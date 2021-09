Antti Ojanperä osti Caenin huutokaupan päivän kalleimman - ”Juuri tämä meillä oli kiikarissa”

Terhi Piispa-Helisten

Antti Ojanperä vahvisti tallinsa ranskalaislaitaa Kyoto de Loulla, joka kohosi Caenin huutokaupan toisen päivän hintavimmaksi varsaksi.

Antti Ojanperä hankki Team Ojanperän nimissä Caenin nelipäiväisen varsahuutokaupan keskiviikon kalleimman varsan. 1-vuotiaan Kyoto de Loun (Ouragan de Celland – Esmeralda de Lou) hinta kohosi 26 000 euroon. Huutokauppa alkoi tiistaina, ja se päättyy perjantaina.

”Juuri tämä meillä oli kiikarissa, eikä me muita varsoja huudettu. Orista oli hyvä ennakkovideo, ja se on kaikin puolin kiinnostava tapaus. Paikan päältä sain vielä lisää videoita, ja Caenissa oleva Björkrothin Rainer kävi tsekkaamassa varsan ja kehui sitä. Kyoto de Lou tulee kimpalle, ja porukan osuudet on jo myyty. Meidän hevosenomistajat ovat ranskalaisravureista innoissaan. Ranskassa on isot ja vakaat ravimarkkinat. Katsotaan sitten, mihin varsa jatkossa siirtyy”, Antti Ojanperä sanoo.

Keskiviikkona myyntilistalla oli toistasataa varsaa.

”Tässä Caenin huutokaupassa on paljon pienkasvattajien varsoja, ja tarjontaa riittää. Kyoto de Loun isän puolelta tulee yhtymäkohtia Cleangameen. Niillä on sama isä ja Jag de Bellouet on Cleangamen emänisä ja Kyoto de Loun emänisänisä, eli sukuyhdistelmä voisi toimia myös tässä. Varsan emälinjakin on vahva, ja juoksijoita on tullut pitkältä ajalta”, Ojanperä summaa.

Kyoto de Loun 7-vuotias emä Esmeralda de Lou on kilpailematon tamma, eikä sen jälkeläisiä ole vielä radoilla nähty. Esmeralda de Loun vanhin varsa on 3-vuotias. Tamman isoveli Volare de Lou oli voitokas ravuri, jonka tienestit kohosivat noin 373 000 euroon.

Ojanperä kertoo, että hänellä on kotonaan Pihtiputaalla viisi ranskalaisravuria: kolme vielä starttaamatonta 3-vuotiasta sekä lisäksi Father Christmas ja Exaudio Vici.

Ranskassa on Kyoto de Loun ohella tallin verrattaen tuore hankinta, amerikkalaissukuinen menestysnimi Sobel Conway.

”Sobel Conway on Philippe Daugeardilla. Ruunalle ei kuulu sen ihmeempää. Oletan, että sitä laitellaan ja hoidetaan ennen kuin aletaan ajaa. Sobel on toistaiseksi Ranskassa, kun ei sitä tosiaan kannata syksyn römppäkeleillä tuoda Suomeen”, Ojanperä valaisee.

Rainer Björkroth osti keskiviikon huutokaupasta Kiwi de Chateletin (Eye of the Storm – Torpille de Rouez). Hinta oli 2 200 euroa.

Pääset tästä Kyoto de Loun tietoihin.