leksa sanoi minulle: et osaakaan odottaa omasi kanssa, vaan kokeilet aina välillä, missä mennään jalan suhteen”, Tupamäki lausuu.

Viime vuonna Atupem astui 34 tammaa.

”Tänä kesänä määrä lie 15-17 tammaa, tarkkaa tämänhetkistä lukua en tiedä. Olen tosi tyytyväinen jokaiseen oriin saamaan tammaan, sillä Atupem ei ole esiintynyt aikoihin radoilla ja nimi saattaa unohtua. Jälkeläisnäyttöjäkään ei vielä ole, eikä moni osaa sen vuoksi pitää Atupemia siitosoriina."

Atupem on 8-vuotias. Startteja oriilla on takanaan 47.

”Ikä ei ole paluun suhteen ongelma, ja eihän oriilla ole kisojakaan paljoa. Taso, mille Atupemin pitäisi nousta, on vain kova. Nuoria on tullut kehiin, eikä se helppoa tule olemaan. Toivotaan, että kaikki käy hyvin. Atupem on yleensä virinnyt varsin kesyllä valmennuksella kuntoon”, Tupamäki miettii.