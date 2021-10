Montén Suomen mestari Sunbeam vaihtoi tallia - ”Paluun lajin pariin sai aikaan tietenkin rakkaus hevosiin”

Pasi Leino

Sunbeam saavutti Jenni Koskelan ohjastamana montén Suomen mestaruuden ja Prix Monté Finlandian voiton. Myös kärrylähdöistä on lohjennut ruunalle menestystä.

Viimevuotinen montén Suomen mestari Sunbeam on siirtynyt Tapio Mäki-Tulokkaalta Vaasan kupeeseen Mustasaareen Pia Ahokkaalle. 8-vuotiaan amerikkalaisruunan uusi omistaja on Ahokkaan ja kumppaneiden Valley Stable. Sunbeam oli Mäki-Tulokkaan tallissa viitisen vuotta.

”Ruuna saapui lauantaina tänne. Se tuli Tapiolta loistavassa kunnossa. Tosi hieno ja mukava hevonen on kyseessä”, Pia Ahokas aloittaa.

”Sunbeam on kilpaillut tasaisen säännöllisesti, ja se on täydessä terässä. Tutustutaan tässä puolin ja toisin, ja katsotaan pikkuhiljaa askelmerkkejä eteenpäin. Voi olla, että ajetaan vielä jokunen startti tämän vuoden puolella.”

Sunbeam muistetaan paitsi raviratsastuksen Suomen mestarina myös tämänkeväisen Prix Monté Finlandian voittajana. Kärrylähdöistäkin on lohjennut menestystä niin keskiviikko- kuin lauantaitasolta.

”Varmasti sekä kärry- että monté-lähtöjä ajetaan, kuinka vain sopivia sarjoja löytyy”, Ahokas sanoo.

Sunbeam on vienyt uransa 89:stä kisastaan nimiinsä 17. Kakkosia on 22 ja kolmosia 16 kappaletta. Totosijoja on kertynyt yhteensä siis peräti 55. Cantab Hallin pojan voittosumma on runsaat 104 000 euroa. Ennätys 11,8aly syntyi voittojuoksussa Vermossa elokuussa 2019.

Nelikymppinen Pia Ahokas oli aikoinaan aktiivinen raviharrastaja, mutta viime vuosina on ollut hiljaisempaa.

”Ihan harrastepohjalta toimitaan ja pientä tallia pidetään. Ajoin takavuosina jokusen monté-lähdön, mutta Suomessa on niin monta taitavaa ja pätevää ratsastajaa, että sieltä löytyy Sunbeamille varmasti ohjastaja. Mukavaa, kun on nuoria menestyneitä kuskeja, se on koko lajille eduksi”, hän sanoo.

”Paluun lajin pariin sai aikaan tietenkin rakkaus hevosiin. Harrastus oli pitkään tuloillaan, ja nyt löytyi passeli hevonen. Sunbeam on menestynyt mahtavasti Tapiolla, ja saa nähdä, kuinka harrastaja sitten pärjää sillä.”

Vaasan ravirata suljettiin runsaat viisi vuotta sitten. Uutta hevosurheilukeskusta ollaan puuhaamassa Mustasaaren Sulvaan. Aiheesta uutisoitiin heinäkuussa MT:n puolella.

”Vaasan radan kohtalo oli harmillinen. Se oli hieno rata ja sijaitsi vielä kaupungin sydämessä. Tarkalleen en tiedä, missä vaiheessa tuo uusi hevosurheilukeskushanke menee tällä hetkellä. Meillä on täällä kotona omia ajomaastoja. Lähin isompi rata on Seinäjoki, ja sitten pienempi rata löytyy Ylistarosta”, Ahokas kertoo.