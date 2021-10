"Lähdemme paineetta finaaliin, harrastajavalmentajalle jo sinne pääseminen on iso asia" – ME-tamman jälkeläinen Voice Of Reason yksi suosikeista 36 000 euron ottajaksi

Viena Kauppi

Voice Of Reason on tuore Kymenlaakso-ajon karsintalähdön voittaja.

Torstai-iltana ravatuissa Kymenlaakso-ajon karsinnoissa neljä viidestä voittajasta tuli takamatkalta. Ainoa perusmatkalta startannut voittaja oli kolmannen karsinnan Voice Of Reason (i. Pilgrims Taj), jota valmentaa osaomistaja Salla Koskio.

Ari Moilasen ohjastama tamma kirjasi koko matkan johdon jälkeen voittotuloksen 1.16,9 2 100 metriä. Toisen finaalipaikan vei takamatkalta startannut Zolamani.

"Voitto tuli varmasti, mutta vaikea sanoa jäikö meille varaa. En ehtinyt puhua Arin kanssa eilen. Tamma vaikuttaa kuitenkin pirteälle ja iloiselle karsinnan jälkeisenä aamuna”, analysoi Salla Koskio karsintavoittoa.

Lempäälässä kotipaikallaan hevosiaan yhdessä puolisonsa Rauno Lahdenperän kanssa pitävän Koskion tarkoituksena oli osallistua Voice Of Reasonilla kotiradan Teivon Kriterium-karsintoihin. Sairastelut vesittivät suunnitelmat.

"Tamma oli kipeä elokuussa, ja jäi sen takia kerran poiskin. Turun Kasvattajakruunun alkuerässä syyskuussa se ei ollut hyvä. Tähystettiin startin jälkeen, ja Kriterium-karsinnat jäivät välistä."

Sen jälkeen Koskio asetti tavoitteeksi Kymenlaaksoajon-karsinnat.

"Ei uskallettu startata, ettei olisi menty yli paalun voittosummarajan. Voitto ei periaatteessa yllättänyt. Lähinnä mietitytti kuinka tamma selvittää Kouvolan kaarteet."

Lauantaina 30. lokakuuta ajettavaan finaaliin, jossa voittaja palkitaan 36 000 eurolla, Koskio lähtee realistisin odotuksin. Lähtöradat valitaan vasta ilmoittamispäivänä. Ainoana perusmatkan karsintavoittajana Voice Of Reason saa valita lähtöradan ensimmäisenä ja Koskio kaavailee ottavansa lähtöradan kaksi.

Ohjastajaksi vaihtuu Antti Teivainen, silllä Ari Moilanen ajaa toista karsintavoittajaa Time Matchia.

"Lähdemme paineetta finaaliin, harrastajavalmentajalle jo sinne pääseminen on iso asia. Takamatkan oriit ja ruunat ovat sen verran kovia, että voi olla vaikea taistella niitä vastaan. Pieni paalu hyödyttää takamatkalaisia entisestään."

Karsinnan ja finaalin välillä Voice Of Reasonin kanssa toimitaan tuttujen rutiinien mukaan.

"Käymme varmaankin Teivossa ensi viikolla. Meillä kotona ajopaikat ovat sulan maan aikaan vähän heikot, joten käymme yleensä kahdesti viikossa Teivossa."

Voice Of Reason on pariskunnan oma kasvatti. Jo emä Maggie Cloud kilpaili koulunkäyntiohjaajana toimivan Koskion valmennuksesta. Tamman derbykarsinnassa tekemä voittotulos 1.13,8a 2 600 metriä oli siihen aikaan ME-tulos.

“Emä oli oikein mukava kilpahevonen. Sen varsat ovat menestyneet oikein mukavasti”.

Koskio ja Lahdenperä ovat myyneet useamman Maggie Cloudin kuudesta varsasta mukaan lukien kesällisen orivarsan Broadway Hallista.

”Meillä itsellämme on kotona Voice Of Reasonin lisäksi vuotta vanhempi For A Reason (Even Better Odds). Näiden kahden lisäksi meillä on ajohevosena nelivuotias tamma Mei Tai (Je T’aime). Neljässä hevosessa on ihan riittävästi tekimistä töiden ohella."

Kymenlaakso-ajon karsintalähtöjen tulokset ja 12 finalistia

Jokaisesta karsinnasta pääsi finaaliin kaksi parasta. Lisäksi finaaliin pääsi kaksi kokonaisaikojen perusteella nopeinta kolmosta.

1. karsinta

1. Sahara Flames / Santtu Raitala 2.39,1 / 15,0 2120m

2. Where Is My Mind / Hannu Torvinen 2.39,7 / 16,0 2100m

3. Stick Match / Iikka Nurmonen 2.41,6 / 16,2 2120m

2. karsinta

1. Time Match / Ari Moilanen 2.39,7 / 15,3 2120m

2. Magazine Match / Santtu Raitala 2.39,8 / 16,1 2100m

3. Nette’s Ensio / IIkka Nurmonen 2.42,1 / ei finaaliin

3. karsinta

1. Voice Of Reason / Ari Moilanen 2.41,5 / 16,9 2100m

2. Zolamani / Iikka Nurmonen 2.41,6 / 16,2 2120m

3. American Zakke / Olli Koivunen 2.41,7 / ei finaaliin

4. karsinta

1. Nineeleven /Veli-Pekka Toivanen 2.40,1 / 15,5 2120m

2. Second Opinion / Ville Tonttila 2.40,3 / 16,3 2100m

3. MAS Furious / Olli Koivunen 2.40,5 / 16,4 2100m

5. karsinta

1. Planbee / Tommi Kylliäinen 2.41,7 / 16,3 2120m

2. Emily Quackfaster /Olli Koivunen 2.42,0 / 17,1 2100m

3. Swan Orden / Antti Teivainen 2.42,0 / ei finaaliin