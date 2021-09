Nurmoksen juhlat jatkuivat Solvallan Kriterium- ja Oaks-karsinnoissa

Ville Toivonen

Lara Boko ja Tauno Hyriäinen ovat nyt Oaksin finaalissa. Omistaja itse valmensi uran alkuun - Timo Nurmos on jatkanut vastuussa kolmevuotiskauden ajan.

Alkutahdit Lara Bokon osalta kertoivatkin mitä oli tulossa - lisää Nurmos-showta. Sitähän nähtiin Derbyssä viime viikonloppuna. Molempien kolmevuotiaiden suurkisojen karsintoja ajettiin perjatai-illan aikana kuusi. Finaalit ratkaistaan 25. syyskuuta. Kriterium ajetaan 2640 metrillä ja voittaja kuittaa jopa neljä miljoonaa kruunua. Oaks mennään täydellä matkalla, ja siinä ykköselle on luvassa 2,8 miljoonaa. Ykköspalkinnot ovat kaksi ja 1,4 miljoonaa, mutta koska jokseenkin kaikki varsat ovat premiechansattuja, palkinto tulee näissä ja muutamassa muussa suurimmassa ikäluokkakisassa naapurissa tuplana. Kasvattajat ovat voineet aikanaan valita joko koelähtöpalkkion tai tuplapalkinnot, ja valinta on nykyään lähes itsestäänselvä. Se on oletusarvona Svensk Travsportin tiedoissa, ja saadakseen koelhtöpalkkion hevosen kasvattajan/omistajan pitää muuttaa valintaa.

Suomalaismenestys alkoi kakkoslähdöstä, toisesta Oaks-karsinnasta. Nurmoksen tallin Lara Boko (Djali Boko) on joko voittanut tai laukannut Ruotsissa kahdeksassa startissaan. Varmuus näyttää löytyneen oikeaan aikaan, sillä nyt Mika Forssin ajokilla on kaksi perättäistä voittoa - kaikkiaan ykkösiä on Ruotsin ajalta neljä kahdeksasta ja koko uralla kuusi kymmenestä. Tamma aloitti Suomessa omistajansa Tauno Hyriäisen valmennuksessa kaksivuotiaana kahdella ykkösellä. Se siirtyi talvella Nurmokselle, ja nyt ollaan Oaksin finaalissa. Forss otti alun rauhassa, haki keulan takasuoralla ja tamma paineli täydellä matkalla 12,4, karsintojen parhaan ajan. Ykköspalkinto oli 150000 kruunua.

"Tosi helposti Lara Bokon voitto irtosi", Mika Forss iloitsi.

"Kaikki ehjät startit on voitettu, ja kaikissa on jäänyt varaa. Hyvällä fiiliksellä mennään kohti finaalia, ja ollaan tamman kanssa koko ajan opittu uutta. Laukat ovat tavallaan tulleet syystä, ja ollaan koitettu sitten välttää sellaisia tilanteita jatkossa. Tuntuu että ollaan hyvässä suunnassa ja että jo tällaisena taistellaan ihan kärjessä finaalissa. Ja varaa tosiaan oli - oikein hyvä tilanne."

Ensimmäisessä Kriteriumin karsinnassa tuli pettymyksiä suosikeille. Matkaa taitettiin eniten pelatut Felix Orlando (Orlando Vici) keulassa ja Graham Hill (Muscle Hill) rinnalla. Per Nordströmin tallin Felx kesti kalkkiviivoille asti kiinni finaalipaikoissa, mutta Robert Berghin Kavatosåfin (i. Pato, Petri Puron valmentama Kriterium- ja Derby-voittaja) kiri maalisuoralla ykköseksi. Reijo Liljendahlin tallin Laakkosen veljesten omistama ja kasvattama Graham Hill taipui rinnalta jo maalisuoran alkupäässä.

Neljännessä Oaks-karsinnassa Nurmoksen valmennettavat iskivät jälleen. Nyt Jorma Kontion ajokki Rihanna W.I. (S.J.'s Caviar) hoiti homman johtavan rinnaltakin vakuuttavasti. Oriiden puolelle Nurmoksen tallista jokseenkin saman homman teki Mister Invictus (Ready Cash), jonka rattailla nähtiin Örjan Kihlström. Loppusuoran taisto keulan Robert Berghin Mustang Racerin (The Bank) kanssa oli tosin niin tiukkaa, että voittaja laukkasi pian maalilinjan jälkeen.

Neljännen karsintavoiton Nurmokselle - kolmannen Oaksin puolella, toi Senorita Tokio (Southwind Frank) rattaillaan Ulf Ohlsson. Senorita Tokio on tappioton uransa neljässä startissa. Kakkoseksi vahvan esityksen johtaneen rinnalla jälkeen sijoittunut Great Skills (Ready Cash) puolestaan kärsi ensimmäisen tappionsa kuudennessa startissaan. Tässä karsinnassa pelattiin paljon myös suomalaisomistuksessa kilpailevaa Garde Hästar AB:n Islay Mist Sisua (Beer Summit), mutta tamma ei onnistunut nousemaan takarivistä taistoon finaalipaikoista.

Mainittu Kihlström oli kotiradallaan Solvallassa kova myös. Hän ajoi Kriteriumin finaaliin ykkösenä myös Daniel Redénin tallin Francesco Zetin (Father Patrick) räväkällä loppusuoran tykityksellä. Toisensa tästä karsinnasta finaaliin pääsi Markus Svedbergin luotsaama That's So Clever (Maharajah). Kyse oli muhkean mittaluokan yllätyksestä, sillä That's So Cleverin voittajakerroin olisi ollut 205,68.

Tammakriteriumin eli Oaksin finaaliin Kihlström luotsasi kakkosina Fredrik Perssonin valmentaman Deborah S.H.:n (Maharajah) ja Redénin Glamorous Rainin (Muscle Hill). Jälkimmäinen on Laakkosen veljesten menestyshevosen ja siitosoriin Knows Nothingin (Kadabra) sisko.

Yksi illan suomalaismenestyjistä oli Peter Ingves. Halmstadin taituri oli Solvallassa ohjastamassa yhtä hevosta, tanskalaisen Skiven valmentajan Peter Rudbeckin Dowhatyoudodowelliä (Maharajah) oriiden karsinnoissa - mutta ei siis turhaan. Ori oli voittoajakertoimissa melkein 19-kertoiminen, mutta se ei haitannut. Valjakko oli kirissä eleettä paras.