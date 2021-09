Reima Kuislalla tapahtuu: Everest De Ginai Jonny Länsimäelle, Evaluate leikkaukseen ja Appomattox Sloveniaan

Terhi Piispa-Helisten

Reima Kuislan ravuri Everest De Ginai siirtyy vesikävelystä Jonny Länsimäem treeniin. Kuvassa rattailla istuva Iikka Nurmonen on useamman Kuislan hevosen valmentaja.

Everest De Ginai (Love You) 12,1ake on viettänyt viime ajat Forssassa kuntutuksessa ja vesikävelyssä hankosideongelmasta parantuakseen. Nyt tilanne on niin hyvä, että ori on palamassa normaaliin ravivalmennukseen.

"Everest De Ginai siirtyy tällä viikolla Jonny Länsimäelle", Kuisla raportoi.

"Siinä on ollut monenlaista vaihetta, mutta nyt toivottavasti päästään taas asiaan."

Tästä pääset Everest De Ginain, 7, kilpailutietoihin.

Kuislan siitosori Appomattox (Yankee Glide), 09,1, on puolestaan myyty Sloveniaan. Appomattox, 12, on tienannut urallaan 583607 euroa ja on huimaa sisarussarjaa: ori on mm. EL Titanin (Muscle Hill), 09,2 ja EL Idealin (Muscle Hill) 09,7 veli. Mainittujen lisäksi sisarussarjassa on vielä kolme 10-aikaista lisää.

"Vähän väärään aikaan se meni ja liian halvalla. Periyttäjätammani Lacrosse Lover (Muscle Hill) on nyt juuri Apposta kantavana. En kuitenkaan ole kasvatusintoilija ollenkaan. Se ei vain ole minun juttuni, joten myyty mikä myyty."

Tässä linkki Appomattoxin tietoihin.

Kuislan yksi kova ori Evaluate (Andover Hall) 09,4, on ollut kesästä asti Iikka Nurmosen valmennuksessa. Nyt toimintaan tulee kuitenkin taukoa, sillä Evaluate on menossa Teivon klinikalle jännekanavan tähystysleikkaukseen.

"Katsoin, että nyt on pureuduttava ongelman ytimeen ja muutettiin piikitysaika tähystysleikkausajaksi. Hevonen on mennyt hyvin ilman että se on ollut ihan satku liikkumiseltaan. Miten hyvin se menisi, jos olisi kaikki ihan kohdillaan? Ori odottelee Teivossa Sari Orreveteläisen tallissa leikkausaikaansa juuri nyt. Varmaan se palaa Iikalle sitten tai voi tulla kotiin Seinäjoellekin, jos löydän tänne pätevän työntekijän. Aika näyttää."

Evaluaten, 6, tiedot löytyvät tästä.