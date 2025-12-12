”Lähden Ouluun voittamaan”Aiemminkin monella kylmäverisellä Suomessa hienosti menestynyt Antti Ala-Rantala on saanut Smedheim Brautista uuden kovan kilpahevosen talliinsa. Oulussa se hakee Juha Länsimäen ajamana tiukasti voittoa.
Avauskohteen Bienvenue voitti Joensuussa keulasta hyvällä tyylillä. Kirikierros sujui helposti 14,7-vauhtia. Got-U oli Oulussa pirteä ja kiri iloisesti ykköseksi onnistuneen juoksun päätteeksi.
Varman päälle pelaajat nostavat kupongille myös Mervellieux Sisun.
Hetimite on toisen kohteen suurimpia suosikkeja. Martti Ratisen valmennettava tulee aina rehdisti perille saakka. Kunto on viime kilpailujen perusteella huipussaan ja voitto on ulottuvilla. Isosalon Se, Karlas ja Hotville kuuluvat myös kupongille.
Jimmy Adore palaa pieneltä huililta arvoituksena, mutta lahjakkaan kolmevuotiaan voitto ei yllättäisi. Bravo Amy lopetti viimeksi 11-vauhtia, mutta jäi niukasti toiseksi. Kunto on kohdallaan ja menestyskulku jatkunee.
Callela Explosion ei ollut viimeksi parhaimmillaan. Hevonen pystyy paljon parempaan, eikä voittokaan saa yllättää.
Martti Pellikan kaksikko Holy Mole ja Illuminati I.H. kilpailee hienossa kunnossa ja onnistuneella juoksulla molemmat pystyvät aivan kärkeen.
Kierroksen ensimmäinen varma on Ramsgate, joka on pikku taukonsa jälkeen aikaisempaa rauhallisempi.
Voitot ovat tulleet vakuuttavilla suorituksilla. Hevonen ei ole tuhrannut energiaa vääriin asioihin ja samalla tasolla jatkaessaan sen ohittaminen tulee olemaan haastavaa.
Smedheim Braut on viidennen kohteen idea ja toimii systeemin toisena varmana. Norjan kylmäverinen on aloittanut Antti Ala-Rantalan valmennuksesta hienoilla juoksuilla.
Teivon kilpailuissa ruuna polki toisen kierroksen 23-vauhtia. Ohjastaja Juha Länsimäki suorastaan hullaantui viime suorituksesta.
”Juoksunkulkuun nähden hevonen oli erinomainen”, Länsimäki painottaa.
”Ruuna ei oikein ymmärtänyt Suomen juoksurataa ja lähti haparoiden liikkeelle. Matkasimme hännillä, eikä kirikierroskaan mennyt mitenkään täydellisesti.”
Juha Länsimäki uskoo Smedheim Brautissa olevan Ala-Rantalan tallissa seuraaja jopa Nylandille, joka kilpaili useamman vuoden Suomen huipputasolla.
”Saappaat ovat suuret, mutta olen tykännyt Smedheim Brautin otteista tosi paljon. Lähden Ouluun voittamaan”, Länsimäki alleviivaa.
Oulu GP eli kuudes kohde on lähtöratojen vuoksi arvoituksellinen ja yllätykselle altis kohde. Runsas rastitus on paikallaan.
Viimeinen kohde on Ponsse Cup -finaali. Wish Will Win on ryhdikäs ja voitontahtoinen hevonen, joka pystyy voittamaan monenlaisella juoksulla.
Paha vastustaja on Mudcake Comery, joka kulki Kuopiossa toisen kierroksen 13-vauhtia ja voitti parastaan näyttämättä.
Viikon Varma – T75-4: 1 Ramsgate
Pikku paussin jälkeen otteet ovat olleet vakuuttavia. Voitot ovat tulleet hienolla tyylillä keulasta. Matka passaa ja koko matkan johto on todennäköinen.
Viikon Väistö – Toto75-7: 8 Digital Last
Hieno varsa, mutta ulkoradalta tehtävä voi olla liian kova.
Viikon Idea – Toto75-5: 4 Smedheim Braut
Mainio viimeksi Teivossa. Kirikierros 23-vauhtia.
Toto75-vihjeet
Lähtö 1: 2,1 (9,4)
Lähtö 2: 4,5,7,10,1,8 (2,9)
Lähtö 3: 2,4,10,3,5 (6,7)
Lähtö 4: 1 Ramsgate (9,10)
Lähtö 5: 4 Smedheim Braut (9,10)
Lähtö 6: 6,7,8,10,1,9,11 (4,2)
Lähtö 7: 3,1 (2,10)
840 riviä x 0,05 euroa = 42,00 euroa
- Osaston luetuimmat