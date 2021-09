Reima Kuisla derbyfinaalissa totutusta poikkeavassa roolissa - ”Se on kyllä muiden armoilla”

”Kyllä siitä näki jo kaksivuotiaana että kyseessä on juoksija. Tamma näytti tosi hyvälle karsinnassa, ja on fiksusti kilpailutettu”, toteaa Reima Kuisla kasvattamastaan Love Eaglesta.

Anu Leppänen

Reima Kuisla pääsee jännittämään kasvattamansa Love Eaglen panosta Suuressa Suomalaisessa Derbyssä lauantaina. Kisan hän seuraa tukikohdastaan Hotel Sorsanpesästä.

Suurhevosomistaja Reima Kuisla on totuttu näkemään yleisemmin omistajan osassa suuren rahan kilpailuissa. Seinäjoella vaikuttava Kuisla saa lauantaina kuitenkin jännittää kasvattajan roolissa Love Eaglen (i. Love You) menestystä Vermossa ravattavassa Derby-finaalissa.

” Tamma näytti todella hyvältä karsinnassa. Se ja Sahara Jaeburn irtosivat selvästi muusta porukasta. Ysiradalta olisi ollut mukava nähdä kuinka vahva ja nopea Love Eagle olisi mennyt. Nyt se on kyllä muiden armoilla”, analysoi Reima Kuisla.



Kasvattaja ei lähde Vermoon paikanpäälle seuraamaan Katja Melkon valmentaman ja Antti Teivaisen ohjastaman hevosen otteita.

” Seurataan kotipuolesta Hotel Sorsanpesän ravistudiosta käsin derbyfinaalia. Mielenkiintoinen kisa, jossa on mukana useampi huippulahjakkuus. Katja on kilpailuttanut Love Eaglea todella fiksusti, ja kunnonajoitus vaikuttaa osuneen nappiin”, kiittelee Kuisla valmentajan panosta.



Kuisla myi Love Eaglen sen kääntyessä kolmevuotiaaksi. Hevonen näytti kuitenkin jo kaksivuotiaana hyviä vauhtivaroja.

” Se opetettiin Seinäjoella. Jo kaksivuotiaana ravaaminen oli sille todella helponoloista. Se oli silloin jo yli 160 senttinen, raamikas tamma”, muistelee Reima Love Eaglen varsa-aikoja. Tamman omistavat nykyään Göteborg Smart Repair Center Ab eli Marko Kreivin yritys, Sauli Meriläinen ja Timo Väänänen.



Kuislalla on edelleen omistuksessaan Love Eaglen jenkkiemä Lacrosse Lover (i. Muscle Hill). Vuonna 2018 syntynyt Raja Eagle (i. Raja Mirchi) on tamman viimeisin varsa.

” Viimeisinä vuosina on syntynyt kuollut varsa, ja on ollut luomisia. Nyt tamma kantaa omasta Appomatoxista. Toivon mukaan kaikki menisi hyvin loppuun saakka”, toteaa Kuisla.



Love Eaglen vuoden vanhempi puoliveli Bond Eagle (i. The Bosses Lindy) on tällä hetkellä Kari Lehtosella. Raja Eagle on toipunut hankosidevammasta vesikuntoutuksessa.

” Molemmat ovat lahjakkaita hevosia, ja Raja Eaglehän meni jo kaksivuotiaana Ranskassa kelpo koelähtötuloksen. Emä vaikuttaa hyvältä periyttäjältä”, pohtii Kuisla.



Raja Eagle ei ole ainoa kuntoutuksessa olevista Reima Kuislan hevosista.

” Ubertino Grif, kovasukuinen Saksassa syntynyt Killian (i. Muscle Hill) sekä Gargamel Sisu alkavat olla terveen kirjoissa. Joistakin hevosistani olisin valmis tekemään leasing-sopimuksia kilpailuoikeudesta, sillä en ole saanut palkattua työntekijääkään Seinäjoelle”, heittää Kuisla idean ilmaan.



Iikka Nurmosen ykköstason tykeistä Evaluatesta ja Super Schisselistä Kuislalla on myös myönteistä kerrottavaa.