Kuukausi sitten irtisanottu Teemu Keskitalo palaa Lappeenrannan raviradan johtoonLappeenrannan raviratayhtiön hallitus palkkasi uudelleen toimitusjohtajaksi Teemu Keskitalon, jonka edellinen hallitus irtisanoi kuukausi sitten.
Lappeenrannan Ravirata oy:n hallitus tiedotti päätöksestä perjantaiaamuna. Teemu Keskitalo aloittaa toimessaan välittömästi.
”Valinnan taustalla on hallituksen halu palauttaa yhtiöön jatkuvuus ja asiantuntemus”, tiedotteessa mainitaan.
Tiedotteessa kerrotaan myös hallituksen käsitelleen edellisen hallituksen esiin nostamat väitteet epäkohdista.
”Yhtiön toiminta jatkuu nyt puhtaalta pöydältä, ja hallituksen tavoitteena on varmistaa työrauha niin johdolle, henkilökunnalle kuin koko ratayhteisölle.”
Toimitusjohtaja Teemu Keskitalon yllättävästä irtisanomisesta kuukausi sitten alkoi tapahtumaketju, joka johti ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja lopulta ravirataosakeyhtiön hallituksen vaihtumiseen.
Lappeenrannassa järjestetään Kuninkuusravit vuonna 2027.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat