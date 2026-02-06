Winter Bonus -finaali Vermon jackpot-kierroksen helmenä Vermon T75-kierros päättyy kovatasoiseen Winter Bonus -finaaliin, jossa kuudetta peräkkäistä voittoa jahtaava Green River's Zack saa luottamuksen. Vihjerivin toinen tukipilari on nopeaa sarjanousua tekevä Cirilla. Jackpot-rahaa on jaossa 75 000 euroa.

Green River’s Zack ravasi joulukuussa Vermossa 10 000 euron arvoiseen 75-finaalivoittoon. Lauantaina se tavoittelee tuplasti isompaa pottia. Kuva: Anu Leppänen / Suomen Hippos

MT Hevoset | Ravivihjeet Teemu Hyvönen

Avauskohteessa ensimmäisenä rastataan Teivossa voitosta vääntänyt kaksikko Viisori – Rallan Ruhtinas. Viisori palasi viime Vermon raveissa voittokantaan ja voi parantaa edelleen otteitaan, jolloin koko matkan johtoon on hyvät mahdollisuudet 2100 metrilläkin.

Rallan Ruhtinas koki viimeksi tappion keulasta tätä kovemmassa seurassa. Takariviin joutunut Kukkarosuon Kurko oli samassa lähdössä parempi ja ansaitsee kolmantena paikan kupongilta.

Toisessa kohteessa Verduzzo hakee koko matkan johtoa, ja niin ikään lujaa avaava Perfect Player on loistopaikaltaan pakkorasti.

Goldhero yrittää takarivistä kärkiparin peesiin ja pystyy ylisarjassakin ykköseksi, jos suorittaa samalla tasolla kuin viime voittostartissa.

Takamatkalta starttaa monta voitokasta hevosta kolmoskohteessa. Vilkkeen Villi ja Fiori saattavat jäädä suljetuilta lähtöpaikoilta vaikeisiin asemiin, ja Ypäjä Salama voi saada niihin ison edun jo lähtösuoralla. Rastataan kaikki kolme.

Neljännen kohteen Cirilla on lähes kaksinkertaistanut voittosummansa viimeisen kolmen kuukauden aikana mutta jatkaa silti luottohevosena. Tamma teki viime voitoissaan vain tarvittavan, ja nyt tehtävä ei näytä liian vaikealta kasiradasta huolimatta.

Haastajista Ronald Tumppi palasi reilu viikko sitten varovaisen lupaavasti tauolta, mutta jää vihjeessä varahevoseksi.

Viides kohde on avoin Talvimalja, jossa alkumatkan tapahtumat saattavat ratkaista paljon. Amazing Player on suosikki keulaan, vaikka myös Kyle Web avaa tarvittaessa halutessa kovaa. Ylivauhtia odottelevat ensimmäisinä Ete Jet ja Hector Sisu.

Viime Vermon ravien kärkipari Jacques Hyneman – Bigwig Swamp ovat mailin matkalla ja hyvistä lähtöasemista vahvoilla kuudennessa osalähdössä. Nyt viivalla on monta muutakin hyvää.

Viimeksi pussiin jäänyt starttiraketti Fortunewheelgarden, kyvykäs Coolman Evo ja tulosriviään parempi Extrema nostetaan mukaan kupongille.

Päätöskohteessa kisataan peräti 20 000 euron ykkösrahoista. Vihjeessä luotetaan siihen, että Green River's Zack nappaa keulat ja vetää perille. Keulapaikan tuoma etu on tarpeen, sillä vastassa on iso nippu voitokkaita ja kehittyviä hevosia.

Sisäpuolelta starttaava Herbie Malibu ei taida pystyä puolustamaan johtopaikkaa, mikä saattaa ratkaista lähdön.