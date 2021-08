Pohjoismaisia sääntömuutoksia tehdään yhdessä: jenkkikärryt pois volteista - ajotapoja viilataan

Anu Leppänen

Suomen Hippoksen kilpailupäällikkö Tuomo Pekonen raportoi muutoksista sääntöasioissa, mm. jenkkikärryihin liittyen.

Pohjoismainen raviurheiluhan on varsin yhdenmallista kaikissa neljässä lajia harrastavassa pohjoisen Euroopan maassa, Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Yleensä kilpaillaan 1000 metrin mittaisilla kaviourilla ja taktiset kuviot sekä suhtautuminen käskemiseen ovat melko samoilla linjoilla. Täysin identtistä urheilu tai säännöt eivät tietenkään voi olla, mutta voidaan puhua pohjoismaisesta raviurheilusta yhtenä käsitteenä.

Mainuttujen neljän maan keskusjärjestöt vievät lajia eteenpäin nykyään muutenkin yksissä tuumin. Tästä esimerkkinä on kesän aikana käydyt teams-keskustelut maiden kilpailu- ja sääntöihmisten kesken, joissa on rakennettu sääntöasioiden harmonisointia entistäkin huolellisemmin. Suomesta mukana ovat olleet suurkilpailuvalvojat Ismo Kovanen ja Jarmo Nirhamo sääntövaliokunnasta sekä Hippoksen kilpailupäällikkö Tuomo Pekonen.

"Seuraava konkreettinen muutos, ellei mitään ihmeitä tapahdu, on jenkkikärryjen käytön kielto tasoituslähdöissä", Pekonen kertoo.

"Hippoksessa sääntövaliokunta kokoontuu 10.9. miettimään 2022 sääntöjä ja sen jälkeen Hippoksen hallitus hyväksyy muutokset, jotka astuvat voimaan 1.1., jos hallitus on samoilla linjoilla. Yleensä näin on ollut. Muissa maissa mennään varmaan jokseenkin samaan tapaan. Toinen asia, joka aiheuttaa paljon keskustelua nylyään, sekä lajin sisällä että yhteiskunnallisestikin, on ajotavat. pohjoismaiden kesken vallitsee konsensus siitä, että niitä tiukennetaan pikkuhiljaa ja pyritään harmonisoimaan. Aivan identtisiksi niitä ei ole helppoa saada. On maiden välisiä eroja kuitenkin, kuten Norjan piiskakielto kokonaan esimerkiksi."

"Suomessakin suhtautuminen kovaan käskemiseen tullee tiukkenemaan ensi vuonna, ja näillä näkymin rakennellaan siirtymävaihetta loppukaudelle. Sen aikana tuomarit tulevat opastamaan ajotavoista ohjastajille tulevien sääntöjen pohjalta, mutta sanktioita ei vielä jaeta. Tyyliin: jos ajat noin ensi vuoden puolella, tulet saamaan sen ja sen rangaistuksen. Tällä hetkellä selviät vielä varoituksella tai näillä lievemmillä sanktioilla. Yleisesti ottaaenkin tämä on se suunta johon Pohjoismaissa mennään. Hevosten hyvä kohtelu kautta linjan on elintärkeä asia."