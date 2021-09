Maailmantähti on syttynyt: uskomaton Calgary Games sai Kontion tuulettamaan Derbyssä

Anu Leppänen

Timo Nurmos ja Jorma Kontio - voittamatonta yhteistyötä jo vuosikymmeniä. Tässä arkistokuvassa kaksikko tuulettamassa pyhän Derbyn mestarin Calgary Gamesin isän Readly Expressin voittoa Jubileumspokalenissa 2017 - sekin syntyi ME-tuloksella.

Ruotsin Derby 2021:ssä nähtiin alkuun dramatiikkaa ja hermopeliä. Kisaan saatiin autolähtöön harvinainen lähdönuusinta: San Moteur laukkasi auton takana, antoi raville, mutta Björn Goopin ajokki häiritsi vastustajia hakeutuessaan omalla paikalleen radalle kaksi - lähtö palautettiin. Sen jälkeen aikaa kului statisti Digital Racesin häntäremmin korjaamisessa, eli kilpailun arvoon nähden kaikki ei todellakaan mennyt niin kuin pitäisi.

Kun vihdoin päästiin liikkeelle, kävi nopeasti selväksi, että lähdön suosikki Calgary Games (Readly Express) joutuisi taivaltamaan johtavan rinnalla koko 2640 metrin keskipitkän derbymatkan. Monelta ravurilta olisi loppunut eväät kesken tässä hermopelissä. Viilipyttymäisen rauhallisena kaikkien vaiheiden ajan pysynyt ori Calgary Games oli näiden vaiheiden jälkeenkin täysin omaa luokkaansa: näytti kuin voimia olisi jäänyt varastoon, vaikka maalisuoralla ori teki eroa joka askeleella ja Kontio kärryllä sai viritellä voittohymyä naamalleen. Tunnetusti ohjastajan hermoissa ei liioin ole vikaa.

Calgary Games on kokematon vain seitsemän starttia (seitsemän voittoa) sisältävän uransa myöten. Silti se on nyt selvästi valmis maailman huipulle. Ori näytti Derbyssä kaikkia ominaisuuksia, joita absoluuttisella huipulla tarvitaan: hyviä hermoja, stabiilia toimintaa, lähtönopeutta (Calgary oli nopeimpia alkumetreistä asti), kestävyyttä ja hyvää asennetta - ennen kaikkea ylivoimaista fysiikkaa. Se ei jäänyt todellakaan epäselväksi, kun tapahtumien kulku oli mikä oli ja lopputulokseksi saatiin keskipitkien matkojen 1000 metrin ratojen uusi ME, 11,7.

Suomalaisella ohjastajalegendalla Jorma Kontiolla on ollut taitoa, ilo ja kunnia ohjastaa nyt Ruotsin Derbyn ykköseksi kolmella Timo Nurmoksen valmennettavalla: Sahara Dynamitellä (Express Ride) 2008 ja Calgary Gamesin isällä Readly Expressillä (Ready Cash) 2016 ennen tätä. Readly Express sai keulan kaksi kierrosta ennen maalia ja eteni jatkossa mm. Euroopan arvostetuimman ravikisan Prix d'Ameriquen Vincennesissä Pariisissa ykköseksi 2018.

Ilmaan jää siis leijumaan kysymys: mihin Calgary Games pystyykään? Syksyn mahdollisia tulevia kilpailuja oriille ovat mm Åbyssä ajettava UET Grand Prix eli Eurooppaderby ja Ruotsin Breeders Crown. Tai voihan Nurmos tehdä hevosellaan (valmentaja on myös Calgary Gamesi omistaja) "Face Time Bourbonit". Jälkimmäinenhän jatkoi nelivuotiskauttaan Pariisin talvimeetingiin ja otti heti viisivuotiskautensa tammikuussa Prix d'Ameriquen.

Kaikki olivat sanattomia Calgary Gamesin ylivoiman edessä, mutta yksi mielenkiintoisimmista analyytikoista oli ATG Liven komentaattori Stefan Hultman, huippumenestynyt ravivalmentaja itsekin ja mm. Derbyn sekä Prix d'Ameriquen voittaja Maharajahilla (Viking Kronos) . Hän totesi ykskantaan heti lähdön jälkeen, että Calgary Games on valmis maailmantähti:

"Miten upeaa, että Jorma pääsee ohjastamaan sen Prix d'Ameriquen, jota hän ei saanut Readly Expressillä ohjastaa, tällä hevosella. Tämä hevonen on ravityyliltään lisäksi rahtusen parannettu painos kuin isänsä. Etupolven nousu on parempi ja ennen kaikkea tehokkaampi kuin Readly Expressillä."

Jorma Kontiohan ohjasti alkuun Readly Expressin uran kaikki suuret voitot, mutta ennen Prix d'Ameriquea rattaille vaihtui Björn Goop. Timo Nurmoksen talliin kohdistui isot odotukset ennen Suomen ja Ruotsin Derbyjä tänä viikonloppuna. Ensin Sahara Jaeburn (Ready Cash) oli Kontion ajamana Vermossa varjo parhaasta tasostaan. Seuraavaksi Tammaderby tuotti pettymyksen: tallin Hoboken AM ei onnistunut. Kolmas kerta todellakin toden sanoi - mikä show! Nurmoksen tallin Chiru (Muscle Hill) täydensi vielä panosta kirimällä viidenneksi vahvasti loppua Derbyn maalisuoralla.

"Calgary Games on aivan uskomaton, täydellinen kertakaikkiaan", kommentoi oriin hoitaja Frederica Sandberg ATG Liven lähetyksessä kyynelsilmin mutta hymyillen.

"Lisäksi se on paras kaverini - niin mukava hevonen! Mutta millaiset kilpailuominaisuudet sillä on - voittaa Derby koko ajan johtavan rinnalla ravaten uran seitsemännessä startissa. Kriteriumin aikaan viime vuonna kaikki ei mennyt nappiin, emmekä voineet osallistua, mutta nyt päästiin näyttämään."

Sunnuntain Jägersron Tammaderbyssä yksi ratkaisu tapahtui jo ennen lähdön tapahtumista. Ykkönen Bring Me Wine jäi pois, ja hitaahkolle lähtijälle Timo Nurmoksen valmentamalle Hoboken AM:lle tuli mustapekka, sisärata. Juoksu meni pieleen alusta saakka, eikä Ulf Ohlssonin ajokki osallistunut voittotaistoon, vaikka mitään suurta vikaa tamman esityksessä ei ollut.

Daniel Redénin valmennettava Honey Mearas taasen oli jäänyt kakkoseksi karsinnassa ja sai kasiradan finaaliin. Poisjäänti oli plussaa, mutta tarjolla oli vain paikka johtaneen Global Brilliancen rinnalla. Kärkihevoset saivat mennä oman juoksunsa. Viimeisen kierroksen ne lopettivat jokseenkin 10,0-tahtia, ja takaa oli vaikeaa tai mahdotonta nousta. Voittaja oli takuulla onnistumisensa arvoinen - tamma joka hoitaa homman johtavan rinnalta. Myös Örjan Kihlström ansaitsee taas kehunsa. Ajo oli raskaudestaan huolimatta millintarkka.

"Mikä esitys - kisan ennätys 11,5 johtavan rinnalta", Redén huokaili.

"Ravi sujui jenkkikärryillä karsintaa paremmin - se selvisi jo alleajossa. Mikä mahtava asenne tammalla on, Örjan huikkasi minulle kärryiltä."

Tästä voit katsoa Jägersron pyhän 75-lähdöt uudestaan: Derby oli kuudes kohde - Tammaderby kolmas.