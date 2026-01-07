Oulun pakkasraveissa todellinen harvinaisuus: kisaan osallistuu vain yksi hevonenÄimäraution keskiviikkoisten iltaravien ajaminen hyisissä olosuhteissa tuo raveihin äärimmäisen erikoisuuden. Ravien avauslähtöön on poisjääntien jälkeen osallistumassa vain yksi hevonen. Tilanne on historiallisestikin täysin poikkeuksellinen.
Kylmäveristen tasoitusajoon ilmoitettiin alun perin kahdeksan hevosta. Kipakan ja pitkäkestoisen pakkasjakson myötä raveihin myönnettiin oikeus jättää hevonen pois ilman erillistä muuta syytä.
Oulun 75-kohteet ovat selvinneet tästä verrattain vähällä. Enimmillään 75-lähdöissä on alkuiltapäivästä neljä poissaolijaa.
Ravien ensimmäinen lähtö sen sijaan on kokenut lähes täydellisen putsauksen. Lähtöön ilmoitetusta kahdeksasta hevosesta vain Mervi Rantasen valmentama Valon Valma osallistuu starttiin. Kaikki muut hevoset on jätetty lähdöstä pois.
Tilanne on äärimmäisen harvinainen, muttei ainutlaatuinen. Vuonna 2001 Pyhäjärven jääraveissa alun perin viiden hevosen monté-lähtö supistui yhteen hevoseen. Lähdön voitti sen ainoa osallistuja, Jaana Nurkkalan ratsastama Gerbera Bay.
Vuoden 2023 maaliskuussa Jokimaalla ajettiin ravilähtö, jossa maaliin asti selvisi hyväksytysti vain yksi hevonen. Kisan voittaneen Riksun Urhon lisäksi mukana olleet kolme hevosta hylättiin liikojen laukkojen vuoksi. Kyseisestä lähdöstä oli poissa kaksi hevosta.
Lähdön voittaakseen yksinään juoksevan hevosen on tehtävä hyväksytty kilpailusuoritus. Kahdella hevosella juostuja lähtöjä ravihistoria tuntee enemmänkin.
Totoraveissa ei yhden hevosen lähdössä pelata totoa. Kahden tai kolmen hevosen lähdössä pelataan voittajapeliä.
Huhtikuussa 2024 ajettiin Rovaniemelle siirretyissä Oulun raveissa ravilähtö kahdella hevosella. Ainoat mukana olleet hevoset Hissun Turbo ja Herra Heinämies kävivät tiukan taiston maaliviivalle asti.
Kisan voittaneen Hissun Turbon voittajakerroin oli 1,82. Herra Heinämiestä pelanneet olisivat saaneet hevosen voittaessa rahansa takaisin 1,6-kertaisena. Kaksintaisto kiinnosti pelikansaa, sillä lähtövaihto oli lähes 1 700 euroa.
Pisin pakkasista johtuva tauko nykyaikaisessa Suomen raviurheilussa pidettiin tammikuun hirmupakkasten aikana vuonna 1987. Silloin ravit peruttiin melkein kahden viikon ajalta peräjälkeen.
Tämän vuosituhannen puolella pisimpään kylmistä säistä kärsittiin vuosien 2002 ja 2003 vaihteessa, jolloin ravit peruttiin yhdeksänä päivänä peräkkäin.
Joskus raveja on päädytty ajamaan kovasta pakkasesta huolimatta. Erityisen kylmää oli Seinäjoen 75-raveissa joulukuun lopussa 2001.
Pahat kielet väittivät aikoinaan, että raviradan lähistöllä mittarit osoittivat merkittävästi tuimempia pakkaslukemia kuin itse radan lämpömittari.
Tätäkin enemmän poisjääntejä kertyi Teivon 65-raveissa tammikuun lopussa 1999 ja Forssan iltaraveissa tammikuussa 2003. Molemmista jäi lopulta pois noin 70 hevosta.
Todennäköisesti suurin yksittäisestä lähdöstä pois jääneiden hevosten määrä on ollut noissa Forssan tammikuun 2003 raveissa. Ravien avauslähtöön oli ilmoitettu 16 hevosta, joista 13 jäi pois.
Oulun raveista on iltapäivällä jäänyt kokonaisuudessaan pois 26 hevosta, joten avauslähdön hevoskadosta huolimatta tilanne ei ole kokonaisuudessaan mitenkään poikkeuksellinen.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat