Vincennesin valloittaja ja EM-mitalisti Unique Juni saapuu Tammavaltikkaan

Monet vuosikerrat Tammavaltikassa on menty kotimaisin voimin, mutta nyt kutsukisaan on saatu tähti Ruotsin tammaeliitin huipulta, Unique Juni, 10,2 ja melkein 5,7 miljoonaa kruunua.

Antti Savolainen

Jörgen Westholm on valmentanut Unique Junin kansainväliseen menestykseen. Ensi viikolla terästamma koittaa valloittaa uuden "nuppineulan karttaansa", Suomen ja Tammavaltikan.

Tammavaltikassa palattiin viime vuonna kahden matkan alkuperäiseen malliin. Reilun viikon päästä perjantaina ja lauantaina ratkaistava Valtikkahan on kutsukilpailu, ja tänä vuonna siihen saatiin taas kansainvälistä väriä. Yhteensä 30000 euron ykkösrahoista saapuu kilpailemaan tuore tammojen EM:n kolmonen ja keväällä Vincennesissäkin 36000 ykköspalkinnon voittanut Unique Juni, 8.

Valtikan osalähtöjen ykköspalkinto on 7500 euroa ja sen päälle kokonaiskilpailun viisi parasta palkitaan. Ykköselle on luvassa 15000 euroa eli jos sama hevonen voittaa molemmat matkat, tulee tienestiä 30000.

Unique Juni (Uptown Yankee) on kilpahevosena täysin allround - varsinainen teräslady. Se on voittanut monta kovaa kisaa raskaillakin juoksuilla ja tosiaan monenlaisilla erilaisilla kaviourilla. Jörgen Westholmin valmennettava on tällä kaudellakin tienannut 1038517 kruunua toistaiseksi 11 startissa, vaikka voittoja on ainoastaan tuo kevään Vincennesin kisa. Viime kauden ansiot olivat 1089270 kruunua ja koko uralla 5661888.

"Kiitos kutsusta, tulemme mielellämme", iloitsi Westholm.

"Tämä tuntuu oikein sopivalta kisalta Uniquelle, sillä se on vahva, ja kaksi päivää perätysten ei tunnu miinukselta. Itse en pääse valitettavasti, sillä niskassa on silloin mm. Kriterium-huutokaupan hevosten näytöt Solvallassa - tärkeä asia minulle. Kuitenkin saimme sen kuskin, jonka halusimme. Santtu Raitala on tietojeni mukaan pätevä."

Tammavaltikka on yksi maamme perinteikkäimmistä ravilähdöistä. Vuodesta 1973 ajettu Valtikka on kutsukisa, joten myös ulkomaisilla tammoilla on mahdollisuus osallistua. Dionne Sisu (2017) ja Camilla Highness (2008) ovat tuoreimmat "kansainväliset" voittajat - molemmilla tosin oli suomalainen kuski. Dionnea ajoi Tomi Haapio ja Camillaa Peter Ingves. Unique Juni saapuu Forssaan Westhomin tallin suomalaisen hoitajan Heidi Jääskeläisen kanssa.

"Olemme yrittäneet päivittää Tammavaltikkaa entistä mielenkiintoisemmaksi pienillä muutoksilla", kertoo Pilvenmäen urheilupuolesta nykyään vastaava toimittajanakin tunnettu Iivari Ingves.

"Pitää muistaa, että kyseessä on kutsukilpailu. Viime vuonna palattiin kahteen matkaan. Lisäksi kehitettiin julkinen rata-arvonta ja -valinta, jossa ensin arvotaan vuorot, joilla pääsee valitsemaan ratansa lyhyelle avausmatkalle. Arvonta tapahtuu Turun sunnuntain raveissa julkisesti pyhän neljännen lähdön voittajaesittelyn jälkeen ja samalla paljastuu lopullisesti, mitkä tammat ovat mukana. Seitsemännen lähdön jälkeen julkistetaan avausmatkan lähtölista. Päätösmatkalle radat valitaan käänteisessä järjestyksessä. Lauantain kisan lähtölista puolestaan kerrotaan Turun sunnuntain kahdeksannen lähdön jälkeen. Ollaan tosi iloisia kun saatiinkin Ruotsista isoa kalaa mukaan. Unique Juni on loistava lisä Valtikkaan 2021."