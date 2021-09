Nurmos avoimena Calgary Gamesistaan: "Viisain hevonen ehkä ikinä, talvimeeting tai siitosura nopeastikin mahdollisia - kaikki auki"

Adam Ström/StallTZ

Legendat Derbyn voittajakehässä: Jorma Kontio, kasvattaja Margareta Wallenius-Kleberg ja Timo Nurmos. Menhammarin kuningatar ei malttanut olla kysymättä heti kyseisessä tilanteessa, josko Calgary Gamesin saisi siitokseen ensi kaudeksi?

Calgary Games leikitteli ikäluokkansa kovien oriiden ja ruunien kanssa Derbyn finaalissa ainoastaan kuuden kilpailun kokemuksellaan. Moinen valmistautuminen Derbyyn jo itsessään on täysin poikkeuksellista tai vähintäänkin nurmosmaista. Ori jäi johtaneen ja ikäluokkaa tähän asti hallinneen Önas Princen (Chocolatier) rinnalle koko 2640 metrin matkaksi. Silti se karkasi lopussa eikä näyttänyt väsyneeltä - ei vaikka lopputulos 11,7 oli ikäluokan 1000 metrin ratojen ME tällä matkalla. Näytti kuin Calgary Games olisi ollut sunnuntaihölkällä. "Aikuisissa hevosissa" Very Kronos (Ready Cash) on mennyt 11,6.

Kuhina oriin ja sen valmentajan Timo Nurmoksen ja ohjastajan Jorma Kontion ympärillä on ollut valtavaa pyhän jälkeen. Missä ori kilpailee jatkossa, astuuko se jo ensi kaudella vai mitä on ohjelmassa: Prix d'Amerique, Elitloppet vai jotain muuta?

"Kyllähän tämä on ollut aikamoista", Timo Nurmos myöntää.

"Kasvattaja Margareta Wallenius-Kleberg (Menhammarin siittolan valtiatar) kysyi jo voittajakehässä, että eikö me astuteta tuolla hevosella ensi kaudella? Amerikkaankin on nyt ehditty kysytä jo moneen otteeseen, vaikkei tässä aikaa ole kulunut hirveästi. Jos ilmoittaisi, että ori on siitoksessa, niin tuntuisi että kirja täyttyisi aika nopeasti, niin moni on kysynyt - varmaan 30 eri kasvatusalan ihmistä."

"Mukavaa että onnistuttiin säväyttämään. Elämyksiähän tässä tavallaan ollaan tekemässä, ja nyt tuntuu, että onnistuttiin elähdyttämään ainakin koko raviurheilevaa Ruotsia - kohina on ollut iso. Kyse on kuitenkin elävästä olennosta ja tässä on mennyt muutama päivä. Enhän minä voi tietää, mitä tapahtuu jatkossa. Sitä paitsi täytyy keskustella omistajan kanssa mitä hän haluaa (Nurmos omistaa oriin itse!)."

"No, siitähän tässä onnistumisessa osittain on kyse - olen saanut tehdä rauhassa ja määrätietoisesti työtä Calgary Gamesin kanssa. Nyt olen esimerkiksi tyytyväinen ettei tullut Kriteriumia viime vuonna ja olen saanut edetä kohti tätä maalia ihan rauhassa. Väittävät, että tästä aika maltillisesta matsaamisesta on tullut jo trendi. Että esimerkiksi E3:n (kolmevuotiaiden ravureiden suurkilpailu Ruotsissa) lähtöihin ei enää saada täysiä listoja varsoja. No, hyvä että löysivät syyllisen!"

"Jo hyvin aikaisin minulle tuli selväksi, että tämä ori on jotain ihan muuta. Erittäin hieno ja hienoravinen hevonen, joka on melkein käsittämättömän viisas. Paljon on peritty isältä Readly Expressiltä, joka on samalla tavalla ihan poikkeuksellisen fiksu. On tullut hyvinkasvatettu lapsi, vaikkei isä tietysti siihen ole osallistunut tässä tapauksessa. Todella kilttejä hevosia molemmat isä ja poika, vaikka Readlyssä yhdistyy isässään Ready Cashissa ja emänisässään Viking Kronoksessa paitsi kovafysiikkaisimmat mutta myös melkein kovaluontoisimmat yksilöt tässä lajissa. Tämä hevonen on omissa maailmoissaan ja minäkin joudun melkein kuin transsiin, kun olen ajamassa sillä. Se on niin mahdottoman seesteistä se kaikki toiminta. Ajan melkein kaikki ajot tällä hevosella itse."

"Nyt Calgary on tosiaan hyvin kasvatettu ja huolellisesti keskittyvä nuori, joka on jo niin kypsä, että käytös on jo hyvin aikuismaista. Sanotaan, etteivät hevoset osa puhua, mutta tämä melkein osaa. Esimerkkinä kengitys. Meillä kengitetään hevoset normaalisti kengityspaikalla, mutta tämä ori sai jotenkin sanottua, että tehdään se kengitys tässä oman karsinan edessä, minä viihdyn tässä paremmin. Ei mitään tappelua, vaan ori vain sai viestin perille muulla tavoin ja siinä se aina kengitettään. Se melkein nostaa jo jalan valmiiksi ilmaan, kun aletaan kengittää siinä."

Calgary Games taitaa olla se kuuluisa eläkehevonen sinulle?

"No niin, miksei? Laitatko minut eläkkeelle? Harmi vain, etten taida ihan lähivuosina vielä harkita sitä, vaikka eihän elämästä koskaan tiedä. Ei minun elämästäni eikä hevosen elämästä. Mutta olen edelleen niin lapsellisen innostunut tästä hommasta, nuorten hevosten tekemisestä ja eteenpäinviemisestä, että en ole harkinnut lopettamista. Tässä oppii koko ajan uutta. Menestykset ovat myös sen summa, mitä olen oppinut valmentamisesta ja hevosista sekä esimerkiksi niiden suvuista näinä vuosikymmeninä."

"Se miten on Calgary Gamesin kanssa edetty, ei ole ollut sattumaa. Olen luonnostellut sitä päiväkirjoihini. Viime viikoille ennen Derbyä oli tehty ihan erillinen suunnitelma päivä päivältä omalle lapulleen. Miten ruokitaan, miten treenataan, millaisella radalla ja millaisella pinnalla. Mitä tehdään jos sataakin ja rata ei salli alkuperäistä suunnitelmaa. Tällä kertaa se meni ihan pilkulleen sillä tavoin, kuin olin jo etukäteen kirjannut. Ainahan se ei mene."

"Nyt en tiedä vielä muuta kuin että eilen käytiin eläinlääkärin kanssa Calgary Games läpi, ja se oli täydellinen. Ihan kuin se ei olisi juossutkaan sunnuntaina. Siitä olen hirmu iloinen. Eikä oritta ole tarvinnut hoitaa millään ylimääräisellä tavalla koko vuonna - se on ollut täysin terve. Mitä tulevaisuudessa tehdään, ne ovat kaikki luonnolisesti ihan auki. Solvallassa on UET Grand Prixin karsinnat sunnuntaina 26. päivä, ja sinne saatetaan mennä - ori on maksettu mukaan. Tallini Chiru (i. Muscle Hill, Derbyn viides) esimerkiksi ei voi osallistua, koska se on ruuna. UET on vain oriille ja tammoille. Finaalikin on Ruotsissa Åbyssä yhdeksäs lokakuuta."

Lähdettekö Pariisiin talveksi ja astuuko ori Menhammarin siittolassa ensi keväänä?

"Tuleeko oriille Pariisin talvimeetingiä ensi talvena ja astutetaanko sillä ensi kaudella, niitä ei vielä voi mitenkään tietää? Molemmat ovat mahdollisia, mutta ei vain vielä tiedä, hevonen ratkaisee. Lisäksi täytyy vetää henkeä vähän aikaa ja istua sitten alas omistajan kanssa: miettiä tuota jatkoa. Hyvin ollaan kyllä tultu juttuun."