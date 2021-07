Vieremä valmiina kauden tärkeimpään ravitapahtumaan – juhannusravien 2 000 katsojaa olisi hyvä lukema

Hyvä huolehtiminen ravien yleisöstä ja myös hevosia tuovista tuottaa Juha Vidgrénin mukaan sen, että tietyn radan kilpailuihin tullaan uudestaankin. "Ei ole ainakaan haitaksi, jos on antanut hyvän kuvan järjestäjänä."

MISKA PUUMALA

Ylä-Savon Hippos on seudun kolmen hevosyhdistyksen yhteenliittymä, joka järjestää Vieremän radalla neljät totoravit.

Vieremällä ovat vuorossa kauden tärkeimmät ravit perjantai-iltana. Illan aikana ajetaan Einari Vidgrénin Muisto-ajo ja Cartivet Meetingin finaalin 10 000 euron ykkösillä.

”Järjestelyt ovat hyvällä mallilla. Olemme ajaneet useammat ravit kesän aikana, ja puitteet alkavat olla hyvässä kunnossa. Meillä on oikein hyvä porukka järjestämään raveja”, kiittelee Ylä-Savon Hippos ry:n puheenjohtaja Juha Vidgrén.

”Juhannuksena meillä oli 2000 henkeä paikalla, ja järjestelyt toimivat hyvin. Jos perjantaina päästäisiin samoihin lukemiin olisin tyytyväinen."

Koronan aiheuttamia yleisörajoituksia ei Vieremällä ole käytössä. Vidgren aistii kuitenkin tietynlaisen varovaisuuden raviyleisön parissa.

”Eivät ihmiset ihan ymmärrettävistä syistä lähde entiseen malliin vielä raveihin tai muihin tapahtumiin. Mielestäni tämä näkyi hyvin Mikkelissä, jossa yleisömäärään vaikutti varmasti koronan vaikutukset”, hän analysoi. Samaan hengenvetoon hän toteaa, että koronan vuoksi myöskään Ponsse ei pysty kutsumaan työntekijöitään perjantai-illan raveihin, kuten aiemmin on ollut tapana.

Vaikka tänä vuonna ei nähtäisi samanlaisia yleisömääriä kuin ennen korona-aikaa, näkee Juha Vidgrén selkeän tilauksen ravitapahtumilla.

”Vieremän kaltaisilla pienemmillä paikkakunnilla ravit ovat suosittu tapaamispaikka. Täältä aikanaan pois muuttaneet, käyvät lomaillessaan tapaamassa vanhoja tuttujaan raveissa."

Perjantai-illan urheilulliseen tasoon Vidgrén on tyytyväinen. Vaikka toteaakin aivan absoluuttisten huippuhevosten puuttuvan, ilahduttava asia hänen mukaansa on, että paikan päälle on saatu useampi valmentaja kauempaa.

”Mukava että esimerkiksi Hannu-Pekka Korpi, Matias Salo ja Antti Ojanperän talli ovat lähteneet meille asti kilpailemaan. Se tuo oman lisävärin päivään. Pidetään vieraista hyvä huoli, niin tulevat uudestaan ensi vuonna."

Hyvän palvelun ja vieraiden huolehtimisen Juha Vidgrén nostaa myös esiin yleisellä tasolla suomalaisessa raviurheilussa.

”Vaikka Mikkelissä sade pilasi ennätysjuhlat, vaikuttivat ulkolaiset vieraat hyvin tyytyväisille järjestelyihin. Heille jäi hyvä kuva tapahtumasta. He eivät välttämättä tule samalla hevosella uudestaan. Mutta usein samoilla tahoilla on useampi hyvä hevonen, millä osallistua. Ei ole ainakaan haitaksi, jos on antanut hyvän kuvan järjestäjänä."

Lue myös Vidgrénien tallin omia kuulumisia: Winners Lane Matti Nisoselle – Grande Diva Sisu syksyllä Ranskaan?