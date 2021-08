Länsimäki osti itselleen starttihevosen - Gardemeister huusi hambovoittajan täyssiskon

Antti Savolainen

Käsi pystyyn! Juha Länsimäki osti itselleen mieleniintoisen nelivuotiaan starttihevosen Ruotsin huutokaupasta.

Juha Länsimäki osti Markus Svedbergin tallista Eskilstunasta nelivuotiaan ruuna Figaro Brickin (Orlando Vici) 15,4 voltista ja 112700 kruunua seitsemästä startista (1-1-1). Konepalvelu Erkco Oy tai ehkä paremmin Garde Hästar AB, jonka nimiin Erkcon taustalla oleva Erno Gardemeister on siirtänyt hevosensa Ruotsissa, puolestaan huusi 10-vuotiaan Royalty Foreverin (RC Royalty), joka on kantavana hambovoittaja Perfect Spiritistä (Andover Hall). Figaro Brick maksoi 75000 kruunua ja Royalty Forever 70000.

Lisäksi HU:n uutisessa paljastui vielä, että Ari Tainio huusi Nina Pettersson-Perklénin valmennukseen kuusivuotiaan Concrete Deen (Andover Hall) 46000:lla. Ruuna on mennyt 11,4 ja tienannut 714700 kruunua Kenneth Haugstadilta. Garde Hästar osti Royalty Foreverin SRF Stablelta samalta omistajalta, kuin Tainio Concrete Deensä.

Figaro Brick on paitsi lupaava ja hyvästä isästä, myös hyvää jenkkiemälinjaa. Emänemä Poppy Petals (Conway Hall) on Petri Salmelan tallin takavuosien huippuhevosen Self Timerin (S.J.'s Photo) 10,7 ja n. 3,8 miljoonaa kruunua sisko.

"Ihan starttihevoseksi itselle sen hankin", Juha Länsimäki kertoo.

"Omassa tallissa toiminta on nyt paljon varsojen opetusta. Nyt on neljä varsaa ja ensi viikolla taitaa tulla jopa kuusi uutta opetukseen. Lainakuskina ajan kilpaa - tälle viikolle tuli tosin surkeita lähtöpaikkoja ainakin keskiviikolle kotiradalle Seinäjoelle. Olisi kiva saada vaihteeksi menestystä omalla valmennettavallakin, toivottavasti. Tämä nuori hevonen on ollut parhaimmillaan hyvä ja suku tuntui kiinnostavalta myös. Se saapuu lähipäivinä Suomeen ja katsotaan sitten, mitä on edessä."

Royalty Forever on paitsi kantava hambovoittajasta, myös toisen hambovoittajan täyssisko. Täysveli Royalty For Life, 2013 Hambletonianin ykkönen, 09,4 ja 1,6 miljoonaa taalaa, astui viime kauden Kanadassa Tara Hills Studilla mutta siirtyy Dublin Valley Farmsille Ohioon. Molempien isä RC Royalty (Credit Winner) vaikuttaa Saharan Ravitallilla Suomessa, joten on mielenkintoista nähdä, tekeekö Gardemeiuster tammallaan varsoja Ruotsin vai Suomen markkinoille.

Tästä pääset Traveran huutokauppatuloksiin. Ylävalikon kohdasta "avslutade" pääset myös tarkempiin tietoihin hevosista.