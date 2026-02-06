Viikonlopun ravit: Vermossa talven suurkilpailu, Ranskassa Antti Ojanperän suojatit sekä Prix de FranceVermossa on lauantaina isoa rahaa jaossa, kun lauantaina kilpaillaan Hevari Winter Bonuksen finaali. Toto75-pelaajat yrittävät päästä käsiksi mukavaan jackpottiin.
Perjantai 6. helmikuuta
Raviviikonloppu karautetaan käyntiin Kuopiossa, jossa on yhdeksän lähdön iltaravit. Toto5-peliä arvaillaan neljännestä lähdöstä alkaen.
Varmaehdokkaista ei ole suosikkien ystävillä pulaa, sillä alkulähdöistä löytyvät starttirytmiin päässyt pärjääjä Bosse Nice, Seppo Suurosen käsistä lähes virheetöntä jälkeä tehnyt Hotline Luca sekä viime starteissa ravaamaan keskittynyt väkivahva Voimankoitos.
Kuopion ravit alkavat kello 18.00. Toto5-pelin pyörteisiin päästään kello 19.10.
Loppuillasta raviurheilua tulee Kalmarista. Siellä pelin nimi on Toto64, joka alkaa rullaamaan kello 20.30.
Lauantai 7. helmikuuta
Vermossa on alkuvuoden suurimmat setelit jaossa. Lauantaina ravataan Hevari Winter Bonuksen finaali, jonka voittaja kuittaa 20 000 euroa.
Lähdön suurin suosikki on Green River’s Zack. Hannu Torvinen edennee jättikuntoisella Kari Lehtosen treenattavalla keulaan, mistä muilla on Herbie Malibun johdolla kova urakka yrittää lyödä suosikki.
Toinen iltapäivän herkkupala on avoin Talvimalja, jossa vastakkain on kovia menijöitä. Talven yksi hienoimmista suorittajista Zebulon kokeilee siipiään kovimmalla tasolla. Takarivi tuo lisähaastetta, kun vastassa on Amazing Playerin ja Ete Jetin kaltaisia tykkejä.
Vermon Toto75-peliin on lisätty 75 000 euron jackpot, mikä tekee pelistä oitis mielenkiintoisen.
TotoTV:n studiolähetys käynnistyy Vermosta kello 13.00. Studiossa ovat Joanna Kuvaja ja Marko Lähteenmäki. Varikolla tietoa kerää Veeti Suomalainen.
Antti Ojanperällä on lauantaina mielenkiintoinen iltapäivä Pariisissa. Kello 16.15 ajettavassa Prix de Munichissa pihtiputaalaisella on kaksikin valmennettavaa viivalla.
Lightning Strideä ohjastaa Gabriele Gelormini. Pariisin debyyttinsä tekevän Main Stagen ohjaksissa on puolestaan Damien Bonne. Main Stagen Ranskan valloitus on sujunut epäonnisesti. Terveysongelmat siirsivät talvisesongin aloituksen helmikuulle asti.
2100 metrin ryhmäajona ajettavan Prix de Munichin voittaja palkitaan reilun 38 000 euron rahatukolla.
Ruotsissa pelataan lauantaina jo totuttuun tapaan Toto85-peli, joka ravataan Solvallassa. Ruotsissa tehtiin päätös lauantain ravien lähtömäärän lisäämisestä. Tästä lauantaista lähtien lauantaisin länsinaapurissa juostaan T85-raveissa kaksitoista lähtöä.
Avauskohteesta löytyy mielenkiintoinen nimiknoppi. Johan Untersteinerin valmentama Matti Ruisma on kaapannut nimensä porilaislähtöiseltä jääkiekkoilijalta. Veli-Matti Ruisma pelasi 1980-luvun alkupuolella neljä kautta Luulajassa, joten Ässien ikoninen pelaaja on tuttu myös Ruotsin varttuneemmille kiekkoihmisille.
Toto85-peli alkaa tasan tarkkaan kello 17.17.
Sunnuntai 8. helmikuuta
Sunnuntaina ravataan Jyväskylässä. Killerin raveissa on yhdeksän lähtöä. Pääpelin virkaa toimittaa Toto4, jota pelataan neljännestä lähdöstä alkaen.
Killerin ravit alkavat kello 13.00. Toto4 käynnistyy kello 14.10.
Gävlessä on sunnuntaina Toto75:n vuoro. Starttilippu heilahtaa ensimmäisen kerran kello 16.00.
Pariisin talvimeetingin suurkisat eivät suinkaan loppuneet Prix d’Ameriqueen. Sunnuntaina Vincennesissä kilpaillaan Prix de France, joka on 2100 metrin matkallaan varsinainen pikakisa ranskalaisen mittapuun mukaan.
Suurkisan ykköspalkinto on 180 000 euroa, joten se kiinnostaa kaikkein parhaiden hevosten taustavoimia. Niinpä mukana on kaksi viikkoa sitten juostun Prix d’Ameriquen kärkikolmikko Hokkaido Jiel, Josh Power sekä Epic Kronos.
Epic Kronosin valmentaja Daniel Redénillä on kisassa mukana myös Francesco Zet. Maininnan arvoisia osallistujia ovat myös Prix de Francen viime vuoden voittaja Go On Boy sekä Prix du Bourbonnaisin voittanut Inmarosa.
Joukkoa täydentävät Prix de Cornulierin hiljattain voittanut Iguski Sautonne ja Prix de Belgiquen sankari Iroise De La Noe.
Prix de France juostaan kello 16.15.
