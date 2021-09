Kimmo Kemppi huusi V75-voittajan sisaren Kolgjinin laatuhuutokaupasta -”Toivotaan, että siitä olisi hevosta Ruotsin ikäluokkakilpailuihin”

Jarno Mela

"Ensimmäinen, toinen... myyty Kimmo Kempille!". Lahtelaisen tuorein hankinta on tammavarsa Pequin. Kuvassa Kemppi on yhdessä kasvattinsa Victoria's Kempin (Trixton-Brandy Slush) kanssa.

Perjantai-iltana järjestetystä Lutfi Kolgjinin Kolgjini Sales-huutokaupasta huudettiin kolme varsaa suomalaistaustaisten ostajien toimesta. Reijo Liljendahl hankki ori Leo the Lion (i. Bird Parker-La Prinsess) 280 000 kruunulla. Lightdown Oy huusi puolestaan tamma Cocktailin (i. Raja Mirchi-Mystery Tile) 110 000 kruunulla.



Kimmo Kempin haaviin tarttui tamma Pequin (i. Orlando Vici-Red Orchid) 190 000 kruunulla.

” Olin etukäteen katsonut kaksi varsaa, numerot 39 ja 40. Arvelin kuitenkin jälkimmäisen nousevan niin kalliiksi, että satsasin Pequiniin”, kertoo Kimmo Kemppi. Stall Zet maksoi numerolla 40 myydystä Crown Facesta (i. Ready Cash) 850 000 kruunua.



Tammavarsan arvo ei ainakaan laskenut, kun samasta emästä oleva viisivuotias Rackham (i. Love You) voitti lauantaina Hopeadivisioonan Jägersrossa. Pequin on tulossa Suomeen opetettavaksi, mutta Ruotsissa syntyneenä sen tavoitteena ovat luonnollisesti synnyinmaansa kisat.

” Toivotaan, että siitä olisi hevosta Ruotsin ikäluokkakilpailuihin. Siitosura on toki tähtäimessä pitemmän päälle. Orlando Vici on oivallinen isä, ja ranskalainen ori isänä antaa laajemmat mahdollisuudet valita isäoreja tulevalla siitosuralla”, analysoi Kimmo Kemppi.

Suomeen viime aikoina satsanneella Kempillä on Suomessa 12 siitostammaa. Amerikassa tammoja on 14, ja lisäksi yksi on Ruotsissa. Kasvatustoimintaa on tarkoitus jatkaa kahden mantereen taktiikalla vastaisuudessakin.



” Miehen alkaessa lähestyessä 50 vuotta oli aika satsata Suomen toimintaan suuremmassa mittakaavassa”, hymähtää ensi vuonna pyöreitä täyttävä Kimmo Kemppi.



Kemppi seuraa kuitenkin tarkkaan suomalaisen raviurheilun kehitystä.

” Ikävä kyllä kaikki ennusmerkit eivät ole niin myönteisiä suuressa kuvassa. Toivon, että raviurheilu Suomessa kehittyy jatkossakin oikeaan suuntaan. Aina on toki mahdollista siirtää tammoja Ruotsin rekisteriin”, pohtii Kemppi.



Syksyn aikana on ohjelmassa useampi varsahuutokauppa. Kimmo Kempin mukaan suunnitelmissa ei ole hevosmäärän lisääminen.