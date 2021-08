Anne Kangas osti Lähdekorven ja Ylitalon Tito C.A.:n - Peanuts taistelee voitosta lauantaina

Miia Mäki-Maunus

Tito C.A. johti Kaustisen kesän Festivaali-ajoa keulapaikalta alusta loppuun. Jukka Torvinen oli ohjissa.

Tito C.A. (Muscle Mass) on yksi Anne Kankaan tallin tähdistä mm. Peanutsin (Andover Hall) 11,4 ohella. Kuusivuotias ruuna on mennyt 10,4 ja tienannut uran 77 startissa peräti 314817 euroa. Viimeksi Teivossa ei tullut Titolle onnistumista.

"Ruuna oli huono mahastaan, joten se oli ymmärrettävää", Anne Kangas taustoittaa.

"Muutenkin se on vauhdikas ja kyvykäs, mutta aika lailla mielialahevonen, päivät vaihtelevat. Jalat ovat hyvässä kunnossa, ja kilpailemista jatketaan kyllä ihan hyvillä mielin. Vermossa on 15. päivä sopiva lähtö ja syksyllä on hyvin lyhyitä matkoja avoimessa sarjassa. Maili on Titon paras matka aivan ilmeisesti. Siinä on kimpassa vanhempani ja mieheni eli koko perhe."

Linkki Tito C.A.:n uran tietoihin.

Tuleeko tallin loppuviikon starteista menestystä?

"Toivossa eletään ainakin. Peanuts (T75-1) on tammalähdössä sopivassa tehtävässä ja ihan tyytyväisiä ollaan tammaan ja sen viime starttiinkin. Asetelmat olivat vastaan ja loppua tultiin lujaa, mutta niin tuli Peanutskin oikein hyvin. Nytkin voi olla ratkaisevaa, että Staro Miami on sisäpuolella. Kuitenkin pitänee koittaa alussa reipasta avausta ja katsoa, pääsisikö pahimmasta vastustajasta ohi?"

"Perjantain aloittelevat Lex Loyalty (T4-2) ja Just Riga (T4-4) ovat mahdollisia myös, mutta vaikea veikata. Lex Loyaltylla on nyt vihdoin eturivin paikka, kun on ollut monta kertaa peräkkäin takarivi. Just Rigalla yritetään päästä vihdoin ravia alku - kengitystä on taas muutettu. Se on ollut vaikeaa, kun tamma lyö polviinsa, mutta muuten se pystyisi näissä kyllä pärjäämään. Kunhan ei antaisi tasoitusta joka kerta alussa."

Miten tallissa muuten jaksellaan?

"Hyvin. Credit To Lovea on hoidettu ja se on suunnitellulla tauolla. Kilpaileminen jatkuu marraskuussa. Extrem Broddesta löytyi vihdoin ilmeisesti vika, ja sen SI-niveliä on hoidettu ja hoidetaan vielä kerta. Peanutsin pikkuveljen Moon Riding Highn (Credit Winner) kanssa on ollut ongelmia, mutta tuntuu, että on päästy eteenpäin ja starttaaminen lähestyy. Siinä on aika hyvä aihio, jos menee hyvin jatkossa."