Hiljattain kuolleen kuninkaan emä Emmen soihtu kulkee varsojen kantamana eteenpäin – Terho Rautiainen povaa SE-tulosta Suurmestaruusajossa

Ville Toivonen

Terho Rautiaisella on edessään jännittävä viikonloppu. Homma lähtee liikkeelle lauantaina kuninkaan veli Farakin avatessa totoraviareenoilla. Camrin kanssa Rautiainen iskee Suurmestaruusajon voiton ja Suomen ennätyksen perään.

Hevosurheilu uutisoi tamma Emmen kuolleen 24-vuotiaana kesäkuun 18. päivänä varsomisen yhteydessä. Olli Sippolan omistama ja kasvattama tamma oli kuningatarkisatason ravuri. Periyttäjänä Emmen nosti maineeseen kuningas Evartti. Kaiken kaikkiaan tamma jätti ravi-Suomea rikastuttamaan 11 varsaa.

Lauantaina ravataan Mikkelissä kotimaan kauden ensimmäinen 3-vuotiskamppailu totoravitasolla. Mukana menossa on Terho Rautiaisen ja Mika Voutilaisen omistama ja ensin mainitun valmentama Emmen jälkeläinen Farak, joka on avannut uransa kahdella paikallisravivoitolla.

”Oikein asiallisen hyvä hevonen on kyseessä. Ostin oriin vuoden vanhana”, Terho Rautiainen aloittaa.

”Juttu meni niin, että Raivion Pauli oli käynyt katsomassa Emmen varsaa Tähen Toivomuksesta. Pauli sanoi sitten minulle, että siellä laitumella olisi tosi hyvä varsa sinulle Fransista ja Emmestä. Soitin Sippolan Ollille ja pääsimme kauppoihin. Luotin Paulin sanaan ja ostin Farakin, vaikka en ollut varsaa nähnytkään”, Rautiainen jatkaa.

Tarinassa on myös mielenkiintoinen lisäjuonne.

”Teri-tallin Kari Hintikalla oli aikoinaan meillä hevosia treenissä. Hän tokaisi erään kerran, että miksi hänellä, miehellä, jolla on rahaa kuin roskaa, ei ole parempaa hevosta. Vinkkasin hänelle ja Paulille sitten erään tuiskutopilaisen varsan. Se vinkattu varsa oli Tähen Topelius. Kai Pauli Farakin kohdalla teki sitten minulle vastapalveluksen”, Rautiainen nauraa.

Tähen Topelius oli ikäluokkansa ykkönen 3- ja 4-vuotiaana kausina 2010 ja 2011. Ori toimi Rautiaisen mukaan kimmokkeena sille, että Raivio ja Hintikka teettivät myöhemmin tilausvarsan samasta Siiman Tähti -tammasta ja Tuisku-Topista. Siitä varsasta varttui kuningas Tähen Toivomus.

Rautiainen sanoo, ettei kauppaa Farakista ole tarvinnut katua.

”Uskon, että ilonaiheita on luvassa. Ravi käy hienosti, aivan kuten isoveli Evartilla.”

Hänen mukaansa Farakin paikallisravivoitot ovat tulleet väljällä tyylillä.

”Ne ovat irronneet helposti. Ori oli ensimmäisessä startissaan ensimmäistä kertaa kärryt perässä radalla ja toisessa kisassa toista kertaa. Tietenkin kolmevuotias voi nähdä mörköjä tai muita, mutta kyllä Farakin pitäisi pystyä Mikkelissä petraamaan useita sekunteja.”

”Herra Varsakunkku” Rautiainen on tyytyväinen 3-vuotiaiden suomenhevosten kilpailutarjontaan.

”Lähtöjä on nyt tarpeeksi, kun Varsakunkussa on omat karsinnat sekä tammoille että oreille ja ruunille. Lisäksi on Junnustartti -kilpasarja.”

Sunnuntaina Mikkelissä ravataan 5-vuotiaiden Varsakunkku-finaali. Rautiainen silmäilee lähtölistaa mielissään.

”Oikein tasokas lähtö, ja hevosia on hyvin mukana. Varsakunkku-konsepti on lähtenyt mukavasti käyntiin. Tilausta kilpasarjalle oli, ja kisaan mukaan maksavia on koko ajan enemmän ja enemmän.”

Rautiaisella on monia rautoja tulessa viikonloppuna. Ykköshuomio kiinnittyy luonnollisesti Suurmestaruusajoon tykittävään Camriin, joka on 15-vuotiaana noussut jälleen järkkymättömään vireeseen. Rautiainen povaa lauantaisesta Suurmestaruudesta historiallista kisaa.

”Kaiken pitäisi olla Camrilla kunnossa. Siinä on mukana monta hurjaa avaajaa, mutta kyllä mekin reippaasti lähdetään. H.V. Tuuri keulan varmasti ottaa – tai miten sitten, mikäli oriilla on kengät jalassa? Jos avauspuolikas ei mene turhan rajuksi, niin uskon, että uusi Suomen ennätys syntyy. Paljonko se tarkalleen ottaen onkaan? Ai 18,5. Kyllä Camrikin niitä aikoja kykenee menemään. Hevoset ovat kunnossa ja Mikkelin rata on nopea, joten kaikki edellytykset ennätykselle ovat olemassa”, Rautiainen näkee.

Lauantaina kisaa myös hänen oma valmennettavansa Callex.

”Ori on tosi hyvässä vireessä, ja se pystyy korjaamaan ennätystään (22,8) ihan jonkun verran. Paikka on toki haastava, ja siinä on räväköitä avaajia sisäpuolella. Katsotaan sitten, satsataanko alkuun ihan täysillä. Se voi olla lopusta pois”, Rautiainen aprikoi.

Kuningatarkisaan tähyilevä Elias Juonetar starttaa sunnuntaina St Michel Tammatähdessä.

”Kuumat ilmat kiusaavat tammaa, ja vielä kun on pölyä ilmassa. Elias Juonettarella oli viimeksi vähän yskää, mutta uskon sen olevan nyt parempi.”

Tammojen puolella riittää seppeletaistoon mieliviä. Hetviinan johtamat kuumimmat nimet ovat varmistaneet asemansa auringossa, mutta haastajaosasto käy kuningatarkisan paikoista tuimaa taistoa.

”Elias Juonetar on tammojen rahatilastossa korkealla, ja tuo alkukesästä syntynyt täyden matkan ennätys 23,5 on hyvä, että sikäli asetelmat ovat meillä kohtuulliset. Mikkelin startistahan se paljon riippuu, päästäänkö me lopulta Seinäjoelle mukaan. Tosimielellä näyttöjä annetaan”, Rautiainen sanoo.