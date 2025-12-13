Viisas punainen ranskatar – Aura Vasaman uusi superhevonen kumoaa stereotypiat Esteratsastaja Aura Vasama starttasi viime viikonloppuna ensimmäistä kertaa uudella valmiilla 160-luokkien ratsullaan Ganache de Riverland.

Jaa Kuuntele

Olivier Robert ja Ganache de Riverland Kanadassa Spruce Meadowsin viiden tähden kilpailuissa. Kuva: Spruce Meadows Media/Mike Sturk

MT Hevoset | Ratsastus Miia Lahtinen

Ratsupiireissä tavataan sanoa, että rautiaat tammat ovat vaikeimpia, ja myös ranskalaisten hevosten ajatellaan olevan luonteikkaita ja joskus hankalia ratsastaa.

Aura Vasaman uusi ratsu on punainen, rautias ranskalaistamma. Vasama kuitenkin kehuu sen vaikuttavan täysin suoraviivaiselta kaikki käy -tyypiltä, joka on rento ratsastuksessa ja tallissa.

”Siitä huokuu järkevyys. Se ei radallakaan katso mitään muuta, kuin että missä on seuraava este”, hän kehuu. ”Vaikka se on chestnut-tamma (rautias tamma), se ei vaikuta yhtään chestnut-tammalta.”

Vasama naurahtaa, että esimerkiksi hänen toinen isojen luokkien hevosensa, ruunikko ruuna Deejay KDW Z, kelailee asioita paljon, siinä kun uusi vain keskittyy ratsastajaan ja hyppäämiseen.

Raudikoiden vaikeutta ajatellaan nykyään ehkä enemmän myyttinä, mutta sekin tiedetään, että punainen väri yhdistyy joskus esimerkiksi ihon herkkyyteen.

Aura Vasama on nuoresta iästään huolimatta Suomen estemaajoukkueen vakionimi. Kuva: Kari Salonen

Ganache de Riverland (Vagabond de la Pomme - Vigo D'Arsouilles) on vasta 9-vuotias tamma. Se on kilpaillut tämän vuoden rankalaisen Olivier Robertin kanssa ja vakiintunut kesän lopusta 150–160-tasolle. 8-vuotiskautensa se kilpaili Marie Demontin kanssa 135-145-luokkia.

Tamma on ollut Vasamalla pian kolme viikkoa, ja se löytyi hänen pitkäaikaisen valmentajansa Vincent Voornin kautta. Vasama kävi kokeilemassa hevosta Ranskassa Olivier Robertin luona, ja viikon päästä se tuli vielä hänelle Hollantiin kokeiltavaksi.

”Kokeiltiin sitä uudelleen, ja se taisi mennä heti samana iltana vet-checkiin (eläinlääkärin tarkastus)”, Vasama myhäilee.

Hän kertoo, että kokeilussa ei ollut tarpeen hypätä niin sanotusti tolppia loppuun eli kokeilla, pääseekö hevonen korkealle.

”Korkeudella ei ole tuollaisella hevosella väliä, se on jo pystyvyytensä näyttänyt. Keskitytään siihen, miltä hevonen tuntuu ja miten yhteistyö toimii”, hän sanoo.

Lahjakas 9-vuotias tamma Eowyn de Goedereede Z on hypännyt 145–150-tasoa. Kuva: Heidi Lammi Photography

Kun kotona kaikki oli helppoa, Vasama päätti ottaa tamman mukaan kansainvälisiin kilpailuihin Puolaan yhden tähden kierrokselle. Puolassa ratsukko kilpaili 130-, 135- ja 140–luokat. Ensimmäisessä tuli yksi pudotus, toiset menivät puhtaasti.

”Hyvin meni. Tuntui tosi luontevalta olla sen kanssa ringissä”, Vasama iloitsee.

”Jos näin helposti jatkuu, voimme mennä ensimmäiset rankingluokat heti vuoden alussa.”

Ja sitten jatkaa maailmancupiin asti.

”Toivottavasti pääsen hyppäämään yhden maailmancupin osakilpailun, ja sitten Helsinki ehdottomasti. Kummalla hevosella, sen aika näyttää”, hän sanoo.

Kuva: Spruce Meadows Media/Mike Sturk

Hollannissa asuvalla Vasamalla on tällä hetkellä kaikkiaan kuusi hevosta, yksi nuori ja viisi isojen luokkien hevosta.

”Jotain nuorta aletaan katsoa, että ne voisivat sitten mennä parina kilpailuihin. Mutta on tosi kiva tilanne, kun on useita hevosia isoihin luokkiin, ja voi mennä kolmen kanssa tuonne ja kolmen kanssa jonnekin muualle.”

Se on kuitenkin vasta ensi vuoden asiaa. Seuraavaksi on loma perheen kanssa auringossa.

”Jouluksi lämpimään”, Vasama kertoo.