Kansansuosikki ja ylivoimainen gallupsuosikki Viesker vieraili Killerillä – "Nyt kun tuli syksy ja römppäkelit, niin se on hereillä uudestaan"

Viisinkertaisella ravikuninkaalla on edelleen vankka fanijoukko.

Terhi Piispa-Helisten

Vieskerille tarjottiin porkkanoita raastettuna.

Jyväskylän Killerin raviradalla kävi todellinen arvovieras, kun viisinkertainen ravikuningas Viesker kävi esittäytymässä yleisölle. 32-vuotias ori esiintyi varttuneemmalle valtiomiehelle sopivalla arvokkuudella.

"Kesä oli kova sille, varsinkin toinen hellejakso koetteli kovasti. Nyt kun tuli syksy ja römppäkelit, niin se on hereillä uudestaan", Vieskerin kanssa yhteistä taivalta yli 30 vuotta taittanut Kari Ahokas kuvaili Killerillä Lauri Hyvösen haastatellessa parivaljakkoa.

"Aamulla kahdeksan aikaan vähäksi aikaa pihalle, sitten talliin syömään ja jäähdyttelemään, ja pihalle uudestaan", Ahokas kertoi Vieskerin rutiineista.

Vieskerillä on edelleen paljon faneja. Ahokkaan mukaan yhteydenottoja tulee edelleen viikoittain.

"Erittäin suuret terveiset raviväelle. Hienoa tulla tänne, kun vastaanotto on tämmöinen, meinaa ihan sanat loppua", hiljattain 60 vuotta täyttänyt Ahokas kiitteli.

MT Ravinetin gallupissa kysyttiin, mikä on kaikkien aikojen paras suomenhevonen. Viesker vei ylivoimaisen voiton 72 prosentin äänisaaliilla. Seuraavaksi eniten ääni keräsivät vaihtoehdot Vieteri (10 prosenttia), joku muu (9 prosenttia), Vekseli (5 prosenttia) ja Patrik (4 prosenttia). Ääniä annettiin yhteensä 1 351.

Suomenhevosten Derbyssä juoksee tänään kolme Vieskerin jälkeläistä: suosikki Ville Kalle, Margarida ja Core. Lumi-Rami jäi pois finaalista.

Vieskerillä on Suomen Hippoksen Heppa-tietokannan mukaan 1504 jälkeläistä. Viime kesänä sen pakastespermalla siemennettiin kaksi tammaa, samoin tänä kesänä. Toinen tämänkesäisistä tammoista on kolminkertainen ravikuningatar I.P. Vipotiina ja toinen Ariitta, joka on samasta emästä Cordiitasta kuin Core.

Terhi Piispa-Helisten

Viesker ja Kari Ahokas vielä kerran kotiratansa Killerin loppusuoralla.