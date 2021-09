Jonna Irrille Ruotsiin uusia hevosia, mm. Artico Zack Ojanperältä, ja työntekijäkin

Jonna Irrin ja kumppaninsa Taneli Säteen toiminta on siirtymässä talvea kohti jälleen lähes kokonaan Ruotsin puolelle. Tallissa on uusia hevosia ja uusi työntekijäkin aloittaa parin viikon päästä. Lisäksi Irri on menossa Ruotsin valmennuslisenssikurssille.

Antti Savolainen

Taneli Säde ja Jonna Irri juhlimassa yhtä tallinsa lippulaivan Majestic Manin, "Orpovarsa Taiston", voitoista.

Kolmevuotias Mami Chulo (Muscle Mass) jatkaa vielä Suomen puolella kohti syksyn ikäluokkakisoja, mutta muu talli on taas Julmyrassa Upsalan lähellä kokonaisuudessaan. Irri ja Säde ovat saaneet tallinsa viime viikkoina peräti kuusi uutta hevosta. Antti Ojanperältä saapui viisivuotias Italian ori Artico Zac (Libeccio Grif).

"Täytyy nyt selvittää, miksi se on alisuorittanut viimeisisssään", Jonna Irri pohtii.

"Veriarvoissa ainakin oli vähän sanomista. Kiva hevonen on ensikosketuksen perusteella. Se on ollut nyt vajaan viikon."

Uusia hevosia ovat lisäksi mm. Kalevi Pietilän kaksivuotiaat orit Jubileum Sisu (What The Hill) ja Stoneisle Amigo (Knows Nothing) sekä kolmevuotias tamma Himalaya Quick (Orlando Vici). Yksivuotiaita on nyt kaksi, mutta ne ovat suvuiltaan laatua: Mami Chulon sisko Cuelebre (Love You) ja Marschall Matchin veli Macho Match (Brillantissime).

Irrillä tapahtuu muutenkin, sillä hän on 16. syyskuuta menossa Solvallaan kaksipäiväisille valmentajakursseille, jonka jälkeen hän saa Ruotsi lisenssin. Lisäksi hän on ostanut tallinsa viisivuotiaan norjalaistamman Isabel B.R.:n (Dream Vacation) yhden kimppakaverin kanssa. Isabel on mennyt 12,3 ja tienannut 28 startissaan 42401 euroa.

"Isabel on ollut viime aikoina riviään parempi starteissaan. Sillä oli lihasongelmia, jotka on saatu aisoihin. Omistaja halusi luovuttaa, mutta minä en, joten päädyttiin tällaiseen ratkaisuun."

Eli kaiken seurauksena Julmyran yksikön työvoimantarve on kasvanut. Tallin uusi työntekijä on Minna Isokivijärvi, joka on ollut Irrin perheen tallityöntekijänä aikaisemminkin.