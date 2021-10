Juho Ihamuotilalla kädet täynnä uusia mielenkiintoisia varsoja - Father's Eyes siirtyi siitokseen

Ville Toivonen

Juho Ihamuotilan tallissa on toinen toistaan kiinnostavampia nuoria hevosia, ja lisää tulee.

Tämän viikon Suomen Hippoksen valmentajanvaihdoslistalla Juho Ihamuotilalla, 31, on kolme uutta valmennettavaa ja yksi tallista poistunut. Lisäksi uusien listalta puuttuu vielä Mikko Laakkosen Åbyn Yearling Mixed Salesta ostamat kolme tammaa, joiden yhteishinta oli 1450000 kruunua. Kallein oli Lars Ingman Oy:n kasvattama Norabel De Veluwe (S.J.'s Caviar). Derbyvoittajien Brad De Veluwen (Andover Hall) ja Hachiko De Veluwen (Timoko) sisko maksoi 650000 kruunua eli oli jaetusti avauspäivän kallein.

"Ruotsin varsat tulivat kipeiksi valitettavasti", Juho Ihamuotila harmittelee.

"Ne viettävät 'karanteenia' pihatoissaan. Aletaan hommiin sitten kun saadaan ensin terveeksi. Eivät ne vielä kauaa tässä ole ehtineet ollakaan. Muitakin varsoja on ollut kipeänä, ja se on vaikuttanut myös niin, että starttihevosissakin on ollut alisuorittamista. Nyt hepat tuntuvat taas olevan menossa hyvään suuntaan."

"Uusien joukossa on myös nelivuotias ruuna Bridge Commander (Bold Eagle), joka on kyvykäs hevonen sarjoihinsa. Vielä ei tiedä siitäkään paljoa, mutta sillä tullaan ulos sitten kun on valmista, ehkä lopuvuonna, ehkä myöhemmin. Riippuu monesta asiasta, vähän vaikka siitä millainen talvi saadaan. Kolmevuotias Father's Eyes (Father Patrick) lähti siitostammaksi. Se siirtyi Kallelaan odottamaan kevättä."

"Tallissa on paljon mielenkiintoista ainesta ja siis paljon tekemistäkin meille ihmisille. Toivottavasti saadaan onnistumisia varsoilla aikanaan. Meillä on ihan hyvä henkilökuntatilannekin, kun saatiin Sami Nummikin tänne töihin. Käsiä on riittävästi. Mutta kyllä varsoissa riittää opettamista ja treenaamista, ei ole ajankuluongelmia. On toisaalta ollut jopa siitä harmittava tilanne, että on joutunut sanomaan asiakkaille ei, kun ovat soittaneet uusia hevosia treeniin."

