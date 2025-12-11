Hyvinvoinnin neuvottelukunta kieltäisi listan hevosten varusteita – mukana kankisuitsitus, crescendo-kuolain ja kielisideSeura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan mielestä osa nykyisin käytössä olevista hevosten varusteista aiheuttaa riskin hevosen hyvinvoinnin heikkenemiselle.
Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta esittää muutoksia hevosurheilun varustesääntöihin. Neuvottelukunnan mukaan hevosten hyvinvoinnille riskin aiheuttavia varusteita ei saisi käyttää.
Neuvottelukunnan tiedotteessa todetaan, että kaikki hevosen pään alueelle painetta kohdistavat välineet aiheuttavat riskin hevosen hyvinvoinnin heikkenemiselle. Tiedotteen mukaan useiden tutkimusten mukaan esimerkiksi kankisuitsituksen, crescendo-kuolaimen, puoltajankuolaimen, kielisiteen ja apuohjien käyttöön liittyy monia hyvinvointiongelmia ja riskejä.
”Sääntöjen muuttaminen etenkin kilpailuissa on tärkeää siksi, että vasta-alkajat ja harrastajat ottavat kilpailuista mallia omaan toimintaansa”, tiedotteessa mainitaan.
Neuvottelukunta ehdottaa samalla, että kuolaimettomien suitsien käyttö sallittaisiin kilpailuissa.
Suomen Ratsastajainliitto ja ravikeskusjärjestö Suomen Hippos julkaisivat omat näkökulmansa koskien neuvottelukunnan lausuntoa. Sekä SRL että Hippos korostavat keskeisenä tehtävänään olevan hevosten hyvinvoinnin turvaaminen, mihin kuuluu muun muassa varusteiden jatkuva arviointi.
Keskusjärjestöt myös painottavat, että varusteet eivät nykysäännöilläkään saa aiheuttaa hevosille vammoja tai kipua.
Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta toimii maa- ja metsätalousministeriön apuna eläinten hyvinvointia koskevissa kysymyksissä. Neuvottelukunnan puheenjohtaja on dosentti Laura Hänninen Helsingin yliopistosta. Jäseniä neuvottelukunnassa on viitisentoista, muun muassa Suomen Hippoksen edustaja.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat