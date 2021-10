Ojanperälle Caenista kaksi varsaa lisää - ”Pahimmat paineet on nyt purettu”

Kuva: Anu Leppänen

"Ori ei ole Ranskassa kovassa huudossa, mutta Pohjoismaihin sen varsat tuntuvat sopivan”, sanoo Antti Ojanperä kuvassa olevasta Bold Eaglesta. Hän huusi orin pojan Kouroksen torstaina Caenin huutokaupasta.

Antti Ojanperä osti Caenin nelipäiväisestä huutokauppatapahtumasta keskiviikon kalleimman varsan Kyoto de Loun. Torstaina hän hankki kaksi 1-vuotiasta varsaa lisää, kun Team Ojanperän vahvuuteen liittyivät Kouros (Bold Eagle – Une Histoire) ja Ker Miel (Cristal Money – Talence). Ensin mainittu maksoi 6 000 euroa ja jälkimmäinen 20 000 euroa.

Ori Kouros on emänsä neljäs varsa. Une Histoiren vanhempia jälkeläisiä on radoilla nähty kaksi kappaletta, mutta suuret maineteot uupuvat niiltä vielä. Kilpailemattoman Une Histoiren sisaruksista Diams de Bassiere on ansainnut liki 190 000 euroa ja Caracas noin 138 000 euroa. Kolmannen emän Danseuse du Coqin jälkeläisiin kuuluu suomalaisillekin tuttu ”Tulilintu” Oiseau de Feux, liki 1,4 miljoonaa euroa ansainnut kansainvälinen tähti.

Ori Ker Mielin emä Talence tienasi urallaan 169 000 euroa. Tamman esikoinen Ernestina on menestynyt mukavasti, ja sen tienestit ovat 104 000 euroa. Ker Mielin emänemä Konstantia oli kova kilpailija. Tamma hankki radoilta 339 000 euron ansiot, mutta siitoksessa jälki ei ollut samanveroista. Myös kolmas emä Topaze d'Ombree onnistui keräämään radoilta mojovan tilipussin, kun tamman hankkeet kipusivat 193 000 euroon.

”Kouroksen hinta jäi alas, kun ori on pienehkö, vain vähän yli 150 senttinen. Se koetaan Ranskassa rasitteeksi. Asiallinen varsa on kyseessä, vaikka se ei koolla pilattu olekaan. Kouros ravaa nätisti. Bold Eaglen jälkeläisistä ei mulla ole aiempaa kokemusta. Ori ei ole Ranskassa kovassa huudossa, mutta Pohjoismaihin sen varsat tuntuvat sopivan”, Antti Ojanperä näkee.

Ker Miel oli huutokaupassa ylimääräinen varsa.

”Se ei ollut luettelossa lainkaan, mutta varsoja meille paikan päällä huutanut ja tarkistanut Rainer (Björkroth) sanoi, että katsopa tuo, on hyvännäköinen hevonen. Niin se olikin, ulkonäöllisesti oikein miellyttävä yksilö. Sukukin on asiallinen. Emälinjalla on kovia kilpatammoja, ja ne ovat periyttäneet mukavia menijöitä”, Ojanperä sanoo

Caenin huutokauppa jatkuu vielä tänään, mutta Ojanperä ei aio enää olla aktiivinen.

”Pahimmat paineet on nyt purettu”, hän nauraa.

”Ranskalaisvarsoille on tilausta meidän hevosenomistajien keskuudessa, ja siihen tarpeeseen vastattiin. Caenin huutokauppa on lompakolle ystävällinen, ja hinta-laatusuhde on kohdallaan. Se on aika sysiranskalainen tilaisuus, ei siellä liiemmin ulkomaalaisia ole. Paikalla on ihan kelpo treenareita Ranskasta, mutta kun huutokauppa kestää monta päivää, niin eivät he ole siellä alusta loppuun.”

Ojanperän mukaan hänen Caenista ostamansa varsat jäävät toistaiseksi Ranskaan.

