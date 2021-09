Jorma Kontion ja Marko Kreivin erikoishaastattelu: legenda menossa The Red Milelle - ensin otetaan Derby

Vermossa nähdään tänään ruotslaiasvieraita: Jorma Kontio on hakemassa jo yhdeksättä derbyvottoaan ohjastajana. Marko Kreivi, maailman huipun Ecurie D.:n omistaja Göteborgista, on Derbyssä Love Eaglen osakkaana.

Ville Toivonen

"Lexingtoniin ajamaan kilpaa? Saatan lähteäkin!" Jorma Kontio sai Derbyssä tänään mieluisia uutisia Marko Kreiviltä.

"Ruotsalaisherrat" kävivät ravien alla mielenkiintoisen keskustelun, joka referoidaan tässä. Tässä herrojen keskustelua ja haastattelua:

Marko Kreivi: "Lähdetkö lokakuun alussa sinne Lexingtonin Grand Circuit ja huutokauppaviikolle matkaan, olen järkkäämässä reissua".

Jomppe: "Voisin lähteäkin, mutta miten ne matkustusrajoitukset?"

Kreivi: "Olen työstämässä asiaa, että pääsisimme mahdollisimman sujuvasti matkustamaan ja suora lento Lexingtoniin. Toivotaan, että saadaan onnistumaan."

Jomppe: "Hyvältä kuulostaa!"

Kreivi: "Juttelin Åke Svanstedtin kanssa. Ecurie D. treenaa mahtavasti, mutta ei ehtinyt Maple Leaf Trotiin Torontoon tälle viikonlopulle. Red Milelle se ehtii kuitenkin ja on kuulemma valmis parantamaan ennätyksiä. Ehkä ori starttaa jo ennenkin sitä, mutta siellä se kuulemma ainakin on. Åke sanoi myös, että jos Jorma tulee, hänen pitää ottaa ajohaalari mukaan, tulee kilvanajotehtäviä, oletko ajanut koskaan Red Milellä?"

Jomppe: "Kuulostaa vielä paremmalta. Olen ajanut Amerikassa, mutta en Red Milellä. Kuulemma tosi nopea rata ja ihan legendaarinen paikka. On jännää!"

Kumpi herroista pärjää Derbyssä tänään?

Jomppe: "Kovasti uskotaan Sahara Jaeburniin ja kengittä mennään tänään. Muillakin on hyviä hevosia, mutta meilläkin on. En edes tiedä kumpi on parempi hevonen, tämän päivän Suomen Derbyn ajokkini vai huominen Ruotsin Derbyn Calgary Games? Molemmista voi tulla jatkossakin ihan huippuja. Molemmissa uskotaan tiukasti menestykseen, mutta joskus ollaan jääty ilman saalistakin, hehe!"

Kreivi: "Ei minulla ole mitään Jomppea vastaan, mukava mies, mutta meidän täytyy koittaa ohi Love Eaglella! Leikki leikkinä, paikka on paha, ja tarvitaan tuuria, että me voisimme nousta korkealle. Hevonen on kyllä tosi hieno, mutta nyt on haasteita."

Terhi Piispa-Helisten

Love Eaglen osaomistaja Marko Kreivi (vas) kuvassa mukana, kun Ecurie D. valloitti Vermon ja EM:n kolmevuotissyksynään eli Vermosta on hyviä muistoja.