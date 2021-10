Vermon ravikoulun toiminta jatkuu tammikuussa – Vilma Lepistö vetäjäksi

Miika Lähdeniemi

Vilma Lepistö on Vermon ravikoulun uusi vetäjä. Koulun toiminta jatkuu tammikuussa.

Vermon ravikoulun toiminta on siirtymässä Ypäjän Hevosopistolta Vermon Ravirata Oy:n vetovastuulle. Toiminta on ollut keskeytettynä koronavirustilanteen takia ja Hevosopisto päätyi yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen lakkauttamaan ravikoulun liiketoiminnan.

Vermon ravikoulun toiminta pääsee kuitenkin jälleen vauhtiin tammikuussa 2022. Kurssien ja elämysten myynti alkaa Vermon verkkokaupassa jo joulukuun aikana.

Ravikoulun vetäjäksi on rekrytoitu mikkeliläinen Vilma Lepistö. Hän aloittaa työt marraskuussa. Ravikoululle etsitään kuutta hyväkäytöksistä ja toimivaa hevosta sekä kolmea ponia, joista ensimmäiset on jo löydetty.

23-vuotias Lepistö on ollut monessa mukana raviurheilun parissa. Hän on toiminut Mikkelin ja Lappeenrannan raviratojen nuorisovastaavana ja työskennellyt ravipäivinä Mikkelissä muissakin tehtävissä. Lepistö ohjasti poneilla 45 kilpailua. Nykyään hänellä on omistuksessaan kaksi ponia ja kaksi hevosta, joista toinen muuttaa mukana pääkaupunkiseudulle.

Koulutukseltaan Lepistö on merkonomi, minkä lisäksi hän on suorittanut Ylä-Savon ammattiopistossa hevostalouden erikoisammattitutkinnon, josta hän valmistui hevosurheilumanageriksi.

”Tein itse asiassa loppunäyttönä liiketoimintasuunnitelman ja laskelmat ravikoulun perustamisesta”, Lepistö kertoo Vermon raviradan tiedotteessa.

”Hevosurheilumanagerin koulutuksessa käytiin läpi muun muassa erilaisia uusia liikeideoita hevosalalle ja sitä, miten hevosalaa tulisi kehittää ja markkinoida.”

Ravikoulun vetäjänä Lepistö vastaa monenlaisista palveluista ajokokeiluista kursseihin ja yrityksille tarjottaviin elämyspalveluihin. Ravikoulun toiminta-ajatuksena on tarjota matalan kynnyksen oppimis- ja harrastusmahdollisuuksia kaikille hevosista tai poneista kiinnostuneille lähtötasosta riippumatta.

”On hienoa päästä näyttämään asiakkaille, millaista hevosten ja ponien kanssa toimiminen käytännössä on. Parasta siinä on, kun näkee ihmisten saavan onnistumisen ja oivaltamisen hetkiä”, Lepistö kuvailee.

Vermo Areenan toimitusjohtaja Heikki Häyhä odottaa innokkaana ravikoulun toiminnan uudelleenkäynnistymistä.

"Hakijoita ravikoulun vetäjän tehtävään oli ilahduttavan paljon. Työkokemuksen, koulutuksen ja muiden vahvuuksien perusteella Vilma osoittautui vahvimmaksi kandidaatiksi”, Häyhä perustelee tiedotteessa.

"Uusiutuva Vermon ravikoulu tarjoaa elämyksiä perheen pienimmästä varttuneimpaan harrastajaan. Monipuolisen kurssivalikoiman lisäksi yrityselämykset ja työhyvinvointi korostuvat uuden ravikoulun palvelutarjonnassa”, Häyhä kertoo.

Lue myös:

Vermo hakee vetäjää ravikoululle – toimintaa tullaan pyörittämään raviradan alaisuudessa

Hevosopisto aikoo luopua Vermon ravikoulusta – Vermo: tarkoitus oli syksyn tilanteen mukaan neuvotella