Tapio Perttunen oli kuningatarkilpailun paras – 40 vuoden tauon jälkeen

Kuningatarkilpailun voittajavaljakko edusti samassa paketissa sekä uutta että vanhaa. Kuusivuotias Suven Sametti on historiallisen nuori kuningatar. Tapio Perttunen taas palasi kuningattaren ohjastajaksi 40 vuoden tauon jälkeen.

Elina Paavola

Santtu Raitala (vas.) onnitteli Tapio Perttusta kuningatarkilvan päätösmatkan maaliintulon jälkeen. Perttusen Suven Sametti muistetaan tästä eteenpäin ikuisesti ravikuningattarena.

Pelkosenniemen lahja raviurheilulle, Orimattilassa jo vuosikymmenet vaikuttanut Tapio Perttunen on paitsi yksi Suomen raviurheilun, myös yksi kuninkuusravihistorian suurista nimistä. Tapio Perttunen on ennen Suven Samettia voittanut kuningatarkilpailun Hipolla vuonna 1981, ja ravikuninkuuden hän on voittanut vuosina 2006, 2007 ja 2008 Saran Salamalla.

Hipolla kuningatarkisan voittaessaan Tapio Perttunen oli 24 vuotias – modernin ajan raviurheilussa kuningarkisan on nuorempana voittanut vain Hannu Nyman, ja nyt Suven Sametilla voittaessaan Perttunen on 64-vuotias – yksi vanhimmista kuningatarkilpailun voittajista.

Suven Sametin voiton avaimena oli kolme tasapainoista juoksua. Tamma oli avausmatkan toinen, mailin kolmas ja maratonin toinen, voittaen seppeleen 0,4 sekunnin erolla Ciiran Tähteen.

”Ennen viikonloppua olin luottavainen, mutta en odottanut kuningattaren titteliä. Ajattelin, että kolmas, neljäs se voisi olla, ja nimenomaan tasaisuudellaan”, Perttunen selvitti.

Hevosen lisäksi myös ohjastaja oli viikonloppuna huippuiskussa. Tapio Perttunen teki kaikilla kolmella matkalla ammattimiehen työtä tarjoten Suven Sametille joka matkalla mahdollisuuden kamppailla kärkisijoista.

”Juoksut meni hyvin, mutta ei se mitään ilmaiseksi saanut”, Tapsa selvitti.

”Toista rataa ajettiin, kierrettin kolmatta ja neljättäkin, eli kyllä se sai tehdä töitä joka matkalla. Mitään epäonnea ei kuitenkaan ollut missään vaiheessa, ja sehän on tällaisessa kisassa tärkeää. Ei sitä kestä olla, niin kuin nähtiin.”

Suven Sametti oli kuninkuussarjojen nuorin osallistuja. Kuusivuotiaat ovat muutenkin pääsarjoissa harvinaisia, mutta Tapio Perttusta ei hirvittänyt lähteä Suven Sametilla kauden kovimpaan kisaan.

”Ei, kun on treenattu ja kovia lähtöjä juossut hevonen. Olen ollut ennenkin kuusivuotiailla Kuninkuusraveissa, Hiposta lähtien. Se oli kuusivuotiaana mukana ja voitti heti pitkän matkan”, Perttunen muistutti.

”Vaikka Suven Sametti ei ole juossut paljon avoimissa tammalähdöissä, sillä on kuitenkin takana kovia kisoja, joista se on saanut kovuutta. Se on juossut Parvelan Retua ja kumppaneita vastaan, ja kyllä ne ovat kovettaneet hevosta. Sillä lailla olin aika luottavainen, että se menee tämänkin viikonlopun.”

Vaikka Suven Sametti oli esiintynyt koko viikonlopun mainiosti, Perttunen kertoi olleensa ennen päätösmatkaa hieman mietteissään.

”Mailin jälkeen se puhalsi jonkin verran, eikä voinut olla ihan sataprosenttisen varma, miten se menee pitkällä matkalla. Periaatteessa olin etukäteen luottavainen, että se kyllä menisi hyvin kaikilla matkoilla.”

Perttusen kuninkaallisia ajokkeja yhdistää tamma Ponnetar, jolla Tapion isä Mikko Perttunen oli kuningatarkilpailun viides Kouvolassa vuonna 1973. Ponnettaren merkitys Tapio Perttusen uralle on ollut valtava – hän ajoi sillä teininä uransa ensimmäiset startit, ja kaikki kolme hänen kuninkaallista ajokkiaan ovat Ponnettaren jälkeläisiä: Ponnetar oli Hipon emä, Saran Salaman emänemä ja Suven Sametin emänemänemänemä.

Saran Salaman ja Suven Sametin sukutaulussa Ponnetar on tyttärensä Vipon kautta. Hipon pikkusisko ei ollut maineikkaan siskonsa veroinen kilpahevonen, mutta siitoksessa se jätti merkittävän jäljen. Vipon pojista kuninkuuskisassa juoksivat Saran Salaman lisäksi Suvin-Sälli ja Tapsan Tahti, ja suku on jatkunut elinvoimaisena Vipon ainoan tyttären Suvin Säihkeen kautta.

Suven Sametin omistaa tallinimi Perttuset & Nea ja Pekka, joka tarkoittaa Tapio Perttusen lisäksi pariskunta Nea Vikströmiä ja Pekka Kairtamoa. Pitkään yhteistyötä Perttusen kanssa tehnyt kaksikko on osakkaana kaikissa kolmessa Perttusen pääsarjoihin osallistuneissa hevosissa, Suven Sametin lisäksi kuninkuuskisassa juosseissa Vixelissä ja Uljaassa Suomalaisessa. Suven Sametin kasvattaja on Talli 4 Tenoria, joka tarkoittaa samoja taustajoukkoja.

”Tämän emä Suvin Säväys oli sillä kimpalla, mutta kun se jäi siitokseen, siinä ei ollut enää muita osakkaita kuin me ja Pekka ja Nea. Vaihdettiin vaan hevonen uusiin nimiin, mutta omistajat ovat olleet alusta asti samat”, Perttunen taustoitti.

Nuori kuningatar ehtii vielä paljoon. Onko se Tapio Perttusen elämän hevonen, Tapsa ei vielä osannut luvata.

”Toivotaan ainakin”, hän hymähti. ”Toivottavasti tamma vaan pysyy terveenä, niin voi olla vielä vaikka kuinka pitkä taival edessä. Suven Sametilla on hyvät ominaisuudet, ja se on suoritusvarma. Se haluaa juosta, oikein sillä lailla päättäväisesti.”

Vaikka sitä ei äkkiä uskoisi, Tapio Perttunen täyttää marraskuussa 65 vuotta. Perttunen on lajin suuria kestomenestyjiä, mutta hänenkin urallaan on ollut aaltoliikettä. Muutama viime vuosi on ollut Perttuselle mainiota aikaa sekä ohjastajana että valmentajaa, mutta välissä oli selvästi hiljaisempi vaihe uralla.

”Iän puolesta ukko alkaa olla illassa, mutta kunto on tosi hyvä”, Perttunen itse kiteytti omat ja tallin kuulumiset.

”Tuntuuhan se aivan mahtavalta, että on menty taas eteenpäin. Pitää olla ajan hermolla, kun koko urheilu menee koko ajan eteenpäin. Sama se on sekä ihmisurheilussa että eläinurheilussa, ei voi jäädä paikoilleen, vaan koko ajan täytyy kehittyä”, kestomenestyjä painotti. ”Pieniä treenimuutoksia on tehty ja töitä tehdään oikeinkin tosissaan. Mutta senhän kaikki tietää, että hyvä hevonen täytyy olla, ei muuten saavuteta suuria.”

Suven Sametti voi olla Tapio Perttusen uran viimeisiä suuria tähtiä. Ja vaikka niitä olisi vielä edessäkin, ainakaan niitä ei kannata jäädä odottamaan, Tapsa muistutti.

”Pitää osata nauttia kaikista päivistä ja kaikista saavutuksista, kun tietää, millaista elämä on. Kun ajattelee vaikka Ojanperän Anttia tai sitä jalkapalloilijaa (Christian Eriksen), niin mitä vaan voi käydä ja tapahtua. Ihmisen elämä on niin erikoista, että siitä pitää osata iloita.”

Terhi Piispa-Helisten

Tapio Perttunen, Pinja Kalenius, Suvi Perttunen ja Antti Perttunen juhlivat Suven Sametin voittoa Seinäjoella.