Pauli Raivion katse syksyn kisoissa: Oulu Express Matteus Kevättömän tavoitteena, Ellin Sisu starttiin kuukauden päästä

Suvantovaihe ei ole haitannut, sillä Pauli Raivio on päässyt myös harjoittelemaan isoisän roolia. Hän pohtii, että ensi vuoden kunkkarit Forssassa voisivat olla Ellin Sisulle mahdolliset.

Antti Savolainen

Pikkuprinssissä ei nähty Matteus Kevätöntä. Pauli Raivio pohtii varovasti, että Oulu Expressin karsinnat voisivat olla mahdolliset.

Pauli Raivion Ellin Sisu teki alkuvuodesta hienoja esityksiä. Kesäkuisen Killerin Kimaran jälkeen yhdeksänvuotiasta oria ei ole kuitenkaan näkynyt kilparadoilla.

”Sen kurkku laseroperoitiin. Viimeisimmässä startissa ori ei ollut parhaimmillaan. Sen lisäksi huomasin, että juodessa se köhähteli. Kurkku operoitiin, ori ei ole operaation jälkeen köhähdellyt”, valmentaja kertoo.

Raivio on suunnitellut paluuta radalle kuukauden päähän.

”Paljon hyvärahaisia lähtöjä Turun PM:stä lähtien olisi tarjolla syksyllä. Ellin Sisu on siitä hyvä hevonen, että se juoksee hyvin hokkikengässäkin. Yhtä paljon ostovoimaa palkintorahalla on kylmempänäkin vuodenaikana”, naurahtaa Raivio.

Ellin Sisua on käytetty tänä vuonna siitokseen. Reilut parikymmentä tamma on astutettu. Tammojen laatuun Raivio on todella tyytyväinen. Tammoista löytyy sekä Parvelan Retun että Huisi Hemmon emät.

”Tammoja tuli heti keväästä hyvin. Sitten kun Ellin Sisu hävisi kilparadoilta, hiljeni kysyntäkin tammaomistajien suunnalta.”

Ellin Sisu hallitsi ikäluokkakilpailuja nuorempana. Nousu avoimelle tasolle on kuitenkin vaatinut aikaa. Valmentajan mukaan Ellin Sisu alkaa olla sillä tasolla, että Forssan kuninkuuskilpailu voisi olla realistinen tavoite.

”Nousu avoimelle tasolle ikäluokkakisojen jälkeen ei ole itsestään selvyys. Ellin Sisu on mennyt useampana vuonna paremmin kylmässä ilmassa. Onko kurkussa ollut pientä sanomista jo pitempään?” hän pohtii.

Vuonna 2019 kuninkuuskilpailun Tähen Toivomuksen kanssa voittaneen Raivion tallista ei tänä vuonna nähdä hevosia lainkaan Seinäjoella.

Neljävuotiaalla Matteus Kevättömällä oli suunnitelmissa Pikkuprinssi. Ori ei ole ollut oma itsensä Pikkupelimannin finaalipaikasta huolimatta.

”Se tuli kipeäksi viime syksynä Varsakunkun finaalivoiton jälkeen. Viimeinen terä on uupunut, nyt näkyy vähän valoa tunnelin päässä. Oulu Express-karsinnat elokuussa on asetettu varovaiseksi tavoitteeksi”, paljastaa Pauli.

Pauli Raivio on tietoisesti vähentänyt valmennettaviensa määrää viime vuosina. Äänessä on kuitenkin intoa puheen kääntyessä varsoihin.

”Parin kaksivuotiaan lisäksi on vuotias ja keväällinen varsa Tähen Toivomuksesta. Mielenkiintoisia aihioita, ja nyt astutin oman tamman Parvelan Retulla”, myhäilee Raivio.

Paulin tytär Laura Raivio on ollut vuosien ajan tärkeä lenkki tallin toiminnassa oman työnsä ohella. Viime aikoina Laura ei ole kuitenkaan ollut mukana täydellä teholla tallin toiminnassa. Tämä ei kuitenkaan Paulia harmita.

”Olen saanut olla isoisän roolissa kolmisen kuukautta. Lauran ja pojan tullessa käymään meillä, unohtuvat kaikki muut murheet”, lausuu Pauli ylpeyttä äänessä.

Isoisä on jo pitänyt huolen, että uusi sukupolvi saadaan sisälle ravien maailmaan.

”Keväällinen orivarsa Tähen Toivomuksesta laitettiin pojan nimiin. Pitihän suvun uusimmalle tulokkaalle saada oma hevonen”, naurahtaa Pauli.

