Korvenojalta Kuortaneelle – huippuhevosten takaa tuttu Tiia Pihamaa ja Villinmiehen Tammakilvan kolmonen Brave Dame Vivian viihtyvät Etelä-Pohjanmaalla

Ville Toivonen

Tiia Pihamaa taluttamassa yhtä tähtihoidokkiaan Jonesya tuttuun paikkaan eli seremoniakehään.

29-vuotias Tiia Pihamaa ehti tehdä pitkän pestin Tuomas Korvenojalla hevosenhoitajana. Hän pääsi huipputallille töihin heti 18-vuotiaana Asikkalassa sijaitsevassa Salpauksessa hevosalan opintonsa suoritettuaan.

”Ala-Seppälän Martti mulle työpaikan järjesti. Koulusta suoraan menin Tuomakselle, ja 11 vuotta siellä olin. Se oli mun eka työpaikka”, Tiia Pihamaa kertoo.

”Pääosin hyviä muistoja jäi tuosta ajasta. Sain työskennellä loistavien hevosten kuten Jonesyn, Lewis Alen, Alien Ladyn ja BWT Burnin Aliven kanssa. Sain nähdä ja kokea, ja pääsin reissaamaan ulkomaita myöten.”

Sydämen asiat pistivät Pihamaan muuttamaan Etelä-Pohjanmaalle. Hänen miehensä pitää maatilaa Kuortaneella Mäyryn kylässä. Pihamaan mukana muutti hänen kilpailuliisingissä oleva ravurinsa, viimesyksyisen Villinmiehen Tammakilvan kolmonen Brave Dame Vivian.

”Hevonen tuli tänne kesäkuussa, minä heinäkuussa. Hyvältä maistuu elämä Etelä-Pohjanmaalla, ja tammakin on kotiutunut uusiin ympyröihin moitteetta. Brave Dame Vivian asuu Matti Vainionpään tallissa. Olen pienen pitäjän tyttö, kotoisin Sysmästä, joten Kuortaneen kaltainen paikka passaa mulle. Pohjanmaasta mulla ei ollut mitään aiempia kokemuksia”, Pihamaa sanoo.

Hän jatkaa, että miehen maatila pitää hänet työllistettynä ja kiireisenä.

”Se vapaa-aika, mikä jää, menee tilan töissä sekä hevosen ja miehen 4-vuotiaan tyttären kanssa. Täyttä elämää”, Pihamaa nauraa.

Pihamaa sanoo, että toisten talleilla työskentely on niin sitovaa, että siihen hän ei enää aio alkaa. Pihamaa jättää kuitenkin oven ravialalle raolleen.

”Hevosia on tarjottu treeniin, ja olen vähän kahden vaiheilla, mitä tekisin. Tässä on muuta puuhaa niin paljon, mutta saa mulle tarjota valmennettavia. Mietin sitten ajan kanssa, mihin ratkaisuun päädyn. Sohlbergin Mika olisi antanut pari BWT-varsaakin valmennukseen. Olen aina tykännyt varsoista, ja tarjous kyllä houkuttaa. Vanhemmat ravurit menevät selkeällä kaavalla, mutta varsat järjestävät yllätyksiä ja jännitystä. Niiden kehityksen huomaa selvästi, mikä on palkitsevaa”, Pihamaa lausuu.

5-vuotias Brave Dame Vivian tekee tänään debyyttinsä Pohjanmaalla, ja samalla tamma palaa paussilta. Brave Dame Vivian kisaa Kaustisen illan seitsemännessä lähdössä.

”Tamma on treenannut hyvin, mutta Kaustiselta ei ole isompia odotuksia, kun takana on paikanvaihdosta, systeemien muutosta ja taukoa”, Pihamaa sanoo.

Entä onko kykenevässä Brave Dame Vivianissa pidemmällä tähtäimellä ainesta maan tammahuipulle?

”Mitään tavoitteita ei ole asetettu. Katsotaan, miten tamma menee tänään, ja mietitään lähitulevaisuutta sen jälkeen. Tammalla on etupolvissa vähän haurastumaa, ja saa nähdä, nouseeko se ihan huipulle asti. Vähän epäilen sitä. Sen pidemmälle meneviä suunnitelmia ei uskalla tehdä, vaan mennään startti ja päivä kerrallaan. Brave Dame Vivian on mulla kilpailuliisingissä, ja tamma palaa uransa jälkeen sitten kasvattajilleen siitokseen.”

Rautatamma Heddi Bilton varsanvarsan Brave Dame Vivianin kasvattaja on PP Trot eli pariskunta Paula ja Pekka Lähteinen.