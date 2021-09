R.A.C., Biscayne Hanover, Arnie's Aim... Supertähtien maahantuojan ja omistajan Jouni Järvensivun taistelijatamma saalistaa tänä iltana Vincennesin voittoa – ” Sen hevosen, joka siellä pärjää, pitää olla pykälää parempi”

LENA EMMOTH / TR BILD

Estelle Nordique juoksee tänään Vincennesissä. Kuvassa sen rattailla on Ruotsissa Torbjörn Jansson.

Parkanossa asuva Jouni Järvensivu, 78, on kokenut raviharrastuksessaan nousut ja laskut, huiput ja aallonpohjat. Yli 50 vuotta hevosenomistajan roolissa olleen yrittäjän lipun alla ovat kisanneet monet aikansa supertähdet.

Nyt ravirintamalla puhkuu jälleen navakka myötäinen. Tuulen suunta käy lounaasta, Ranskasta. Tänään Järvensivu jännittää sitä, kuinka käy hänen ja Teuvo Järvisen omistamalle Estelle Nordiquelle Vincennesin illan neljännessä lähdössä.

7-vuotias tamma saalistaa vuoden seitsemättä voittoaan. Ykkösistä kolme on tullut Estelle Nordiquen synnyinmaasta Ranskasta ja kolme Ruotsista. Real de Loun tyttären kausiansiot ovat jo lähes 55 000 euroa. Taistelijatamma valmentautuu ruotsalaisen Tomas Malmqvistin opastuksella Ala-Normandiassa.

”Hyvin on tammalla pyyhkinyt Ranskassa. Estelle Nordique siirtyi keväällä kotimaahansa. Se oli meillä jo aiemmin tavoitteena, mutta matkassa oli mutkia ja siksi lähteminen viivästyi. Mutta nyt näyttää valoisalta”, sanoo Jouni Järvensivu.

Järvensivu omistaa hevosensa yrityksensä Fincumet Group Oy:n nimissä. Ranskassa kauraa rouskuttelevien ravuriensa kuulumiset hän kyselee Malmqvistin tallilla hoitajana työskentelevältä Tiina Lahdelta.

”Kummatkin Ranskassa olevat hevoseni Estelle Nordique ja Frozen Queen ovat Tiinan passeja. Frozen Queenissa minun ja Teuvon lisäksi kimpassa oleva Petriläisen Ari puhuu kieliä, ja hän kommunikoi myös Malmqvistin kanssa. Sitä kautta saadaan valmentajalta tietoa”, Järvensivu valaisee.

Myös Frozen Queen on menestynyt viime aikoina vallan mainiosti. 6-vuotias tamma ravasi elokuussa Ranskasta kakkosen ja ykkösen. Koko kauden saldo näyttää lukuja: 10 4-1-1 ja 42 020 euroa.

”Hienosti on sekin tamma mennyt. Seuraavasta startista ei ole vielä tietoa. Frozen Queen oli ennen Malmqvistille menoaan Katja Melkolla treenissä”, Järvensivu kertoo.

Frozen Queen aloitti Melkolta viidellä voitolla. Ranskassa tamma on ollut vajaan vuoden.

Estelle Nordiquen illan kisassa on Järvensivulle erityistä latausta, ollaanhan Ranskan ravimekassa Vincennesissä.

”Ei minun hevosillani ole montaa Vincennesin voittoa, muutama kuitenkin. Hirveänä eivät meidän hevoset ole siellä kilpailleetkaan, vaan enempi on startattu maaseuturadoilla. Kyllä se on erityistapaus, kun oma hevonen voittaa Vincennesissä, on se rata niin eri sarjassa. Sen hevosen, joka siellä pärjää, pitää olla pykälää parempi”, Järvensivu miettii.

Hänellä on tällä hetkellä hevosia paitsi Ranskassa myös Suomessa. Antti Ojanperälle on palannut jo tovi sitten Exadio Vici. Varsoja löytyy Järvensivun pitkäaikaiselta yhteistyökumppanilta Markku Niemiseltä.

Järvensivun ostamat, omistamat ja eteenpäin myymät hevoset ovat suuri siivu suomalaista ravihistoriaa.

”Aikoinaan innostuin hevosista sitä kautta, kun serkullani oli menestyvä suomenhevonen. Siihen aikaan ajettiin paljon kilpaa maantiellä ja jäällä, ja se suomenhevonen ravasi voitosta voittoon. Sieltä se innostus kumpusi”, Järvensivu muistaa.

”Ensimmäinen oma hevoseni oli venäläistamma, jonka ostin 1970. Keskisen Martti tosin sanoo, että vuosi oli 1968. Meitä oli porukassa kaksi kaveria ja minä, ja minä sitten lopulta ostin tamman kokonaan itselleen. Se pärjäsi hyvin, mutta sille tuli vaivaa hankositeeseen. Vaihdoin tamman sitten Seinäjoella sijainneeseen maapaikkaan.”

Jatkossa Järvensivu käänsi katseensa idän sijasta länteen.

”Martti ja Niinistön Artto olivat lähdössä Tanskaan ravureita katsomaan. Sanoin heille, että jos löytyy parempi hevonen, niin olisin kiinnostunut. He sitten soittelivat paikan päältä, että täällä olisi myynnissä 2-vuotias Tanskan mestari. Hevonen on kallis, mutta hyvä. Kaupat solmittiin. Se hevonen oli R.A.C.”, lausuu Järvensivu.

Vuonna 1970 syntynyt R.A.C., eli suomalaisittain äännettynä ”Rassi”, ravasi monen kotimaisen suurkisan sankariksi, ja ori niitti myös kansainvälistä menestystä. Kuten muutkin Järvensivun hevoset, myös R.A.C. oli kaiken aikaa myytävänä.

”Monet omistajat kiintyvät hevosiinsa, mutta minun ravurini ovat aina olleet kaupan. R.A.C.:nkin vaihdoin pois. Sain kaupassa maatilan ja paljon muuta tavaraa”, Järvensivu paljastaa.

Hän tuli tunnetuksi 1970- ja 80-luvuilla amerikkalaishevosten ahkerana maahantuojana. Rakkaus ranskalaisrotuun on sekin vanhaa perua.

”Tanskasta ja Ruotsista tuotiin ensin hevosia, ja sitten USA:sta. Artto varsinkin oli perehtynyt jenkkeihin, ja ne menivätkin loistavasti. Tuntui, että kaikki olivat ylikylän pelejä, jotka sieltä tuotiin. Jo R.A.C.:n loiston päivinä 70-luvulla suunniteltiin, että aletaan hommata myös Ranskasta ravureita. Lennettiin sitten sinne Martin ja Artton kanssa, ja lähdettiin katsomaan sitä kulmaa. Ranskalaisravurit eivät tuohon aikaan olleet sukua kenellekään, ne olivat omia tähdenlentojaan, hyviä toki, ei siinä mitään. Artto oli eläinlääkäri, ihan ykkösmies siinä hommassa, oikein uranuurtaja”, Järvensivu kehuu.

1990-luvun laman kourissa hevosten tuonti Suomeen tyrehtyi. Amerikan-kauppa ei ole sittemmin elpynyt ennalleen.

”Myöhemmin kuvioihin tuli mukaan Järvisen Teuvo, jonka kanssa mietittiin, että Ranska on hyvä maa omistaa hevosia. Teuvo kanssa on kierretty Ranskan huutokauppoja, tosin tänä vuonna ei ostettu yhtään. Viime vuonna ostettiin yksi.”

Kun Järvensivua pyytää listaamaan hänen omistamiaan ja hankkimiaan mieleenpainuneita hevosia, luettelo on varsin vaikuttava.

”R.A.C. tietenkin, ja sitten tuulennopea Arnie's Aim. Biscayne Hanover menestyi ulkomaita myöten. Keystone Patriotin ja Pattonin veli Keystone Patrol pärjäsi hienosti Saksassakin, voitti Elite-Rennenin 1982. Mukana olivat Ideal du Gazeau, Pershing ja muut Euroopan huiput. Samoin menivät mukavasti Keystone Triton, Madrigal, Delano Hanover, Kawartha Mystery, Hearts Lobell... Keystone Winter ja Lola Lobell olivat minulla muutaman startin ajan. Lola ja Winter myytiin sitten takaisin Amerikkaan. Gus Lobell oli huippu radoilla ja myös isäoriina”, Järvensivu listaa vanhempaa kaartiaan.

”1990-luvun alussa oli Joensuu-ajon ensimmäinen voittaja Armbro Garnsey. Myin sen sitten Olavi Suppaselle, ja ostin pian takaisin ja kauppasin hevosen lopulta Saksaan. Tämän vuosituhannen hevosista Unikumin Saksan Derby-voitto oli iso asia. Paljon on ollut ykkösluokan hevosia, ja moni varmasti unohtui mainitakin.”