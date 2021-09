”Onhan se uskomatonta, että kasvattamani hevonen juoksee derbyfinaalissa” - Maarit Huttunen jännittää lauantaina Quite a Loverin puolesta

”Quite A Loverissa on mukana useampi jo emän omistajakimpassa mukana ollut. Minulla itsellänäkin on edelleen osuus ruunasta”, kertoo Maarit Huttunen.

Terhi Piispa-Helisten

Vuonna 2017 Suomessa syntyneen ikäluokan laatu on huippuluokkaa. Tasosta kertoo omaa kieltään se, että Quite a Lover ei ole yltänyt kertaakaan ykköseksi tällä kaudella, mutta vuoden 11 kisaa ovat tuoneet yhdeksän himmeämpää mitalisijaa. Kaikki kovimmat ikäluokkalähdöt kolunnut Quite a Lover oli toinen kolmevuotiaiden Kasvattajakruunussa ja kolmas tämän kevään Kuopio Stakesissa.

Maarit Huttunen pyörittää Kangasniemellä yhdessä puolisonsa Terho Rautiaisen kanssa menestyksekästä ravitallia sekä oriasemaa. Pariskunta on kasvattanut vuosien saatossa lukuisan määrän hyvin pärjänneitä suomenhevosia.

Lauantaina Maarit Huttusella on edessään uusi aluevaltaus. Hänen kasvattamansa Quite a Lover (i. Quite Easy, e. Come On Love) starttaa derbyfinaaliin Jukka Torvisen ohjastamana. Timo Korvenheimon valmennettava selvitti tiensä finaaliin It’s Raining Menin voittamasta karsinnasta kakkosena.

” Onhan se uskomatonta, että kasvattamani hevonen juoksee derbyfinaalissa. Vastus on toki kivenkova, ja takarivin lähtöpaikalta tarvitaan tuuriakin juoksunkulun suhteen”, analysoi Maarit Huttunen.



Hän aikoo olla paikan päällä Vermossa lauantaina.

” Meillä on Lumettaja startissa ravien toisessa lähdössä. Ehditään sopivasti sen jälkeen ravintolakatsomoon seuraamaan derbyä. Vermo tarjoaa kasvattajille ja omistajille liput sinne, mikä on todella hieno asia.”



Quite a Loverin omistaa kymmenhenkinen Hyvä Paha Hukka talli, jossa kasvattaja on itsekin mukana osuudella. Derbyfinalisti vietti varsavuotensa Kangasniemellä Huttusen ja Rautiaisen hoivissa. Kaksivuotiskeväällä se siirtyi Korvenheimon valmennukseen Lahden lähistölle.

” Kimpasta löytyy useampi emänkin takana olleessa porukassa mukana ollut omistaja. Nyt jo edesmennyt Mauri Tuurna kävi katsomassa omistamaansa Etupassia meillä. Samalla reissulla hän näki Quite a Loverin laitumella. Hän oli ollut yhtenä omistajana emässä. Mauri suosittelikin entisille kimppalaisille pikkuvarsan ostoa. Sillä tiellä sitten ollaan”, muistelee Huttunen Quite a Loverin myyntiä.



Quite a Loverin emän Come On Loven päätyminen Maarit Huttuselle on oma tarinansa. Sen silloinen omistajakimppa halusi yrittää tammalla radoille paluuta Come On Loven varsottua ensimmäisen jälkeläisensä vuonna 2014. Tamma tuli kuntoutukseen ja valmennukseen Kangasniemelle.

” Jalka ei kuitenkaan kestänyt valmennusta. Omistajakimppa ei halunnut pitää siitostammaa. Ostimme sitten hyväsukuisen tamman itsellemme. Ensimmäinen varsa on tyttäremme Jenni Rautiaisen valmennuksessa oleva viisivuotias Easy Lover. Quite a Loverin jälkeen oli yksi välivuosi. Sen jälkeen onkin tullut kolme tammavarsaa Mavens Waysta, Brad de Veluwesta sekä Atupemistä. Kaikki ovat edelleen omistuksessamme.”



Ensi vuodelle Kangasniemelle odotetaan mielenkiintoista varsaa. Come On Love on nimittäin siemennetty Maharajahilla.

” Päätettiin satsata yhden kerran vähän kalliimpaan oriin. Josko Quite a Lover ansaitsisi syksyn aikana sopivasti kasvattajarahoja”, nauraa Huttunen.



Derbyn jälkeen Quite a Loverilla on hyvä mahdollisuus ansaita niitä kasvattajarahoja Maarit Huttuselle Kasvattajakruunusta. Ensi vuonna edessä ovat sitten rahasarjat.