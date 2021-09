Bosses Lilyn ja Bosses Ladyn kaksivuotias veli Hannu-Pekka Korvelle: "Puhelin on soinut oikein mukavaan tahtiin, mukava että omistajat ovat tarjonneet hevosia valmennukseen”

Terhi Piispa-Helisten

Hannu-Pekka Korven valmennustalli on tällä hetkellä positiivisessa kierteessä.

Hannu-Pekka Korven valmennettavat ovat menestyneet todella mainiosti kuluvan vuoden aikana. Tämä ei ole jäänyt huomaamatta hevosenomistajilta.

"Puhelin on soinut oikein mukavaan tahtiin, mukava että omistajat ovat tarjonneet hevosia valmennukseen”, kiittelee Hannu-Pekka.

Tallin uusimmat tulokkaat ovat nuoria mielenkiintoisen sukuisia varsoja. Kaksivuotiaan Brad Ordenin (i. Brad de Veluwe) siskoista Bosses Lily ja Bosses Lady ovat keränneet kilparadoilta yli 200 000 euron voittosummat. Hannu-Pekka on tyytyväinen tulokkaaseen.

"Oikein hienon näköinen ja oloinen hevonen. Ori vaatii kyllä aikaa, ja tähtäillään mieluummin kolmevuotiskaudelle."

Toinen tulokas Korven tallissa on jääkiekon maailmanmestarin vuosimallia 1995 Tero Lehterän omistama ja kasvattama Die Zarin (Muscle Mass – Windfall Hoss). Vuotiaan tammavarsan sisaruksia ovat kolmevuotislupaus Imperator, hyvin Hannu-Pekalla menestynyt Die Kaiserin sekä tänä vuonna jo viidesti voittanut Radetzky.

"Olemme alkaneet opettaa tammaa. Hieno, tutut sukulinjat omaava varsa."

Hannu-Pekalla on tällä hetkellä valmennuslistallaan 13 hevosta. Muutama uusi hevonen on lähiaikoina tulossa. Lisäkarsinoiden jälkeen on mahdollista lisätä valmennettavien määrää muutamalla hevosella.

"Tallissa on oikein sopiva sekoitus hyviä starttihevosia ja mukavan oloisia nuoria hevosia."

Derbyssä nuoremman Korven valmennettavista Ava Di Emelin sijoittui viidenneksi.

"Olin oikein tyytyväinen tamman esitykseen lauantaina. Seuraavaksi ajamme Villimiehen tammakilvan karsinnoissa Lappeenrannassa."

Keskiviikkoiltana Vermossa Hannu-Pekan valmennettavista starttaa American Zakke. American Heron pikkuveli on aiheuttanut valmentajalleen harmaita hiuksia.

"Ori on kovin hätäinen lähtötohinoissa. Kyvyissä ei ole vikaa, viimeksi laukan jälkeen kulki se hyviä vauhteja. Laitamme takaisin kokolaput, ja yritetään tukkia korvia vielä enemmän”, kertoo Hannu-Pekka illan seitsemännessä lähdössä starttaavasta American Zakkesta.

Kriterium-karsinnat Teivossa ovat seuraavaksi American Zakken tähtäimessä.

"Ori kuuluu ilman muuta kyvyiltään ikäluokkalähtöihin. Täytyy vain löytää oikeat keinot saada ori rauhalliseksi porukassa."