Ryöstöretki Caeniin – Suomeen ainakin seitsemän varsaa

Kiwin pojan Quaron jälkeläinen King Bongo oli yksi Rainer Björkrothin Ranskan-tuliaisista.

Caenin nelipäiväinen varsahuutokauppa päättyi perjantaina. Viime viikolla MT Ravinetissä uutisoitiin Antti Ojanperän ostoksista Kyoto de Lou (Ouragan de Celland – Esmeralda de Lou), Kouros (Bold Eagle – Une Histoire) ja Ker Miel (Cristal Money – Talence) sekä Rainer Björkrothin ensimmäisestä kaupasta. Björkroth osti perjantaina vielä kaksi 1-vuotiasta lisää, ja lisäksi Teuvo Järvinen hankki huutokaupan viimeisenä päivänä yhden varsan.

Björkrothin ostokset olivat Kiwi du Chatelet (Eye of the Storm – Torpille de Rouez), Krasivyy (Rolling d'Heripre – Calida) ja King of Bongo (Quaro – Valencia). Järvisen hankinta oli Kapla Devol (Che Jenilou – Feria Devol).

Suomalaisten ostamista varsoista kallein oli 26 000 euroa maksanut Kyoto de Lou. Muut hankinnat olivat hintahaarukassa 20 000 – 2 200 euroa.

Paikan päällä ollut ja nyt jo Suomeen palannut Björkroth oli reissuunsa tyytyväinen. Hän huusi itselleen varsoja ja toimi myös Ojanperän asiamiehenä.

”Hyvä, oikein hyvä fiilis on. Hienot hevoset saatiin huudettua, sekä itsellemme että Ojanperälle. Mulla on neljäskin Caenin varsa liipasimella, siitä hierotaan vielä kauppaa. Aika poikkeuksellista on, että Suomeen tulee seitsemän-kahdeksan varsaa ranskalaisesta huutokaupasta. Kuten Anttikin sanoi, nämä Caenin huutokaupat ovat lompakolle ystävällisiä, ja hinta-laatusuhde on kohdallaan. En ymmärrä, miksi suomalaiset eivät ole panostaneet enemmän näihin. Jos jossain huutokaupassa kannattaa olla, niin täällä”, Björkroth miettii.

”Mun mielestä on järkevää satsata nimenomaan ranskalaisvarsoihin, koska niillä pääsee kilpailemaan Ranskassa kaikissa lähdöissä a:sta ö:hön. Muiden EU-maiden hevosille on avoinna vain noin 16 prosenttia Ranskan lähdöistä.”

Ojanperä jättää ostamansa varsat toistaiseksi Ranskaan, mutta Björkroth tuo omat hankintansa pikimmiten Suomeen.

”Haluan itse opettaa ne ja treenata niitä. Varsat tulevat Suomeen parin-kolmen viikon kuluttua. Jos ne vaikuttavat riittäviltä, ne lähtevät sitten aikoinaan Ranskaan kilpailemaan. Jos eivät vaikuta, niin sitten mietitään muita vaihtoehtoja”, Björkroth linjaa.

Hän oli nyt kuudetta kertaa Caenin huutokaupassa. Viime vuosi jäi koronan vuoksi välistä, mutta silloinkin hän osti agentin välityksellä yhden varsan.

”Kokemus opettaa. Olen tosi kiinnostunut varsoista ja Ranskan systeemeistä. Nyt en enää ostaisi joitain niitä hevosia, joita tuli ennen ostettua. Jos on silmää katsoa, niin kuin mulla pitäisi olla kun on tuhansia varsoja katsonut, niin näistä tavallisen hintaisistakin voi löytää helmiä”, Björkroth sanoo.

Caenin huutokauppalöytöihin kuuluu esimerkiksi rautaruuna Cleangame, jonka tienestit ovat tällä hetkellä 1,6 miljoonaa euroa. Cleangame maksoi 1-vuotiaana 11 000 euroa.

Björkroth raportoi, että Caenissa oli väkeä paikan päällä yhtä paljon kuin ennen koronaa, ja tunnelma oli entisellään.

”Ulkomaalaisia siellä on tosiaan vähän. Minun lisäkseni ei juuri muita ollut kuin yksi ruotsalaistreenari. Hevoset ovat olleet Caenissa koko ajan suvultaan parempia. Rotu kehittyy. Siellä on monessa varsassa Ready Cashin verta, ja sukutaulusta löytyy Coktail Jetiä sekä muita mahtinimiä. Uudet sukulinjat ovat helpompia, eivät enää niin ranskalaisia”, Björkroth valaisee.

Syksy on varsahuutokauppojen sesonkiaikaa. Tänään käynnistyy Lexingtonissa 1-vuotiaiden ravureiden ja peitsareiden jättihuutokauppa. Tapahtuma kestää lauantaihin saakka. Lexingtonin luettelon löydät täältä.

Caenin huutokauppasivut löydät täältä.