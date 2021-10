Nurmoksen "Normandian maihinnousu" taas käynnissä: Chicharita lähti jo - Calgarykin ehkä menossa

Terhi Piispa-Helisten

Arvid Åvallin Tammaderbyn voittaja Chicharita valloittaa seuraavaksi Normandian rannat.

Timo Nurmoksella on viime vuosina ollut tasaiseen tahtiin huippuhevosia valmennuksessa Normadian maihinnousun maisemissa Utah Beachillä. Moni muistaa upeista videoista Prix d'Amerique -voittaja Readly Expressin (Ready Cash) treenit rannalta. Nyt samoihin maisemiin matkustaa kovimpiin suomalaistammoihin kuuluva Chicharita (Andover Hall). Kuljetuksessa matkalla juuri nyt on myös Ruotsin Derbyn viitonen Chiru (Muscle Hill). Loppuvuonna saattaa olla menossa myös tällä hetkellä siitostyöhön Menhammarissa keskittyvä urallaan tappioton Calgary Games (Readly Express).

"Calgary Games valmentautui siellä jo viime talvena, joten sille se olisi tuttu paikka", Nurmos kertoo.

"Muutenkin olen pitänyt siellä Normandian rannikolla hevosia nyt jo jonkin aikaa hyvin tasaisesti. Tällä hetkellä on vuokrattu 15 paikkaa, ja hevosia vaihdellaan. Lukuun mahtuu varsoja ja kilpahevosia. Utah Beachilla on oma henkilökunta, mutta jos Calgary Games lähtee, sen hoitaja Frederica Sandberg saattaa lähteä myös. Chicharita ja Chiru ovat matkalla sinne juuri nyt tekemään talvitreeninsä siellä."

"Joitain kilpahevosia taas tulee takaisin Ruotsiin, ja niillä tähdätään kilpailemiseen talvikaudella. Itse käyn siellä välillä, seuraavan kerran parin viikon päästä."

"Calgary Games saattaa mennä, kun se saa siitostyönsä tältä erää pakettiin n. kahden viikon päästä. Oriilta otetaan nyt pakastetta talteen Menhammarissa ja se astuu joka toinen päivä. Calgary on ollut noissa hommissa nyt viikon. Siitostyö sujuu oriilta aivan huipusti, jopa paremmin kuin isältään Readly Expressiltä. Sen vierailut siittolassa eivät montaa minuuttia kestä, eivätkä niin muodoin rasitakaan oritta kovin paljoa. Meilläkin töissä ollut nykyään Menhammarin henkilökuntaan kuuluva Reko Seppä ajelee sillä kevyitä treenejä myös."

"Kahden viikon päästä on Eskilstunan orinäyttely, ja luultavasti siihen asti ori on Menhammarissa. Sen jälkeen ehkä Normandia. Olen laskenut, että sellainen kolme kuukautta pitäisi olla aikaa, jotta homma tulisi tehtyä huolella. Jos saamme varattua tuon ajan, ori voisi lähteä. Katsotaan nyt."

"Tulevaisuus on kaikissa tapauksissa mielenkintoinen oriin kanssa. Tietenkään mikään ei ole varmaa, kun on eläimistä kyse. Mutta juuri nyt se on valtavan hyvässä tilassa sekä henkisesti että fyysisesti. Jalkoja ei ole tarvinnut hoitaa koko vuonna esimerkiksi piikittämällä lainkaan. Siksi yksi kunnon talvitreeni lisää toisi jännittävän tilanteen. Mihin ori 'aikuisena' oikein pystyykään, mutta ei kannata mennä asioiden edelle. Kuitenkin tämän hevosen kapasiteetti, luonne, tekniikka ja rakenne ovat niin hyvät, ettei se vaivaudu helposti. Nämä ovat ominaisuuksia, joista voi olla iloa myös jalostuksessa."

Tuoko ensi viikonloppu menestystä Stall Nurmokselle?

"Toivottavasti, vähän huonoja lähtöpaikkoja tuli. Lauantaina Örebrossa ei ole kuin yksi: Antonio Trot (75-3). Se tuskin voittaa takarivistä, vaikka onkin vahvassa vedossa. Voittoja tulee varmaan talven aikana useampiakin, mutta tuskin tässä."

"Sunnuntain Breeders-välierissä Solvallassakin on enimmäkseen huonoja paikkoja. Kolmevuotiailta tammoilta Lara Boko (lähtö 1), Isabelle Cash (lähtö 5) ja Rihanna W.I. (75-3) sekä Sahara Jaeburnilta (75-7) odotan eniten. Ja kyllä Amalencius B.B.:llä (lähtö 3) ja Hoboken AM:llakin (75-4) on saumaa, mutta niiden lähtöpaikat on niin surkeat, Amalenciuksella 12 ja Hobokenilla seiska auton takana."

"Kolmevuotiaat tammat ovat tosi hyviä ja Sahara Jaeburnkin nyt tauluaan parempi. Suomen Derbyssä Sahara Jaeburn oli kipeä. Siinä meni ehkä virettä vähän alas, mutta kuitenkin ori on ollut hyvä viime juoksuissaan ilman, että on tullut tulosta. Juoksunkulut ovat menneet aivan mahdottomiskis - viimeksi esimerkiksi 11-vauhtinen ensimmäinen kierros melkein kolmatta. Lisäksi sillä on ollut noissa parissa viime startissa kengät jalassa. Nyt mennään taas kengittä, mikä on plussaa. Jospa se juoksu onnistuisi vähän paremmin tuosta nelosradalta?"

Lauantain Örebron 75 alkaa kello 17.20 Suomen aikaa. Sunnuntain Breeders Crown-ravit Solvallassa starttaavat klo 14, T75 menee kiinni kello 16.

