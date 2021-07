Winners Lane Matti Nisoselle – Grande Diva Sisu syksyllä Ranskaan?

”Jatkamme satsausta ravirintamalla. Seuraavana vuorossa on hankkia Suomeen mielenkiintoinen. kilpahevonen”, Juha Vidgrén paljastaa.

Pentti Vänskä

Juha Vidgrén etsii Suomen ykkössarjaan sopivaa hevosta. Viimeistään Ruotsin derbyn jälkeen hän uskoo sellaisia tulevan myyntiin.

Juha Vidgrenin hevosrintamalla tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Perjantaina kotiradalla Vieremällä Vidgrenin perheen omistama Winners Lane saapuu Ruotsista osallistuakseen Einari Vidgrenin Muistoajoon. Ruotsissa syntynyt ori on kilpaillut aiemmin Petri Salmelan valmennuksesta Ruotsissa. Reilut 10 000 euroa tienannut ori jatkaa uraansa Matti Nisosen valmennuksesta käsin.

”Winners Lane ei riittänyt aivan kovimpia vastaan Ruotsissa. Hevonen tuli St Michel-viikonloppuna Suomeen. Hevonen on hienossa kunnossa ja Pete oli kilpailuttanut oria fiksusti vähän pidemmillä matkoilla. Vaikea sanoa, miten perjantaina käy, mutta Winners Lane tulee olemaan hyvä hevonen Suomeen”, kertoo Vidgren.

Sunnuntaina Axevallassa Vidgrenin omistama Grande Diva Sisu tekee mielenkiintoisen montédebyytin Jonathan Carrén kanssa. Per Nordströmin valmennettava sairasteli keväällä. Sen jälkeen viisivuotiaan tamman juoksut eivät ole luonnistuneet toivotulla tavalla.

”Jonathan Carré kävi koe ratsastamassa tamman viime viikolla Nordströmin luona. Meillä on ollut puhetta lähettää Grande Diva Sisu kilpailemaan Ranskaan syksyllä. Sille on siellä hyvin sekä monté- että kärrylähtöjä. Viisivuotiaalle tammalle on vähän niukasti lähtöjä tarjolla Ruotsissa”, valottaa Vidgren tamman suunnitelmia.

Juha Vidgren on pienentänyt hevosmääräänsä Ruotsissa. Tällä hetkellä Grande Diva Sisun lisäksi Mattias Djusella on kaksi nuorta Vidgrenin omistamaa hevosta. Uusin ostokki on vuotias orivarsa Kaffe Latte Sisu (i. Southwind Frank).

”Pidetään Ruotsin hevosmäärä sopivissa rajoissa. Olen ollut tyytyväinen Per Nordströmin valmentajana, ja hän saakin uusimman varsan valmennukseensa.”

Hevosten kokonaismäärää Vidgren ei ole vähentämässä. Toiveissa olisi päästä kilpailemaan Suomen kovimmissa lähdöissä.

”Olen jo pitemmän aikaa etsinyt sen kovakapasiteettista hevosta kovimpiin lähtöihin Suomessa. Luulisi, että viimeistään Ruotsin derbyn jälkeen hevosia tulisi vähän enemmän myyntiin. Olisi mukava saada ykkössarjalainen Suomeen. Olen ollut todella tyytyväinen Mattiin. Hevoset ovat kilpailleet hyvin tänä vuonna”, toteaa Juha Vidgren vastuuvalmentajastaan.