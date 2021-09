Ravikuninkaan valmentaja Vilpposen into raviurheiluun ei ota laantuakseen

Elina Paavola

Karelia on Pekka Vilpposen ja Paula Westerholmin (taustalla) silmäterä.

Teivon vuoden 1995 kuninkuusraveja Pekka Vilpponen ei unohtane koskaan. Vilpposen valmentama ja ohjastama Rikhart voitti ylivoimaiseen tyyliin kuninkuusravitittelin. Vaikka tästä uroteosta on aikaa jo yli 26 vuotta, ttätä nykyä Mikkelissä asuvan Vilpposen into raviurheilua kohtaan ei ole laantunut.

Urallaan lähemmäs 600 voittoa ohjastanut mies ei kierrä enää ajotehtävissä entiseen tahtiin.

”Olen pidemmän aikaa työskennellyt päätoimisesti rakennusmiehenä. Kilpaa olen varmaan viimeiset 10 vuotta ajanut töiden ehdoilla. Pääsääntöisesti tuttujen hevosia”, hän kertoo.

Vuonna 2013 Vilpposelle tehdyn ohitusleikkauksen jälkeen oma jaksaminen parani. Niinpä päätoiminen eläkeläisyys ei ole houkuttanut 66-vuotiasta Pekkaa.

”Toki jossakin vaiheessa on nostettava kädet pystyyn ja siirryttävä syrjään. Tuleepahan lähdettyä joka aamu liikenteeseen työn kutsuessa. Eläkeläisenä voisi toki olla aikaa pitää useampaa ajohevosta.”

Ennen rakennuksille siirtymistä Pekka Vilpponen toimi ammattivalmentajana sekä teki pitkän työrupeaman silloisen sukulaismiehen Seppo Suurosen tallilla.

Palo hevosen valmentamiseen ei ole hävinnyt elannon tullessa muualta. Nyt Vilpposen työn alla on hänen ja puolisonsa Paula Westerholmin yhdessä omistama neljävuotias Karelia (i. Tähen Ponkaus). Ori selvitti tiensä tiistai-iltana tiensä Kriteriumin-finaaliin.

Ohjastaja-valmentaja ei ollut tyytyväinen suojattinsa esitykseen: ”Sijoitus sinällään olisi ollut hyväksyttävä, mikäli se olisi tullut erilaisella suorituksella. Luulin että seuraamme helposti viimeisille finaalipaikoille. Mutta viimeiset 200 metriä oli Karelialle tervanjuontia."

Vielä ei pariskunta ole kuitenkaan heittänyt kirvestä kaivoon. Vilpponen arvelee tallipaikan vaihdoksen omalta osaltaan vaikuttaneen eiliseen suoritukseen.

”Otimme verikokeet oriista. Luulen kuitenkin valmennuspaikkojen muuttumisen olleen suurin tekijä vaisummalle esitykselle."

Pitkän linjan raviammattilainen on toiveikas Karelian tulevaisuuden suhteen pitemmällä aikavälillä. Ori on tällä hetkellä jo 171 senttiä korkea, ja niinpä sen kanssa on otettu varovaisesti.

”Ori on toki ollut valjaissa 1,5-vuotiaasta lähtien. Sanoin leikilläni jo sen ollessa kaksivuotias meidän tavoitteemme olevan Oulun kuninkuusraveissa 2025”, Pekka naurahtaa.

Ne ovat suuria sanoja yleensä melko vaatimattomalta Vilpposelta. Mutta hän tietää mistä puhuu. Rikhartin lisäksi Vilpponen on uransa aikana päässyt ajamaan Seppo Suurosella ollessaan huippusuomenhevosilla.

Vilpponen tunnustautuukin suomenhevosmieheksi.

”Suomenhevosella on erityinen paikka sydämessäni. Nykyajan suomenhevosten kanssa on tosi mukava toimia. Ne ovat juoksijoita verrattaessa minun alkuaikoihini 40 vuotta sitten."

Karelian saadessa terveen paperit, aikoo Vilpponen hieman tiukentaa valmennusta ennen Kriterium-finaalia. Menestysodotuksia ei kuitenkaan ole.

”Tämä on tosi kova ikäluokka, ja tipuimme parhaiden kelkasta auttamatta keväällä. Kelirikon myötä ajopaikat menivät joksikin aikaa olemattomiksi. Onhan tässä vielä Satakunta-ajo ja Varsakunkku tälle vuodelle oriin vähän parantaessa."

