Jonna Irrin menestystalliin Beach Girl uutena - Majestic Man on "topissa"

Terhi Piispa-Helisten

Jonna Irrin ja Taneli Säteen tallin lippulaiva Majestic Man on yksi pelihevosista lauantain Teivon Suurmestaruudessa. Tallissa tapahtuu muutenkin - molemmin puolin Pohjanlahtea.

Beach Girl siirtyi jo alkukesästä Irrille, mutta sen hampaasta löytyi harmia, ja tamma lähti ensin kotitalliin toipumaan. Nyt voitokas menijä on tullut takaisin Jonna Irrille. Irrin ja kumppaninsa Taneli Säteen talli kahmii nyt menestystä isolla kauhalla, sillä Vermosta kaksikon kasvattamakin Mami Chulo (Muscle Mass) otti komean voiton rajusta 12-avauksesta voltista välittämättä. Tallin edellinen startti 30. heinäkuuta Ruotsin 64-raveissa päättyi puolestaan Again Kronoksen (Muscle Hill) voittoon, ja tällä ruunalla on nyt kolme voittoa neljästä tuoreimmasta startista naapurin puolella.

"Nyt on mennyt hyvin, ja tällä (viimeisten parin startin) voittoprosentilla ei varmaan pysty jatkamaan ikuisesti", Irri naurahtaa.

"Hevoset tuntuvat kyllä olevan hyvässä iskussa molemmilla puolilla. Nyt on menty vuoroin Ruotsissa, vuoroin Suomessa -tahtiin kesä. Äiti (Tuija Irri) on ollut suurena apuna Suomen puolella, ja vaikka ei mitään varsinaista lomaa olekaan ollut, Suomen puolen viikot ovat olleet helpompia. Meilä on Suomessa syntyneitä hevosia ja omistajia paljon tällä puolella, joten on ollut kilpailutuksen ja suhteidenkin takia tärkeää olla täällä kesän aikana. Kuitenkin kohta vetäydymme taas kokonaan Ruotsin puolelle, jossa meidän varsinainen toiminta tällä hetkellä tapahtuu."

Mikä on Beach Girlin jatko?

"Nyt tuntuu ihan lupaavalta ja varmaan jossain syyskuussa päästään starttaamaan, jos kaikki menee hyvin. Ei ole pidetty kiirettä, koska vauhditkin lähdöissä putoavat hieman syksyä kohti, ja on haluttu tehdä mahdollisimman hyvää työtä tamman kanssa samalla."

Kuinka Majestic Manin käy lauantaina?

"Sitä ei tiedä, mutta hevonen on ainakin hyvä nyt. Viime starteissa se on ollut mainio ja tiistain treeneissä tuntui siltä, että huolissaan ei tarvitse olla. Takarivistä joko ei ehdi tai ehtii, mutta hevonen tuntuu siis tosiaan makealta."

Onko muita uusia hevosia tai varsoja tulossa talliin?

"Jotain puhetta on ollut uusista hevosista, mutta ei mitään varmaa raportoitavaksi Beach Girlin lisäksi nyt. Huutokauppojakin on tulossa molemmin puolin Pohjanlahtea, ja ne kiinnostavat ilman muuta, mutta jostain pitäisi saada rahat uusiin hankintoihin. Joko uusia hevosenomistajia tai lottovoitto."