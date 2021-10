Kokenut konkari jätti nuoremmat tammat taakseen St. Legerissä - Pro piti paalulta Satakunta-ajon voittoon

Terhi Piispa-Helisten

Willow Priden voittosumma nousi St. Leger voiton myötä yli 450 000 euron. Santtu Raitala vastasi tamman ohjastuksesta Porissa. Arkistokuva.

Huipputasoisen Toto75-kierroksen herkkupaloja olivat nelivuotiaiden suomenhevosten Satakunta-ajo 24 000 euron ykköspalkinnolla sekä lämminveristen voimainkoitos St. Leger, missä voittajalle oli tarjolla 36 000 euroa.

Satakunta-ajossa odotettiin vuonna 2017 syntyneen ikäluokan kärkiorien V.G. Voiton ja Siirin Valtsun välistä mittelöä. Kaksikko starttasi matkaan 60 metrin takamatkalta. Paalulta starttasi kova nousukas Pro, joka on aloittanut uransa hienoilla esityksillä matalissa sarjoissa. Karsintakakkosena finaaliin startannut ori otti ykkösradalta porukan komentoonsa. Ohjastaja-valmentaja Hannu Hietanen sääteli rattailla tempoa hiljalleen kiihtyväksi. 32,5-vauhtisen avauspuolikkaan jälkeen tempo kiristyi tuntuvasti välipuolikkaalla, jonka Pro ravasi alle 26-vauhtia tehden pitkän pakin hevosten tehtävästä haastavaa.

Kierros ennen maalia Pro johti lähtöä selvällä marginaalilla ennen toiseksi kivunnutta Kriterium-voittaja V.G. Voittoa. Tässä kohtaa suosikki Siirin Valtsu oli jäänyt keulahevosesta reilusti juosten kaukana takajoukoissa neljäntenä toista rataa pitkin. Kolmannella puolikkaalla tahti kiihtyi 25,5-vauhtiseksi, jolloin V.G. Voitto hieman saavutti keulahevosta. Myös Siirin Valtsu aloitti hurjan kirinsä takajoukoista nousten nopeasti kolmanneksi. Loppusuoralla nähtiin armoton taisto lähdön voitosta, jonka Pro taisteli edukseen ennen V.G. Voittoa ja Siirin Valtsua.

”Hevonen oli tällä kertaa reilusti parempi kuin mitä karsinnassa. Nyt palattiin vanhaan kengitykseen. Viimeksi oli pikkuisen niljakas radanpinta ja satoi paljon, niin jouduttiin ajamaan tavallisella kengällä ja meno oli paljon hankalampaa silloin”, Hannu Hietanen kertoi voittajahaastattelussa.

”Pro on tosi järkevä ori, joka on tehnyt kaiken oikein. Hevosella on ollut paljon pikkuvaivoja ja sen takia ei olla päästy enempää ajamaan. Otimme aika aikaisessa vaiheessa tämän kilpailun kalenteriin ja koitimme tähdätä tähän.”

PRO Tiimi omistaa Mauri Korkiavuoren kasvattaman nelivuotiaan hevosen, joka voitti Satakunta-ajon kilometriajalla 27,5. Sara Hietanen on hevosen hoitaja.

Myös St. Legeristä odotettiin kahden kovan ikäluokkahevosen välistä taistoa. Paalulta matkaan startanneet nelivuotiaat tammat An-Dorra ja Magical Princess keräsivät valtaosan pelikannatuksesta ja muiden voittoa pidettiin yllätyksenä.

Kovaa matkaan startannut kakkossuosikki Magical Princess otti aluksi vetotyöt nimiinsä, mutta luopui kärkipaikasta suosikki An-Dorralle kaksi kierrosta ennen maalia. Sen jälkeen suosikki sai vetää haluamaansa tahtia keulassa vauhdin pysyttyä edelleen tasaisen reippaana kierroksen oltua 14,0-vauhtinen. Willow Pride taittoi matkaansa kolmannessa parissa ulkona, mistä Santtu Raitala käänsi ajokkinsa kiriin noin kierros ennen maalia. Päätöspuolikkaalla keulan rinnalle ilmestynyt valjakko löi tosissaan painetta An-Dorralle ja kaksikko nappasi otteen suosikista loppusuoran hienossa taistossa. Magical Princess spurttasi johtavan takaa toiseksi ennen An-Dorraa.

”Oli kiva fiilis lähteä ajamaan näin hyvää hevosta, millä oli ihan hyvät lähtöasetelmat. Tuntui, että jos meidän juoksu onnistuu, niin pystytään saamaan hyvää rahaa. Paalun kahden kovan tamman lyöminen tuntui kuitenkin tosi kovalta tehtävältä”, Santtu Raitala kommentoi voittajahaastattelussa.

”Lähdimme kiriin kierros ennen maalia, sillä vauhti oli siinä kohtaa aika hiljaista. Lähdimme ajamaan tasaisesti ja siinäkin kohtaa tuntui vielä, että koitetaan ajaa vain tasainen kiri ja saada hevoselle hyvä sijoitus. Loppukurviin kun lähdettiin menemään, niin tuntui, että Willow Pride on vielä tosi voimakkaan tuntuinen ja An-Dorra näytti siltä, että kuinkahan paljon siellä on varaa. Toiveet nousivat sen osalta, että voidaan olla totossa, mutta kyllä voitto oli erittäin positiivinen yllätys.”

I.M.T.-Talli Oy omistaa ja on kasvattanut seitsemänvuotiaan Willow Priden, joka voitti komealla SE-tuloksella 13,5. Markku Nieminen valmentaa ja Noora Tuula hoitaa tammaa.