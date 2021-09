Kuningatarkisan kaksinkertainen kakkonen Sävel-Taika lopetti uransa - ”Kiitollinen olo on kaikesta siitä, mitä saavutimme yhdessä”

Anu Leppänen

Sävel-Taika, Olavi Oja-Nisula ja hänen elämänkumppaninsa Kirsi Vierikko Rovaniemen vuoden 2018 kuningatarkilvan pitkän matkan voittajina. Kokonaiskilvassa tamma oli toinen, kuten myös vuotta myöhemmin.

Olavi Oja-Nisulan pitkän uran menestyksekkäin hevonen Sävel-Taika ravasi lauantaina viimeisen kilpailunsa. Tamma sijoittui Kannuksessa kisatussa jäähyväisstartissaan kolmanneksi.

13-vuotiaan Jalokirin tyttären ura sisältää 115 starttia. Ykköseksi tamma yletti 11 kertaa. Muita totosijoja Sävel-Taika saalisti 30 kappaletta. Voittosumma kipusi yli 140 000 euroon.

Sävel-Taika oli uransa huipulla kausina 2018 ja 2019. Tamma sijoittui noina vuosina kuningatarkisassa kakkoseksi. Rovaniemellä 2018 edelle jäi 0,7 sekunnin marginaalilla Akaasia, jonka omistaja, valmentaja ja kasvattaja Ari Oja-Nisula on Olavin serkku. Vuotta myöhemmin Lahdessa tittelin vei samalla erolla Vieskerin Virva. Rovaniemellä Sävel-Taika voitti päätösosamatkan, Lahdessa puolestaan avauskisan.

Sävel-Taika oli mukana kuningatarkisassa myös 2020. Tamma sijoittui kokonaistaulukossa silloin kuudenneksi. Ennätyksensä 22,8 Sävel-Taika viiletti Rovaniemen seppeletaiston maililla.

Tamman isällä Jalokirillä on 21 jälkeläistä, ja Sävel-Taika on näistä selvästi ansioitunein. Jalomerkki on nelinkertaisen kuningattaren Valomerkin poika. Sävel-Taikan emä Viivu Milleri periytyy Liehus-tammasta, jonka jälkeläiset ovat voittaneet 224:sta startistaan peräti 74. Viivu Milleri kisasi vain 19 kertaa, mutta saapui voittajana maalin kahdeksasti. Olavi Oja-Nisula on niittänyt menestystä tamman varsoista myös kolmikolla Sävel-Virta (24,5aly), Sävel-Muisto (26,5ly) ja Sävel-Tähti (25,7aly).

Oja-Nisulan enon Aki Laurilan Talli Sävelen kasvattama Sävel-Taika aloitti kilpailemisen Hanna Niemisen treenistä, ja tamma jatkoi häneltä Juha Kokon valmennukseen. Oja-Nisulan väreistä Sävel-Taika avasi syksyllä 2015. Nousu huipulle alkoi kaudella 2017.

”Eno lopetteli ravihommaa. Lähdin hakemaan häneltä Sävel-Meriä, mutta palasin neljän hevosen kanssa kotiin. Yksi näistä oli Sävel-Taika. Sen piti tulla aluksi mulle vain treeniin, mutta tamma siirtyi myöhemmin myös omistukseeni. Sillä oli saapuessaan tilillä 10 000 euroa ja nyt 140 000. Hyvin meni”, juttelee helmikuussa 60 vuotta täyttänyt Olavi Oja-Nisula.

”Sävel-Taika astutettiin keväällä Parvelan Retulla, mutta tamma ei tullut kantavaksi. Ensi keväänä yritetään uudelleen, katsotaan sitten, millä oriilla. Mietitään talven ajan, mielipiteet saattavat muuttua moneenkin kertaan.”

Oja-Nisula sanoo, että mitään esteitä uran jatkamiselle ei ollut.

”Tamman terveystilanne on moitteeton. Vaikka se ei viime ja tänä vuonna ihan parhaimmillaan enää ollutkaan, on se seuraillut muita asiallisesti. Tähän on kuitenkin hyvä lopettaa. Rauhoitetaan tilanne, ja aletaan keskittyä tamman siitosuraan.”

Miehen ja tamman yhteistä taivalta läpikäydessä esiin nousee kesä 2018 ja Rovaniemi.

”Se oli todella hieno reisu. Tamma tuli ihan puskista. Mennessä mietittiin, että mitenköhän me pysytään muiden mukana. Sitten kun Sävel-Taika oli jo avauslähdössä niin hyvä, niin kyllä siinä yöunet menivät. Muistan sen tunteen selvästi, kun päätösmatkan maalisuoralla laskettiin muista ohi.”

Oja-Nisula ei jossittele sillä, että hänen tallissaan olisi ensimmäisen perintöprinsessan sijaan kuningatar.

”Pitää olla tyytyväinen siihen, mitä on saavutettu, eikä tyytymätön siihen, mitä jäi saavuttamatta.”

Hän jatkaa, että kun Sävel-Taika saapui Etelä-Pohjanmaalle, tamman kykenevyydestä oli olemassa aavistus.

”Olihan se mennyt heti ensimmäisellä kilpakaudellaan viisivuotiaana 28-vauhtia, mutta eihän sitä olisi voinut uskoa, että tamma tällaiseksi kehittyy. Sävel-Taika on vanhemmiten tasaantunut kotioloissakin, niin kuin meille kaikille tapaa käydä”, koskenkorvalainen Oja-Nisula nauraa.

”Sävel-Taika on mun elämän hevonen. Kiitollinen olo on kaikesta siitä, mitä saavutimme yhdessä.”

Kymmenkuntaa hevosta laitteleva Oja-Nisula sanoo, että varsoista hänellä on vähemmän kokemusta, mutta Sävel-Taikan jälkeläisiä odotetaan innolla.

”Hirveänä ei ole varsoja tässä ollut aiemmin. Itselleni alkaa ikää jo kertyä, mutta jälkipolvelle koetetaan kasvattaa varsasta mukava ravuri. Pojistani varsinkin Matias on innostunut raveista. Hän on tässä pari vuotta ajellut hevosilla. Matias käy muualla töissä, mutta on hyvä hevosmiehen aihio”, hän kertoo Sävel-Taikan uran päätöskisan ohjastaneesta 21-vuotiaasta pojastaan Matias Oja-Nisulasta.

”Tallin ravurit alkavat olla varsin iäkkäitä, niin kuin isäntänsäkin. Pitää alkaa muutenkin katsella nuorempia hevosia. Kyllä tässä jatketaan hommia, jos vain terveyttä piisaa. Pysyy vireessä, kun on tekemistä. Vaarikin on 90-vuotiaana vielä täysillä mukana”, kertoo Oja-Nisula Hipatsulla hienosti menestyvästä Sakari-isästään.