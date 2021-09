Moninkertainen Vincennesin valloittaja Martin De Bos on taas Petri Purolla

Eva Saha

Martin De Bos Normandiassa Fabrice Souloyn hevostilalla.

Martin De Bos teki huikean loppuvuoden 2020 Philippe Billardin tallista. Ori juoksi Ranskassa tuona aikana seitsemän kertaa totosijoin 3-2-0. Kaikki menestykset tulivat pääradalta Vincennesistä. Tiliä tuli 93850 euroa. Jo alkuvuonna Petri Puron tallista oli tullut 75-voitto Halmstadista, ja koko kausi tuotti kruunuissa yli 1,2 miljoonaa.

Edelliset kaudet olivat tuottaneet Martinille, 7, jo Petri Puron käsistä viisi aiempaa naapurin 75-voittoa ja yhden finaalivoiton päälle. Ne tuottivat liki 700000 (2018) ja liki 800000 kruunun (2019) ansiot ja oriilla on kaikkiaan vajaat 2,9 miljoonaa kruunuissa tilillään. Kuitenkin kausi 2021 on ollut vaikea. Billardilta ja Fabrice Souloylta ori on ollut kerran 8120 euron arvoisesti kolmas Vincennesissä, mutta kuudesti on tullut hylkäys.

"Jotain piti tehdä, ja kysyin Purolta voisiko hän auttaa löytämään vian", kertoo Martin De Bosin omistaja ja kasvattaja Mika Vihelä Kalajoelta.

"Petri pitää pientä toimintaa mutta oli myötämielinen onneksi. Hän löysi heti oriista useita vikoja, muttei onneksi mitään korjaamatonta. Nyt näyttää siltä, että saadaan ori takaisin vielä - toivottavasti ihan tasollaan. Ranskassa eläinlääkärit eivät löytäneet hevosesta vikaa, mutta Puro löysi."

Vihelällä on muun hevostoiminnansa kanssakin jännät ajat. Kasvatti Identity (Maharajah-Sophias Love, emänemä Elation Ride sama kuin mm. Brad De Veluwella) on perjantaina Solvallan Oaksin karsinnassa. Se oli Elitauktionin 2019 kallein tamma, kun Stall Courantin Anders Ström huusi sen Fredrik Wallinin valmennukseen 750000 kruunulla.

Kaksivuotias Identityn pikkuveli Oliver De Bos (Scarlet Knight) menee puolestaan raporttien mukaan hienosti Christoffer Erikssonilla. Vuoden ikäinen Oliverin täyssisko on Vihelällä myynnissä reilun viikon päästä Ruotsin Kriterium-huutokaupassa. Eikä Martin De Bosin paluukaan liene kaukana?

"Ei ole, hyvin Martini treenaa", kommentoi Petri Puro

"Sellainen kuukausi-puolitoista tässä voi mennä. Viat on korjattu ja heppa tuntuu nyt hyvältä, ihan omalta itseltään. Itse olen keskittynyt lonkkaleikkauksen jälkeen oman kunnon kohotukseen ja pitänyt tarkoituksella pientä toimintaa. Omia kasvatteja ja aika valikoiden vieraita hevosia. Kasvatustoiminta tuottaa ihan ok-tulosta. Viime kevään Propulsionin (Muscle Hill) ja Tammaderbyn voittajan Cash Crowen (Ready Cash) pojasta esimerkiksi sain jo tarjouksen, jossa oli mukavasti nollia, mutta en vielä antanut periksi. Saman emälinjan kolmevuotias Con Crowe (Conway Hall) treenaa todella hyvin. Se on minun ja juuri Vihelän omistama. Olen tarkoituksella asettanut vähän nurmosmaisesti tähtäimen nelivuotiskauteen. Voi se vielä kolmevuotiaanakin juosta, mutta ei mitään rahalähtöjä, vaikka moottori tuntuu aika hyvältä."