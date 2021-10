Kavioliiga uudistuu vuoden 2022 alusta: "Meidän on saatava nostettua lauantai raviviikon ehdottomaksi ykköspäiväksi" – lue myös toimittajan kommentti

Suomen Hippos / Juho Hämäläinen

Tapio Perttusen ohjastama Morison voitti Kavioliiga-osakilpailun tammikuussa.

Kavioliiga-konsepti uudistuu vuoden 2022 alusta. Kavioliigasta tulee markkinointinimi kaikille lauantain raveille. Konseptin uudistukselle on hyvin realistinen syy, jota avaa Suomen Hippoksen markkinointipäällikkö Tomi Himanka.

"Kavioliiga-konsepti ei lähtenyt kahden kilpailukauden aikana lentoon. Sitä ei käy kiistäminen. Pitää myös osata reagoida esitettyyn kritiikkiin”, toteaa Himanka.

Vaikka Kavioliiga-konsepti ei alkuperäisessä konseptissa jatkukaan, ei Suomen Hippos halunnut haudata Kavioliiga-nimeä.

"Se on kuitenkin tunnettu brändi parin kilpailukauden jälkeen. Tuntui hölmölle haudata tunnettu tuotenimi."

Kun kaikista T75-raveista tulee Kavioliiga-päiviä, jäävät finaalit pois. Mutta se ei tarkoita, etteikö Kavioliigan panostettaisi markkinointi mielessä, päinvastoin.

"Hippos markkinoi kaikkia Kavioliiga-päiviä tasapuolisesti tietyissä valtamedioissa. Tämän lisäksi on tarkoitus suunnata mainontaa myös paikallismedioihin lauantain lähestyessä. Kavioliigapanostus on Hippoksen suurin markkinointisatsaus ensi vuodelle. Meidän on saatava nostettua lauantai raviviikon ehdottomaksi ykköspäiväksi."

Käytännössä tämä tarkoittaa Tomi Himangan mukaan selkeää työnjakoa. Keskusjärjestö vastaa suurelta osin tapahtuman markkinoinnista ja ravit järjestävä rata vastaa tapahtuman sisällöstä ja järjestelyistä.

"Tämä asettaa toki suuren vastuun myös radoille. Tavoitteenamme on luonnollisesti saada uutta yleisöä paikanpäälle raveihin. Näistä on kyettävä pitämään huolta ja tarjota sellainen asiakaskokemus, joka kannustaa tulemaan uudestaan paikanpäälle”.

Tilastot ja sarjataulukot ovat olennainen osa urheilulajeja. Tämän tiedostaa Himankakin.

"Tulemme ylläpitämään tilastoa voitokkaimmista ohjastajista, valmentajista, omistajista, kasvattajista ja hoitajista Kavioliigassa vuoden aikana. Seitsemän T75-kohdetta lasketaan taulukkoon mukaan."

Uudelle tilastointitavalla Himanka toivoo, että olisi helpompi nostaa esiin alueen menestyjiä paikallismediassa.

"Eiköhän eri tilastoista löydy joka alueelle vähintään muutama menestyjä. Näin on helpompi tarjota juttuvinkkejä paikallismedioille”.

Entisessä Kavioliiga-konseptissa finaaleissa maksettiin suuremmat palkinnot. Siihen kuinka finaalien poisjäämisestä ylijäävät palkintorahat tullaan jakamaan, ei Himanka ota kantaa.

"Me vastaamme tapahtumasta, palkintobudjettiasiat ovat kilpailuosaston vastuulla."

Kommentti

Tomi Himanka argumentoi äärimmäisen hyvin Kavioliiga-konseptin muuttamisen puolesta. Tuotteen saadessa negatiivisen ilmapiirin ympärillensä on parempi reagoida ajoissa kuin liian myöhään. Mielestäni on oikein keskittää rajalliset resurssit tiettyihin ravitapahtumiin. Lauantai on tällöin ehdottomasti oikea päivä siihen jo perinteiden valossakin. T75-kierros on kuitenkin tunnetuin hevospeli Suomessa.

Olen aiemmin kirjoittanut, että on turha haikailla vanhoja aikoja, jolloin arkiraveissakin oli yleisöä runsain joukoin paikalla. On uskallettava sanoa ääneen, että osa raveista täyttää ainoastaan kilpailutarjonnan tarpeen. Eihän kakkosdivisioonan jääkiekko-otteluun tule katsojia kuin kourallinen.

On kuitenkin hyvä pohtia, mikä on hyvä yleisömäärä lauantain raveissa? Lämpimänä vuodenaikana olisi suotavaa, että yleisöalue täyttyisi yleisöstä. Pimeämpään vuodenaikaan on tyydyttävä suoritus, jos ravintolat ovat loppuunmyytyjä.

Tomi Himanka totesi osuvasti, että raviratojen on todella tärkeätä pitää huolta paikanpäälle saapuvista asiakkaista. Negatiivisen asiakaskokemuksen jälkeen on ihan se ja sama, minkä tasoisia lähtöjä kaviouralla tarjottiin.

Nyt useampi varmasti ajattelee, että allekirjoittaneen on helppo huudella sivusta lopetettuaan lähes 15-vuotisen työuran raviradalla. Näen asian kuitenkin hieman toisin. Tiedostan resurssien rajallisuuden raviradoilla niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Kaikkiin suuntiin ei voi revetä joka kilpailupäivä. Minun aikanani Rommessa ja Rättvikissä keskitimme markkinointiresurssit tarkoin valittuihin ravipäiviin. Pidimme huolen, että perusasiat olivat kuitenkin aina kunnossa. Alueet oli siivottu, kavioura valmisteltiin joka kilpailupäivälle samalla laadulla ja ravintolapalvelut olivat mitoitettu ravipäivän mukaan.

Kuulostaa ehkä harmaalle arjelle. Saimme paljon positiivista palautetta kilpailijoilta puitteiden kunnossapidosta. Samalla hyväksyimme sen tosiasian, ettei kaikkiin meidän noin 70 ravipäivään ollut mahdollista saada yleisöä. Pitää uskaltaa kategorisoida ravipäiviä entistä enemmän niin osallistujien kuin tarjottavien palveluiden osalta. Kun satsataan yleisöön, tehdään se tosissaan. Oli se sitten kerran tai 10 kertaa vuodessa.