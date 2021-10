Solvalla Grand Prix'n voittaja Im Your Captain saapuu Suomeen - ”Ori menee Nurmoselle tai Heiskaselle”

LARS JAKOBSSON / TR BILD

Im Your Captain lämmittelemässä kärryillään Stall T.Z.:n väreissä ohjastaja Ulf Ohlsson.

Kaksi- ja kolmevuotiaana synnyinmaassaan Yhdysvalloissa menestystä niittänyt ja neljävuotiaana Solvalla Grand Prix'n voittanut Im Your Captain saapuu värittämään Suomen ykkössarjoja. 6-vuotias ori oli Solvalla GP:n voittaessaan Stefan Melanderin treenissä. 300 000 kruunun arvoisen voiton ohjasti Jorma Kontio. Taakse jäivät suomalaisille tutut Evaluate ja Tito. Viimeiset noin puolitoista vuotta Im Your Captain on ollut Jeanet Årmanin ja Linda Tovekin valmennuksessa. Ori on kilpaillut viimeksi syyskuun puolivälissä.

Im Your Captainin statistiikka on: 58 10-7-7. Orin voittosumma kipuaa runsaaseen 220 000 euroon. Ennätyksensä 10,6 Im Your Captain viiletti 3-vuotiaana USA:ssa.

Im Your Captain on kantakirjattu Ruotsissa. Orin suku kestää vertailun, sillä isä on Muscle Hill, ja emä on 10,7-aikainen ja 314 000 dollaria tienannut menestysnimi Frisky Stride. Im Your Captainin emälinja on muutenkin laadukas.

Hevosen taustavoimiin kuuluva Kyösti Lehmusranta kommentoi kaupan syntyä.

”Mun raveista innostunut tytön poika sai tietää, että tällainen hevonen olisi kaupan. Hän soitti sitten mun pojalle (Jari Lehmusranta), ja alettiin hieroa kauppaa. Ei siinä kauan tarvinnut kääntää tai vääntää. He sanoivat hinnan ja me iskimme kiinni. Ei Im Your Captain halpa ollut muttei tällaiseksi hevoseksi kalliskaan.”

Omistajakimppaan kuuluvat Jari Lehmusranta ja kaksi kotkalaista raviharrastajaa.

”Kaupat tehtiin viikko sitten, ja hevonen tulee jo tänään Suomeen. Ori menee ensin Kristiinankaupunkiin Marko Vähämaalle pariksi kolmeksi viikoksi. Sitten hevonen käy vesikävelyssä kuukauden verran. Sen jälkeen aletaan treenata. Valmentaja ei ole vielä satavarma, ori menee Nurmoselle (Iikka) tai Heiskaselle, katsotaan sitten kummalle ja kummalla on tilaa”, Kyösti Lehmusranta valaisee.